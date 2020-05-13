Cô nàng mập ú hóa hot girl nhờ giảm 34 kg trong 4 tháng, chia sẻ bí quyết mà ai cũng làm được

Quá trình lột xác sau giảm cân của cô gái nhận được đông đảo sự quan tâm của dân mạng và khiến ai nấy trầm trồ, thán phục.

Câu nói "Không có người phụ nữ xấu, chỉ có người phụ nữ không biết làm đẹp" quả thật rất đúng với cô gái có tên Đào Trạch (đến từ An Huy, Trung Quốc). Sau khi giảm cân, cô gái trở nên vô cùng xinh đẹp và quyến rũ khiến bất cứ ai cũng phải trầm trồ. Đào Trạch trước khi giảm cân - Ảnh: Weibo Cô gái cao 1m72 và nặng 86 kg - Ảnh: Weibo Đào Trạch cao 1m72 nhưng vì thân hình mũm mĩm khiến cô nàng luôn tự ti. Sau khi lỡ mất tình yêu thời trung học vì rào cản ngoại hình, cô nàng đã lao vào giảm cân để có thân hình mà mình mơ ước.

Trong khoảng thời gian từ tháng 3 đến tháng 7 năm ngoái, Đào Trạch đã giảm từ 86 kg xuống còn 52 kg. Bí quyết của cô chỉ gói gọn trong 6 chữ: Sải bước chân, khép miệng lại. Đào Trạch giảm 34 kg sau thời gian ăn kiêng và tập luyện chăm chỉ - Ảnh: Weibo Giờ đây cô nàng đã trở nên vô cùng xinh đẹp - Ảnh: Weibo Nghe thì có vẻ dễ dàng nhưng quá trình thực hiện lại rất gian nan. Mỗi ngày, cô gái thực hiện động tác Plank 10 lần, mỗi lần kéo dài 200 giây, gập bụng 200 lần, giơ chân hình cái kéo trong 100 giây. Ngoài ra, cô còn đi bơi để giúp cơ thể tiêu thụ nhiều calo nữa đấy.

Bên cạnh việc luyện tập nghiêm ngặt, Đào Trạch tuyệt đối không động tới đồ ăn vặt. Hàng ngày cô ăn nhiều rau và trái cây, uống nước lúa mạch đen hoặc nước đậu đỏ lúa mạch. Màn giảm cân ngoạn mục của Đào Trạch nhận được đông đảo sự quan tâm của dân mạng - Ảnh: Weibo Hiện màn lột xác sau giảm cân của Đào Trạch đang nhận được hàng ngàn bình luận thán phục từ dân mạng: "Nhìn hình để tiếp thêm động lực giảm cân nha"; "Đỉnh ghê luôn á"; "Nhìn người ta giảm cân mà ham"; "Thành quả của việc giảm cân bao giờ cũng xứng đáng với mồ hôi, nước mắt mà bạn đã bỏ ra"; Nói giảm cân là một phép màu giúp người ta lột xác cũng không ngoa chút nào đâu"...

Bị cô lập vì quá mũm mĩm, cô gái quyết tâm giảm cân và màn lột xác thành hot girl khiến cả lớp choáng váng Sau khi giảm cân thành công, cô gái mũm mĩm khiến cả lớp không khỏi bất ngờ. Những chàng trai từng chê cười cô nay lại xin số điện thoại làm quen.

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