Cô gái trẻ mặc chiếc váy mỏng nhìn thấu nội y đi mua đồ khiến ai thấy cũng phải đỏ mặt

Mặc dù chiếc váy khá mỏng manh nhưng cô gái vẫn tự tin mặc ra đường, bất chấp sự chú ý của mọi người xung quanh.

Việc những cô gái ăn mặc hở hang, sexy quá đà không phải là chuyện hiếm hoi hiện nay. Mặc dù bị cộng đồng mạng lên án nhiều lần nhưng không ít cô nàng vẫn bỏ ngoài tai, thản nhiên diện đồ mỏng đến mức không thể mỏng hơn ra đường khiến người xung quanh vô cùng khó chịu. Mới đây, trên mạng xã hội lại xuất hiện hình ảnh một cô gái mặc chiếc váy mỏng như không mặc đi mua đồ khiến cư dân mạng một phen xôn xao.

Cô gái khiến dân tình 'nóng mắt' vì mặc như không mặc ra đường - Ảnh: Internet Có thể thấy, cô gái này có mái tóc xoăn thời thượng, mặc một chiếc váy trắng ngắn trên gối, đi một đôi giày cao gót đứng mua hàng ở máy bán hàng tự động. Điều đáng nói ở đây là chiếc váy mỏng đến nỗi có thể nhìn thấy rõ nội y ở bên trong. Được biết, bức ảnh này được chụp tại Hồng Kông. Chỉ vài giờ sau khi được đăng tải lên mạng xã hội, cô gái đã nhận rất nhiều “gạch đá” từ cộng đồng mạng.

Mọi người cho rằng cô gái này ăn mặc quá phản cảm, những chiếc váy như vậy chỉ phù hợp ở nhà hoặc nơi riêng tư vì bên ngoài còn có rất nhiều trẻ em. “Đi ra phố mà ăn mặc như ở nhà, chắc cô gái này không còn biết xấu hổ là gì. Nhìn chiếc váy thật sự rất phản cảm”, một cư dân mạng bức xúc. “Những cô gái trẻ thích sexy, muốn khoe cơ thể thì làm ơn lựa chỗ và thời điểm thích hợp giùm. Ở những nơi đông người, có trẻ em thì xin hãy ăn mặc kín đáo vào kẻo ảnh hưởng không tốt đến chúng”, lời khuyên từ một người dùng mạng xã hội lớn tuổi. Trước đây trên mạng xã hội từng có không ít trường hợp tương tự bị cộng đồng mạng lên án gay gắt. Những kiểu thời trang phản cảm này khiến cộng đồng mạng không khỏi ngán ngẩm - Ảnh: Internet Đây chính là bài học dành cho các cô gái trẻ khi lựa chọn trang phục ra đường. Để không bị "ném đá", cần chú ý nơi mình sắp đến, tránh gây ảnh hưởng đến mọi người xung quanh.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/co-gai-tre-mac-chiec-vay-mong-nhin-thau-noi-y-di-mua-do-khien-ai-thay-cung-phai-do-mat-317866.html