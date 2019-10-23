Chồng tổ chức lễ cưới trong đám tang của vợ: 'Anh hứa với em sẽ không khóc, nhưng xin lỗi anh không làm được'

Thế giới 23/10/2019 10:39

Chứng kiến cảnh người chồng tổ chức lễ cưới trong đám tang, ai nấy vừa ngỡ ngàng, vừa xót xa cho đôi vợ chồng trẻ. Được biết người vợ qua đời vì bệnh ung thư.

Để thực hiện di nguyện cuối cùng của vợ, người đàn ông 35 tuổi đã tổ chức lễ cưới trong đám tang. Hành động này của người chồng khiến ai nấy đều không khỏi xúc động.

Theo đó, anh X. (35 tuổi, ở Đại Liên, Trung Quốc) và chị Y. (28 tuổi), kết hôn vào năm 2013 nhưng chưa tổ chức đám cưới. Ngay khi cặp đôi chuẩn bị hôn lễ thì chị Y. được chẩn đoán mắc ung thư vú. Để chị Y. chuyên tâm chữa trị, gia đình đã hoãn đám cưới lại.

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Người chồng tổ chức lễ cưới trong đám tang của vợ - Ảnh: Internet

Dù phải chiến đấu với căn bệnh ung thư nhưng chị Y. vẫn luôn lạc quan, mạnh mẽ chống lại căn bệnh quái ác. Không chỉ an ủi người nhà, chị Y. còn chia sẻ hành trình chống lại bệnh tật trên trang cá nhân. Sau một thời gian điều trị, bệnh của chị Y. đã có dấu hiệu thuyên giảm, cặp đôi tiếp tục chuẩn bị làm đám cưới. 

Không may, bệnh của chị Y. bất ngờ chuyển biến xấu. Đầu năm 2018, khối u đã lan sang các bộ phận khác. Cuối cùng, chị Y. đã qua đời mà chưa kịp mặc áo cưới.

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Cảnh tượng đau lòng khiến ai nấy đều xúc động - Ảnh: Internet

Để hoàn thành tâm nguyện của vợ, anh X. đã tổ chức lễ cưới ngay trong đám tang. Mặc dù đã cố gắng kiềm chế nỗi đau nhưng khi chứng kiến cảnh vợ được đưa vào hỏa táng, người chồng không cầm được nước mắt. Vừa nhìn vợ lần cuối, anh X. vừa khóc: “Anh hứa với em sẽ không khóc, nhưng xin lỗi anh không làm được”.

Câu chuyện cảm động này đã nhận được sự chú ý của đông đảo cộng đồng mạng. Ai nấy đều vô cùng xúc động trước tình yêu của cặp đôi.

“Một tình yêu đẹp chưa từng thấy. Mong anh đừng quá đau lòng, dù sao trong những tháng ngày 2 người yêu nhau chị cũng đã rất hạnh phúc", L.D bình luận.

“Hy vọng chị sẽ yên nghỉ, dù chị không thể chiến thắng bệnh tật nhưng chị vẫn là tấm gương lạc quan cho bệnh nhân ung thư. Gia đình đừng quá đau buồn nhé”, một cư dân mạng gửi lời chia buồn đến gia đình chị Y.

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