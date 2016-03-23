Cô dâu đòi ly dị sau khi phát hiện chồng bất lực trong đêm tân hôn

Một cô dâu Ấn Độ đã ly dị chồng 2 tuần sau khi phát hiện anh ta bị rối loạn cương dương, theo Daily Mail hôm 22.3.

Cô dâu 18 tuổi, đến từ làng Katna ở Murshidabad, bang West Bengal, được cho là đã phát hiện ra sự thật ‘đắng lòng’ đó vào đêm tân hôn. Cô lập tức đòi ly dị cũng như đòi gia đình chồng trả lại của hồi môn.

Gia đình cô dâu tuyên bố ủng hộ quyết định của con gái, vì danh tiếng của cô dâu có thể bị tổn hại nếu tiếp tục duy trì cuộc hôn nhân này. Tại Ấn Độ, nếu không mang thai, cô dâu có thể bị mang tiếng là ‘cây độc không trái’.

Cô dâu được cho là đã yêu cầu gia đình chồng trả lại của hồi môn gồm 55,000 rupi (khoảng 72 triệu VND) tiền mặt cũng như các tài sản quý có giá trị tương đương.

“Vào đêm tân hôn, tôi nhận ra chồng mình bị rối loạn cương dương”, tờ Times of India dẫn lời cô dâu cho hay. “Tại làng chúng tôi, có nhiều cuộc hôn nhân tan vỡ sớm hơn. Nhưng chưa có cô gái nào viện lí do bất lực để li hôn cả”.

Cô được 1 tổ chức địa phương chuyên giúp những người bị trục trặc quan hệ giúp đỡ, và họ đã đưa vụ của cô ra tòa án gia đình.

Một nhà làm phim địa phương vô tình bị cuốn vào vụ kiện này đã giải thích lí do cô gái muốn li dị.

“Trong khi gia đình chú rể muốn cô dâu chờ thêm một ít thời gian trước khi ra đi, gia đình cô dâu khăng khăng đòi kết thúc cuộc hôn nhân ngay lập tức. Họ sợ rằng việc trì hoãn có thể khiến cô dâu bị coi là cây độc không trái”.

Cuối cùng, tòa án địa phương xử cô gái thắng kiện và phán gia đình chú rể phải trả lại toàn bộ của hồi môn bằng tiền mặt (khoảng 163 triệu VND).

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/co-dau-doi-ly-di-sau-khi-phat-hien-chong-bat-luc-trong-dem-tan-hon-66015.html