Cô gái bóc phốt bạn cùng phòng ở bẩn đến mức chăn nệm đen sì, quần nhỏ vàng khè như lá mùa thu

Thế giới 06/01/2020 17:06

Hình ảnh con gái ở bẩn từng nhiều lần lan truyền trên mạng xã hội và khiến người xem choáng váng. Thế nhưng bẩn giống như cô nàng trong chuyện dưới đây có lẽ trên đời chỉ có 1-0-2.

Chuyện con gái ở bẩn thường xuyên xuất hiện trên mạng xã hội. Bài đăng nào cũng được khuyến cáo "không nên xem trong khi ăn" để tránh người đọc không chịu được mà nôn mửa. Ai nấy đều thắc mắc tại sao có những cô gái ra đường thì xinh đẹp, tươm tất như hot girl, khi về nhà lại ở bẩn không chịu nổi như thế.

Mới đây, một cô gái đăng đàn bóc phốt bạn cùng phòng ký túc xá thu hút sự quan tâm của nhiều người.

"- Tao mới bước vào ký túc xá mà đã muốn nôn rồi. Thật đấy, tao không khoa trương một chút nào đâu. Thực sự có thể chết người đấy.

- Con bé đó có ở đấy không?

- Có! Cái đống ấy mốc mấy ngày rồi. Tao nôn thật đấy.

- Mày đi mở hết cửa sổ ra đi.

- Cái đống ấy két trong chăn mà nó vẫn nằm ngủ bình thường kìa.

- Haizz.

- Rồi vừa nãy nó dậy và hỏi tao là: 'Có phải mùi quá không?'. Tao bảo nó là mùi kinh lắm, tao không thể chịu được. Nó bảo: 'Thế à? Ngại quá!'. Tao cạn lời luôn.

- Hay là hắt cho nó một chậu nước để nó biết đường mà đi tắm nhỉ?".

Đây là những dòng tin nhắn của một cô gái gửi cho bạn sau khi chứng kiến cô nàng ở chung trong ký túc xá ở bẩn đến mức không thể chịu được. 

con gai o ban 1
Đống quần lót, khăn mặt và vớ được ngâm xà phòng mấy ngày liền không giặt đến mức bốc mùi - Ảnh: Weibo 
con gai o ban 2
Quần lót màu hồng có phần đũng vàng khè như lá mùa thu - Ảnh: Weibo
con gai o ban 3
Giẻ lau, rác và đồ ăn được để lẫn lộn - Ảnh: Weibo
con gai o ban 4
Ngay cả chăn nệm và tường cũng biến thành màu cháo lòng - Ảnh: Weibo

Hình ảnh gây bão mạng và nhận về hàng ngàn bình luận ngán ngẩm từ cộng đồng mạng: "Xin các hạ nhận của tại hạ một lạy, à không ở bẩn đến mức này phải 1000 lạy mới đúng"; "Tất, quần lót mà giặt chung với khăn mặt thì đỉnh quá rồi"; "Nhìn qua ảnh mà còn muốn ói, tui mà nhìn trực tiếp chắc 3 ngày không dám ăn cơm";... 

Hành động của bé trai với bạn gái bên cạnh trong giờ ngủ trưa khiến cô giáo kinh ngạc, phải lấy điện thoại chụp ảnh gấp

Hành động của bé trai với bạn gái bên cạnh trong giờ ngủ trưa khiến cô giáo kinh ngạc, phải lấy điện thoại chụp ảnh gấp

Bức ảnh gây bão mạng xã hội và khiến nhiều người thích thú. Ai nấy đều cho rằng khi lớn lên nhất định bé trai sẽ trở thành người đàn ông ga lăng, ấm áp.

Xem thêm
Từ khóa:   hình ảnh gây bão mạng Trung Quốc bức ảnh gây bão

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, Thần Tài phát lộc mọi nhà, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', vận kim tiền bủa vây, hưởng trọn vinh hoa phú quý, chính thức thoát nghèo

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, Thần Tài phát lộc mọi nhà, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', vận kim tiền bủa vây, hưởng trọn vinh hoa phú quý, chính thức thoát nghèo

Tâm linh - Tử vi 11 phút trước
Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tâm linh - Tử vi 12 phút trước
Lợi ích hỗ trợ tim mạch và kiểm soát đường huyết từ loại quả giàu tinh bột quen thuộc

Lợi ích hỗ trợ tim mạch và kiểm soát đường huyết từ loại quả giàu tinh bột quen thuộc

Dinh dưỡng 40 phút trước
Tây Ninh: Cô gái dựng chuyện cha bệnh nặng, lừa người yêu gần 1 tỷ đồng

Tây Ninh: Cô gái dựng chuyện cha bệnh nặng, lừa người yêu gần 1 tỷ đồng

Đời sống 1 giờ 38 phút trước
Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Đời sống 2 giờ 11 phút trước
3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi sau ngày 12/10/2026

3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi sau ngày 12/10/2026

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 40 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 12/10/2026: Vàng thế giới tăng nhanh, SJC vọt lên mốc cao

Giá vàng hôm nay, ngày 12/10/2026: Vàng thế giới tăng nhanh, SJC vọt lên mốc cao

Đời sống 2 giờ 45 phút trước
Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 10 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 12/10/2026, gặp nhiều vận may về tài lộc, chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 12/10/2026, gặp nhiều vận may về tài lộc, chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 20 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 10 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích