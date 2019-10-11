Clip gây bão: Cô gái mặc váy cưới cầu hôn nhưng bị từ chối phũ phàng, ngỡ ngàng khi biết đó là bố chồng cũ

Thế giới 11/10/2019 16:02

Nhiều giờ qua, đoạn clip ghi lại hình ảnh cô gái quỳ gối cầu hôn bố chồng cũ trở thành đề tài nóng trên mạng xã hội.

Từ trước đến nay, việc các cô gái quỳ gối cầu hôn bạn trai giữa đường đã hiếm, việc con dâu cầu hôn bố chồng lại càng hy hữu hơn. Chính vì vậy, đoạn clip ghi lại sự việc khó tin này đã trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội, thu hút rất nhiều sự chú ý của cộng đồng mạng. 

Theo nội dung clip, một cô gái mặc chiếc váy cưới màu trắng cầm bó hoa quỳ gối giữa đường. Trước mặt rất nhiều người, cô hét lớn: “Em yêu anh, anh đồng ý em mới đứng lên”. 

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Clip cô gái mặc váy cưới, cầu hôn người đàn ông được cho là bố chồng cũ của mình trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội - Ảnh cắt từ clip

Tuy nhiên, kết quả lại không được như cô nàng mong muốn. Người đàn ông đã thẳng thừng từ chối và lạnh lùng vứt bó hoa trước mặt nhiều người. Ngay sau đó, một người đàn ông khác xuất hiện, đạp vào lưng người “bạn trai” này. 

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Tuy nhiên, cô nàng đã bị từ chối - Ảnh cắt từ clip

Thấy vậy, cô gái tức giận nói to: “Chúng ta đã ly hôn rồi, liên quan gì đến anh nữa”. Lúc này, mọi người mới biết hóa ra người đàn ông vừa xuất hiện là chồng cũ của cô nàng.

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Người chồng cũ lên tiếng ngăn cản hành động của vợ cũ - Ảnh cắt từ clip

Sau một hồi giằng co, chồng cũ lớn tiếng chất vấn: “Tôi hỏi cô, cô có biết ông ta là ai không? Ông ta là bố tôi, biết không. Cô muốn tìm ai thì cứ tìm, nhưng không thể tìm đến bố tôi”.

Nhìn thấy cô gái bị mắng chửi, ông bố chồng cũ đã đứng ra bênh vực, xô xát với con trai. Được biết sự việc xảy ra tại Trung Quốc.

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Nhiều người nghi ngờ tính chân thật của đoạn clip - Ảnh cắt từ clip

Sau khi được chia sẻ, đoạn clip gây bão mạng được lan truyền chóng mặt. Tuy nhiên, không ít người cho rằng đoạn clip có nhiều điểm vô lý. Đầu tiên, một số người cho rằng nhìn vẻ ngoài của hai người đàn ông này không giống bố con là mấy. Bên cạnh đó, nếu thật sự là bố con ruột thì người con không thể nào đánh bố mình như vậy chỉ vì một người phụ nữ. Chính vì vậy, nhiều cư dân mạng cho rằng đây chỉ là hình ảnh trong 1 bộ phim nào đó hoặc là clip được dàn dựng để câu view mà thôi.

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