Công bố đoạn phim giám sát đầy ám ảnh của 'kẻ giết người hàng loạt': Cảnh sát nghi ngờ sẽ có thêm nạn nhân, cảnh báo người dân 'đừng ngủ một mình'

Thế giới 03/12/2023 11:17

Một cuộc truy lùng nghi phạm giết người hàng loạt đang được tiến hành, nghi phạm này đang bị tình nghi sát hại ba người trong bốn ngày với cùng một phương thức gây án.

Theo tờ The Sun, cảnh sát đã công bố hình ảnh giám sát của nghi phạm vào thứ Sáu khi họ cảnh báo người dân hãy cảnh giác bởi nghi phạm vẫn đang lẩn trốn.

Kẻ sát nhân bị tình nghi được cho là chịu trách nhiệm về vụ sát hại ba người đàn ông vô gia cư trong 4 ngày ở Los Angeles, California, Mỹ. 

Các nạn nhân, ở độ tuổi từ 37 đến 62 tuổi, đều bị bắn chết tại các khu vực trống trải trong thành phố, trong đó một người thiệt mạng khi đang ngủ.

Hình ảnh giám sát cho thấy nghi phạm đi lại trong chiếc áo hoodie được cho là đã mặc vào thời điểm xảy ra vụ án mạng.

Thị trưởng Los Angeles Karen Bass cảnh báo: “Cảnh báo của chúng tôi gửi đến cộng đồng vô gia cư rất rõ ràng – đừng ngủ một mình tối nay". 

Công bố đoạn phim giám sát đầy ám ảnh của 'kẻ giết người hàng loạt': Cảnh sát nghi ngờ sẽ có thêm nạn nhân, cảnh báo người dân 'đừng ngủ một mình' - Ảnh 1
Hình ảnh nghi phạm duy nhất liên quan đến vụ sát hại ba người đàn ông vô gia cư trong bốn ngày ở Los Angeles - Ảnh: Cơ quan Cảnh sát Los Angeles (LAPD)/The Sun

Cảnh báo của thị trưởng được đưa ra sau khi chuỗi vụ giết người đáng lo ngại bắt đầu vào khoảng 3 giờ sáng Chủ Nhật, ngày 26/11. Nạn nhân được xác định là nam giới Jose Vamos, 37 tuổi.

Nạn nhân thứ hai Mark Digs, 62 tuổi, bị giết chỉ một ngày sau đó, vào khoảng 4h55 sáng thứ Hai, ngày 27/11.

Vụ giết người thứ ba xảy ra vào thứ Tư, ngày 29/11 vào khoảng 2h30 sáng. Nạn nhân chỉ được xác định là một người đàn ông 52 tuổi. 

Cả ba nạn nhân đều thiệt mạng do bị bắn, tất cả đều đang ngủ hoặc chuẩn bị đi ngủ và đều vào lúc rạng sáng.

Công bố đoạn phim giám sát đầy ám ảnh của 'kẻ giết người hàng loạt': Cảnh sát nghi ngờ sẽ có thêm nạn nhân, cảnh báo người dân 'đừng ngủ một mình' - Ảnh 2
Cảnh sát tin rằng chiếc xe này có liên quan đến vụ việc - Ảnh: Cơ quan Cảnh sát Los Angeles (LAPD)/The Sun

Một đội đặc nhiệm đã được thành lập ở Los Angeles với các nhà điều tra từ nhiều nơi nhằm truy bắt kẻ giết người.

“Chúng tôi đang điều tra các vụ giết người từ khắp thành phố”, Giám đốc Cơ quan Cảnh sát Los Angeles (LAPD) Michel Moore nói với các phóng viên hôm thứ Sáu.

“Chúng tôi đang điều động thêm các nhà điều tra từ các vị trí chuyên môn và chúng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng bộ phận khoa học pháp y để mọi bằng chứng pháp y thu thập được cũng nhanh chóng được xử lý và phân tích nhằm nỗ lực xác định người mà chúng tôi tin rằng phải chịu trách nhiệm cho ba vụ giết người này". 

Michel Moore cũng cho biết đã được liên lạc với các thành phố xung quanh để nỗ lực chia sẻ thông tin về bất kỳ tội phạm tương tự. 

Những vụ giết người này giống một cách kỳ lạ với kẻ giết người hàng loạt Stockton từ năm 2022, kẻ đã giết nhiều người vô gia cư ở khu vực Stockton và Oakland của CaliforniaNgười này đã bắn tổng cộng 7 nạn nhân, hầu hết đều là người vô gia cư.

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Vụ án mạng được đưa ra ánh sáng sau khi bạn bè của nạn nhân chú ý đến bài viết trên tài khoản mạng xã hội của người bạn trai.

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Từ khóa:   tin thế giới kẻ sát nhân giết người hàng loạt

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