Cô gái sinh ra trong tù vì có mẹ là tù nhân: Sau 18 năm, trúng tuyển Đại học Harvard với học bổng toàn phần

Cô gái sinh ra trong tù vì người mẹ tù tội của mình đã vượt qua nghịch cảnh, nhập học Đại học Harvard danh tiếng với tư cách là một sinh viên nhận học bổng, thu hút sự chú ý.

Ngày 26/5 (giờ địa phương), tạp chí People của Mỹ đưa tin về câu chuyện của Aurora Sky Castner (18 tuổi), người sắp nhập học Đại học Harvard với tư cách là sinh viên nhận học bổng toàn phần với xuất thân đặc biệt. 18 năm trước, mẹ của Aurora Sky Castner bị giam giữ trong nhà tù quận Galveston bang Texas (Mỹ) khi sắp sinh con. Chính vì thế Aurora Sky Castner chào đời trong tù và được cha đẻ đón về nuôi. Castner và cha có cuộc sống vất vả, không chỉ không có mẹ bên cạnh mà cha cô còn mắc chứng rối loạn lưỡng cực (bệnh hưng trầm cảm) nên rất khó khăn trong việc nuôi nấng cô.

Aurora Sky Castner (18 tuổi), chuẩn bị nhập học Đại học Harvard với tư cách sinh viên nhận học bổng toàn phần Thật may mắn, khi bước chân vào trường tiểu học, một tia sáng đã soi chiếu vào cuộc đời của Castner. Khi đang theo học tại một trường tiểu học ở quận Montgomery, Texas vào thời điểm đó, cô đã được giúp đỡ bởi một chương trình cố vấn kết nối học sinh với các tình nguyện viên cộng đồng. Trong quá trình này, Castner đã gặp được bà Mona Hamby - một trong những người quan trọng nhất cuộc đời cô. Bà Hamby nhớ lại: “Trong cuộc trò chuyện, tôi có thể biết được hoàn cảnh khó khăn mà đứa trẻ đang trải qua".

Castner (ở giữa) và bà Mona Hamby (bên phải) Hamby, người sau này trở thành người cố vấn, không chỉ đóng vai trò là người cố vấn cơ bản cho cuộc sống học đường mà còn thực sự đảm nhận vai trò của một người mẹ, chẳng hạn như đưa Castner đến thẩm mỹ viện, nha sĩ và chọn kính. Được sự giúp đỡ từ bà từ Hamby khi còn học tiểu học, Castner đã tích cực tham gia nhiều hoạt động cộng đồng cũng như học tập, tốt nghiệp cấp 3 với thành tích xuất sắc đứng thứ 3 toàn trường. Castner dự định học chuyên ngành luật tại Đại học Harvard "Tôi sinh ra trong tù" là tiêu đề bài luận mà Aurora Sky Castner viết trong đơn dự tuyển vào Đại học Harvard. Tuy nhiên, các phương tiện truyền thông địa phương nói rằng chỉ một dòng là không đủ để thu hút sự chú ý của ngôi trường danh tiếng này, thành tích học tập và hoạt động xuất sắc của Castner mới chính là cơ sở lớn nhất để cô bé trúng tuyển với tư cách sinh viên nhận học bổng toàn phần. Castner cho biết: “Cháu là một học sinh chăm chỉ và say mê đọc sách từ khi còn học tiểu học, nhưng sự giúp đỡ của những người xung quanh, chẳng hạn như bà Mona Hamby, những người cố vấn, là sự trợ giúp tuyệt vời với cháu".

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