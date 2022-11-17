Chồng nằng nặc đòi ly hôn khi vợ đang mang thai, lý do được hé lộ gây bức xúc vì nghĩ rằng 'vợ sẽ sinh thêm đứa con gái thứ 5'

Thế giới 17/11/2022 09:34

Người phụ nữ đang mang thai ở tháng thứ 8 nhưng vì trước đó đã đẻ 4 cô con gái Quốc nên bản thân nghi ngờ người chồng muốn ly hôn vì cho rằng đứa trẻ trong bụng sắp chào đời cũng là con gái. 

Mới đây, cộng đồng mạng Trung Quốc không khỏi bức xúc trước việc một người chồng nằng nặc đòi ly hôn cô vợ trẻ 25 tuổi chỉ vì mong muốn có con trai. Được biết, hiện tại, người phụ nữ đang mang thai ở tháng thứ 8 nhưng vì trước đó đã đẻ 4 cô con gái Quốc nên bản thân nghi ngờ người chồng muốn ly hôn vì cho rằng đứa trẻ trong bụng sắp chào đời cũng là con gái. 

Theo Jiupai News đưa tin, người phụ nữ họ Hu cho biết, chồng cô này đã dời khỏi căn hộ chung sống được 3 tháng và từ chối trả tiền thuê nhà cho 5 mẹ con, đồng thời nhấn mạnh chuyện ly hôn cần được tiến hành “càng sớm càng tốt”. 

Chồng nằng nặc đòi ly hôn khi vợ đang mang thai, lý do được hé lộ gây bức xúc vì nghĩ rằng 'vợ sẽ sinh thêm đứa con gái thứ 5' - Ảnh 1
Người phụ nữ họ Hu cho biết, chồng cô này đã dời khỏi căn hộ chung sống được 3 tháng và từ chối trả tiền thuê nhà cho 5 mẹ con - Ảnh: Internet

Trong khi đó, cô Hu đang làm việc tại một xưởng sản xuất kính đeo mắt ở thành phố Lâm Hải thuộc tỉnh Chiết Giang, miền đông Trung Quốc. Cô Hu cho hay, cô và chồng từ vùng nông thôn ở tỉnh Quý Châu lên thành phố để tìm việc làm. Họ đã ở bên nhau kể từ khi cô Hu mới 15 tuổi. Tới năm 2014, cô Hu sinh con đầu lòng khi vừa 17 tuổi. 

“Chồng tôi nói rằng anh ta muốn được ly hôn, bởi hình dáng bụng bầu của tôi cho thấy tôi lại sắp sinh con gái. Anh ta nói sợ tôi lại sinh con gái tiếp, trong khi chồng tôi là con trai độc trong nhà. Chồng tôi nói rằng nếu tôi không thể sinh được con trai, anh ta sẽ đi tìm người phụ nữ khác để có con trai” - cô Hu nói thêm. 

Chồng nằng nặc đòi ly hôn khi vợ đang mang thai, lý do được hé lộ gây bức xúc vì nghĩ rằng 'vợ sẽ sinh thêm đứa con gái thứ 5' - Ảnh 2
Họ đã ở bên nhau kể từ khi cô Hu mới 15 tuổi. Tới năm 2014, cô Hu sinh con đầu lòng khi vừa 17 tuổi - Ảnh: Internet

Bản thân cô Hu khẳng định cô đồng thuận ly hôn và muốn thoát khỏi cuộc sống hôn nhân đau khổ này. Không chỉ vậy, cô còn cho hay bản thân thường xuyên bị chồng đánh đập và chịu cảnh chồng ngoại tình kể từ khi cô còn đang mang thai đứa con thứ hai. 

“Ly hôn có cả mặt lợi và hại. Tôi và các con sẽ không phải chịu đựng bị bạo hành, nếu như chúng tôi ly hôn” - cô Hu cho hay.

Đồng thời, hai vợ chồng đã đồng thuận toàn bộ bọn trẻ sống cùng mẹ sau ly hôn. Mỗi tháng, chồng của cô Hu sẽ chu cấp 1.000 nhân dân tệ (140 USD) để nuôi con. Cô Hu nói: "Trên hết, anh ta vẫn còn có lương tâm. Tôi từng nghĩ rằng anh ta sẽ không chu cấp một xu nào cho các con gái. Tôi vẫn sẽ tiếp tục làm việc và sống hà tiện để có tiền cho con đi học”.

Chồng nằng nặc đòi ly hôn khi vợ đang mang thai, lý do được hé lộ gây bức xúc vì nghĩ rằng 'vợ sẽ sinh thêm đứa con gái thứ 5' - Ảnh 3
Hai vợ chồng đã đồng thuận toàn bộ bọn trẻ sống cùng mẹ sau ly hôn - Ảnh: Internet

Vợ chồng cô đã kế hoạch vào cuối năm nay sẽ trở về quê nhà ở tỉnh Quý Châu, nơi họ làm đăng ký thường trú, để hoàn tất thủ tục ly hôn. Bởi theo quy định tại Trung Quốc, các cặp vợ chồng chỉ có thể nộp đơn và giải quyết ly hôn tại nơi mà họ đăng ký thường trú. 

Liên hiệp Phụ nữ ở thành phố Lâm Hải cho hay đã đề nghị hỗ trợ cho cô Hu và đang tiến hành điều tra cáo buộc bạo hành gia đình đối với người chồng của cô Hu. 

Câu chuyện của Hu đã trở thành một trong những tin tức thịnh hành hàng đầu trên mạng xã hội nước này, thu hút 5 triệu lượt xem trên Weibo và 6 triệu trên Douyin. Nhiều người bày tỏ sự lo lắng và tức giận về cách đối xử tàn nhẫn của người chồng đối với mẹ con Hu. Trên thực tế, văn hóa "trọng nam khinh nữ" tồn tại lâu dài ở Trung Quốc đã dẫn đến tỷ lệ giới tính chênh lệch trong dân số nước này.

Chồng nằng nặc đòi ly hôn khi vợ đang mang thai, lý do được hé lộ gây bức xúc vì nghĩ rằng 'vợ sẽ sinh thêm đứa con gái thứ 5' - Ảnh 4
Vợ chồng cô đã kế hoạch vào cuối năm nay sẽ trở về quê nhà ở tỉnh Quý Châu, nơi họ làm đăng ký thường trú, để hoàn tất thủ tục ly hôn - Ảnh: Internet

Trước đó, khoảng đầu năm nay, câu chuyện một bà mẹ đơn thân 21 tuổi làm shipper để nuôi đứa con gái 3 tuổi sau khi chồng qua đời, đã gây sốt mạng xã hội Trung Quốc và khiến nhiều người thương cảm. Người mẹ cho biết chồng mình qua đời trong một vụ tai nạn giao thông. Hai mẹ con bị gia đình chồng bỏ rơi và buộc phải rời khỏi nhà sau khi mẹ chồng nói với cô rằng bà không vui khi cháu mình là con gái.

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