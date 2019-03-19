Clip cô gái lột áo để lộ nội y ngay giữa đường khi cãi nhau với bạn trai gây xôn xao

Trong lúc cãi nhau với bạn trai, cô gái cởi phăng áo ngoài để lộ nội y ngay trên đường khiến ai nấy đều vô cùng bất ngờ.

Chuyện các cặp đôi đang yêu cãi nhau là rất bình thường. Thế nhưng thay vì xử sự một cách văn minh, không ít người lại hành xử theo cách tiêu cực như đánh nhau giữa đường hay lột quần áo giữa chốn đông người.

Mới đây, đoạn clip ghi lại hình ảnh một cặp đôi cãi nhau trên đường phố Hồng Kông nhận được sự quan tâm rất lớn từ cộng đồng mạng vì hành vi phản cảm của cô gái.

Theo hình ảnh trong đoạn clip, cô gái mặc chiếc áo thun trắng, quần đùi ngắn đứng cãi nhau với một nam thanh niên mang kính, mặc áo thun trắng và quần jeans đen (được cho là bạn trai) trên đường.

Cô gái liên tục mắng chàng trai vì tội "ăn vụng" hết lần này đến lần khác. Nghe bạn gái buộc tội, chàng trai chẳng những không hối lỗi mà còn lớn tiếng nạt nộ: “Cô đang ghen với tôi à?”.

Ngay sau đó, có lẽ vì quá giận dữ, cô gái đã cởi phăng chiếc áo thun đang mặc để lộ cả nội y rồi khóc nức nở. Chưa hết, cô còn định cởi quần xuống nhưng chàng trai đã ngăn cản kịp thời nên chỉ để lộ một nửa quần lót bên trong.

Chứng kiến hành động của bạn gái, sợ người đi đường bàn tán, anh ta đã cúi đầu nhận lỗi rồi dỗ dành cô mặc quần áo lại.

Cãi nhau với người yêu, cô gái lột quần áo ngay giữa đường - Ảnh cắt từ clip

Sau khi đoạn clip này được chia sẻ trên mạng xã hội đã nhận được rất nhiều bình luận trái chiều từ cộng đồng mạng.

Hầu hết mọi người đều chỉ trích hành vi của cô gái, số khác lại bày tỏ sự thông cảm cho cô vì bị người yêu phản bội.

“Dù có như thế nào đi nữa thì cũng đừng nên làm như vậy, cuối cùng phụ nữ mới là người chịu thiệt”, K.N bình luận.

“Chỉ vì một người đàn ông không chung thủy mà chị lại lột đồ cho mọi người nhìn. Nếu thấy không tiếp tục được mối quan hệ thì nên chấm dứt”, lời khuyên từ một người dùng mạng xã hội.

Mặc dù chưa có thêm nhiều thông tin về cặp đôi nhưng đoạn clip vẫn đang nhận được rất nhiều bình luận, chia sẻ từ cộng đồng mạng.

Cô gái mặc quần áo rách rưới, lộ cả nội y đi leo núi khiến ai nấy đều sốc nặng Mặc dù xung quanh có rất nhiều người nhưng cô gái này vẫn vô tư diện bộ quần áo rách rưới, lộ cả nội y bên trong.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/clip-co-gai-lot-ao-de-lo-noi-y-ngay-giua-duong-khi-cai-nhau-voi-ban-trai-gay-xon-xao-318865.html