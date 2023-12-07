Cụ bà lên xe hoa ở tuổi 96, nếu gặp đúng người thì không bao giờ là quá muộn để kết hôn

Thế giới 07/12/2023 09:57

Trước khi đi đến quyết định kết hôn ở tuổi 96, cặp đôi đã có 2 năm hẹn hò và gắn bó với nhau.

Một đám cưới độc nhất vô nhị đã được diễn ra khi cô dâu và chú rể đã bước vào tuổi 96. Dorris Kirks và Carl Kruse gặp nhau 2 năm trước tại trung tâm dành cho người cao tuổi ở Cedar Lakes Village (Olathe, Mỹ).

Cách đây 2 năm, khi bà Dorris mới chuyển đến, ông Carl đã chú ý đến bà bởi kỹ năng chơi bida điêu luyện. Trong khi bà Dorris lại ấn tượng với tài chơi violin cùng sự lịch thiệp của người đàn ông cùng tuổi.

Cụ bà lên xe hoa ở tuổi 96, nếu gặp đúng người thì không bao giờ là quá muộn để kết hôn - Ảnh 1
Bà Dorris và ông Carl đã có 2 năm tìm hiểu trước khi kết hôn. 

Họ tìm thấy nhau vì có chung sở thích chơi bida, trò chơi này giúp 2 người trở nên thân thiết và gắn bó hơn. Bà Dorris chia sẻ, "Ông ấy là người rất kiên nhẫn và chưa bao giờ từ chối giúp đỡ bất kỳ ai. Tôi nghĩ đây là người đàn ông tốt". Cuối cùng cả 2 nhận ra rằng họ muốn ở bên nhau nốt phần đời còn lại, theo Wsbtv.

Cặp đôi kết hôn trước sự chứng kiến của người thân và những người bạn già trong viện dưỡng lão. Ông Carl không ngại nắm tay cô dâu và trao nụ hôn ngọt ngào. Sau buổi lễ, họ thưởng thức bữa tối vui vẻ bên gia đình và bạn bè.

Cụ bà lên xe hoa ở tuổi 96, nếu gặp đúng người thì không bao giờ là quá muộn để kết hôn - Ảnh 2
Ông Carl không ngại nắm tay cô dâu và trao nụ hôn ngọt ngào trong lễ cưới. 

Ông cũng không ngại thể hiện những cử chỉ ân cần, sự quan tâm chăm sóc vợ ở mọi nơi. Cụ ông chia sẻ, "Kết hôn ở độ tuổi nào không quan trọng, bởi chúng tôi luôn biết trân trọng từng phút giây còn được sống bên nhau".

Đám cưới của những cặp đôi lớn tuổi thường nhận được nhiều sự quan tâm chú ý. Họ đến với nhau ở độ tuổi xưa nay hiếm nhưng tất cả đã chứng minh tình yêu, sự hoà hợp trong tâm hồn sẽ vượt qua tất cả.

Tuổi về chiều cũng cần có tình yêu, cần có người quan tâm, chăm sóc, chia sẻ 

Nhiều người nghĩ rằng người lớn tuổi không còn nhu cầu yêu đương như thời trẻ, chỉ chủ yếu sống sao cho khỏe mạnh vui vẻ cùng con cháu là đủ rồi, nếu không lại bị mang tiếng là "mất nết" hay "già mà ham".

Chính những suy nghĩ này mà những người lớn tuổi thường gói mình trong những khuôn khổ và suy nghĩ mang tính cục bộ, bó buộc lại cái tôi cá tính mà lứa tuổi nào cũng có. Chỉ cần mặc một chiếc áo hơi rằn ri kiểu cọ chút là có thể bị xét nét "già mà không biết mình già" hay chỉ cần một màu son tươi trẻ là sẽ bị soi và cho là lố.

Cũng chính vì lẽ đó, trừ những cặp vợ chồng đã gắn bó cùng nhau từ ngày trẻ cho đến khi tóc bạc, tình yêu tuổi già ít được nhắc đến hay chào đón.

Cụ bà lên xe hoa ở tuổi 96, nếu gặp đúng người thì không bao giờ là quá muộn để kết hôn - Ảnh 3
Tình yêu giúp người cao tuổi yêu đời hơn, lạc quan sống những tháng ngày thoải mái, tự tại, vui tươi bên một nửa của mình.

Thế nhưng, tình yêu quan trọng với tất cả mọi người, dù ở lứa tuổi nào. Nó mang lại những sức mạnh to lớn. Tình yêu tuổi xế chiều mang đến cho người trong cuộc những cảm xúc sâu sắc hơn ở thời gian trước. Nó có thể giúp người cao tuổi yêu đời hơn, lạc quan sống những tháng ngày thoải mái, tự tại, vui tươi bên một nửa của mình. Nó cũng là sức mạnh kỳ diệu để người cao tuổi vui khỏe mỗi ngày.

Chẳng những thế, người già càng cần có tình yêu đôi lứa bởi đó chính là quãng thời gian người ta cần có một người bạn đồng hành để chia sẻ những vui buồn, cùng chăm sóc nhau và dắt nhau qua những ngày tháng quý giá vốn đã không còn nhiều ở phía trước.

Ở lứa tuổi này, người ta phải đối diện với nhiều vấn đề sức khỏe cùng với sự cô đơn khi con cái đã trưởng thành và bước ra xã hội, để lại những người già cô độc. Vì vậy, nhiều cụ muốn được chia sẻ cùng nhau, được trò chuyện cùng nhau để vơi bớt nỗi cô đơn và tìm chút ấm áp cho những ngày tháng còn lại.

Đến một cái tuổi nào đó, người ta sẽ nhận ra những món quà lãng mạn hay bó hồng rực rỡ chẳng có ý nghĩa như là những viên thuốc trao tay, hay một ly trà đường ấm nóng.

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