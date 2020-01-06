Cô gái bóc phốt bạn cùng phòng ở bẩn đến mức chăn nệm đen sì, quần nhỏ vàng khè như lá mùa thu

Hình ảnh con gái ở bẩn từng nhiều lần lan truyền trên mạng xã hội và khiến người xem choáng váng. Thế nhưng bẩn giống như cô nàng trong chuyện dưới đây có lẽ trên đời chỉ có 1-0-2.

Chuyện con gái ở bẩn thường xuyên xuất hiện trên mạng xã hội. Bài đăng nào cũng được khuyến cáo "không nên xem trong khi ăn" để tránh người đọc không chịu được mà nôn mửa. Ai nấy đều thắc mắc tại sao có những cô gái ra đường thì xinh đẹp, tươm tất như hot girl, khi về nhà lại ở bẩn không chịu nổi như thế. Mới đây, một cô gái đăng đàn bóc phốt bạn cùng phòng ký túc xá thu hút sự quan tâm của nhiều người.

"- Tao mới bước vào ký túc xá mà đã muốn nôn rồi. Thật đấy, tao không khoa trương một chút nào đâu. Thực sự có thể chết người đấy. - Con bé đó có ở đấy không?

- Có! Cái đống ấy mốc mấy ngày rồi. Tao nôn thật đấy. - Mày đi mở hết cửa sổ ra đi. - Cái đống ấy két trong chăn mà nó vẫn nằm ngủ bình thường kìa. - Haizz. - Rồi vừa nãy nó dậy và hỏi tao là: 'Có phải mùi quá không?'. Tao bảo nó là mùi kinh lắm, tao không thể chịu được. Nó bảo: 'Thế à? Ngại quá!'. Tao cạn lời luôn. - Hay là hắt cho nó một chậu nước để nó biết đường mà đi tắm nhỉ?". Đây là những dòng tin nhắn của một cô gái gửi cho bạn sau khi chứng kiến cô nàng ở chung trong ký túc xá ở bẩn đến mức không thể chịu được. Đống quần lót, khăn mặt và vớ được ngâm xà phòng mấy ngày liền không giặt đến mức bốc mùi - Ảnh: Weibo Quần lót màu hồng có phần đũng vàng khè như lá mùa thu - Ảnh: Weibo Giẻ lau, rác và đồ ăn được để lẫn lộn - Ảnh: Weibo Ngay cả chăn nệm và tường cũng biến thành màu cháo lòng - Ảnh: Weibo Hình ảnh gây bão mạng và nhận về hàng ngàn bình luận ngán ngẩm từ cộng đồng mạng: "Xin các hạ nhận của tại hạ một lạy, à không ở bẩn đến mức này phải 1000 lạy mới đúng"; "Tất, quần lót mà giặt chung với khăn mặt thì đỉnh quá rồi"; "Nhìn qua ảnh mà còn muốn ói, tui mà nhìn trực tiếp chắc 3 ngày không dám ăn cơm";...

Hành động của bé trai với bạn gái bên cạnh trong giờ ngủ trưa khiến cô giáo kinh ngạc, phải lấy điện thoại chụp ảnh gấp Bức ảnh gây bão mạng xã hội và khiến nhiều người thích thú. Ai nấy đều cho rằng khi lớn lên nhất định bé trai sẽ trở thành người đàn ông ga lăng, ấm áp.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/co-gai-boc-phot-ban-cung-phong-o-ban-den-muc-chan-nem-den-si-quan-nho-vang-khe-nhu-la-mua-thu-348185.html