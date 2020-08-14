Thấy bạn gái có tình mới, nam thanh niên cay cú tung clip nóng của người yêu cũ lên mạng xã hội. Hành động này khiến cuộc sống, tâm lý của nạn nhân bị ảnh hưởng nặng nề. Người mẹ phải lên tiếng xin cộng đồng mạng đừng chia sẻ clip của con gái.

Từ trước đến nay, việc chia tay rồi tung clip nóng của người yêu cũ lên mạng xã hội không phải là chuyện hiếm. Mới đây nhất, trên mạng xã hội Trung Quốc xuất hiện một đoạn clip nóng khiến dân mạng dậy sóng. Theo đó, clip quay lại cảnh “mây mưa” của một cô gái trẻ cùng một người đàn ông được cho là thầy giáo cấp 3. Được biết, sự việc xảy ra tại thành phố Trấn Giang, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc.

Chàng trai tung clip nóng của người yêu cũ lên mạng xã hội vì cay cú - Ảnh: Internet Sau khi đăng tải, nhiều người cho rằng cô gái chính là học trò của người thầy giáo trong đoạn clip. Ngay sau khi bị phát tán, video này đã nhanh chóng trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội. Một số cư dân mạng cho rằng cơ quan chức năng nên vào cuộc điều tra, làm rõ sự việc vì nếu cô gái trong clip chưa đủ tuổi trưởng thành thì người thầy đã vi phạm pháp luật. Sau khi sự việc trở nên ồn ào, phía nhà trường đã lên tiếng giải thích rằng cô gái trong clip từng học tại trường nhưng đã tốt nghiệp, hiện đã 24 tuổi. Chính vì vậy mối quan hệ giữa cô và thầy giáo tên Kang không vi phạm pháp luật hay liên quan đến chuẩn mực đạo đức nhà giáo.

Đến ngày 11/8 vừa qua, chính thầy giáo Kang đã lên tiếng giải thích vụ việc. Theo đó, ông đã ly hôn, hiện đang độc thân. Ông và cô gái trẻ bắt đầu mối quan hệ tình cảm từ đầu năm 2020. Mối quan hệ của cặp đôi cũng được gia đình 2 bên công nhận. Hiện tại, cả hai vẫn đang yêu nhau. Hiện cảnh sát địa phương vẫn đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc - Ảnh: Internet Sau đó, mẹ cô gái đã lên tiếng cầu xin: “Tôi là mẹ của người bị hại trong đoạn clip và hiện đang rất đau lòng. Hiện tại, con gái tôi đang rơi vào tình cảnh vô cùng khó khăn và không biết phải sống tiếp thế nào. Cầu xin mọi người đừng tiếp tục lan truyền clip này nữa”. Cảnh sát thành phố Trấn Giang sau đó cũng vào cuộc điều tra, làm rõ sự việc. Theo kết quả điều tra, người tung clip nóng lên mạng xã hội là Pan (25 tuổi), bạn trai cũ của cô gái. Biết người yêu cũ có tình mới, anh ta vô cùng tức giận. Trong một lần vô tình, Pan phát hiện clip nóng của bạn gái cũ với thầy giáo Kang nên đã đăng lên mạng xã hội. Đến ngày 11/8 vừa qua, đối tượng đã đến cơ quan chức năng đầu thú. Hiện thầy giáo Kang đã bị tạm đình chỉ công tác giảng dạy đồng thời áp dụng hình thức kỷ luật vì gây ảnh hưởng đến nhà trường. Hiện vụ việc vẫn đang được điều tra, làm rõ.

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