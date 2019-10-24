Cụ ông tặng bó hoa hồng 'siêu to khổng lồ' cho vợ 99 tuổi: ‘Chúng ta không còn nhiều thời gian nên hãy trân trọng từng ngày’

Thế giới 24/10/2019 10:50

Dù gần đất xa trời nhưng cụ ông vẫn cố gắng mua một bó hoa hồng thật to tặng người bạn đời. Hình ảnh ông bà hạnh phúc bên nhau khiến nhiều bạn trẻ tin rằng vẫn còn tình yêu đích thực.

Ai trong chúng ta cũng mong sẽ tìm được một tình yêu đích thực, có thể nắm tay nhau đến khi nhắm mắt xuôi tay. Chính vì vậy, câu chuyện tình yêu của các cụ ông, cụ bà luôn nhận được sự ngưỡng mộ của đông đảo giới trẻ.

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Cụ ông run rẩy mang bó hoa tặng vợ 99 tuổi - Ảnh cắt từ clip
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Tình yêu đích thực của đôi vợ chồng già khiến giới trẻ ngưỡng mộ - Ảnh cắt từ clip

Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại hình ảnh “tình bể bình" của một cặp vợ chồng già hạnh phúc với khoảnh khắc ngọt ngào đáng ngưỡng mộ. Theo đó, cụ ông 97 tuổi, dù đôi tay đã run rẩy, lưng còng chẳng thể đứng thẳng nhưng vẫn cố gắng tặng vợ một bó hoa hồng xanh cực lớn. Được biết, cụ bà năm nay đã 99 tuổi.

Hình ảnh đôi vợ chồng già cùng ăn, cùng cười và đi dạo cùng nhau khiến ai nấy đều không khỏi ngưỡng mộ. Đặc biệt, ông cụ thường xuyên nói với vợ: “Chúng ta không còn nhiều thời gian nên hãy trân trọng từng phút giây bên nhau nhé”.

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Ai cũng mong muốn có một tình yêu bình dị, bền chặt như ông bà - Ảnh cắt từ clip

Câu chuyện tình yêu cảm động của đôi vợ chồng già người Trung Quốc được giới trẻ vô cùng yêu thích, ngưỡng mộ. Chỉ đơn giản là cái nắm tay run rẩy, ánh mắt nhìn nhau của ông bà cũng đủ để lay động trái tim người xem.

“Nhìn ông bà mà ngưỡng mộ quá đi mất, chỉ mong sau này sẽ có được một tình yêu tuyệt vời giống vậy”, một cư dân mạng ngưỡng mộ.

“Nhìn cách ông cụ cầm hoa tặng vợ một cách đầy yêu thương vậy, mình cũng cảm thấy hạnh phúc lây. Mong hai cụ sẽ mãi hạnh phúc như vậy nhé”, một người dùng chúc phúc.

Mặc dù chưa có thông tin gì thêm về hai nhân vật chính nhưng đoạn clip vẫn đang là chủ đề nóng trên mạng xã hội.

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Từ khóa:   Trung Quốc nóng trên mạng xã hội chuyện tình yêu cảm động

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