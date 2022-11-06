Trong khi Isabella được nuôi dưỡng trong gia đình với 5 anh chị em khác tại ngoại ô Chicago thì Hà lại lớn lên ở miền duyên hải Việt Nam. Tuy cả hai được nghe kể về sự tồn tại của đối phương nhưng lại chưa từng có suy nghĩ sẽ có cơ hội được đoàn tụ.

Trang Daily Mail đưa tin, mẹ của Isabella Solimene và Hà Nguyễn hạ sinh hai con gái vào năm 1998 nhưng lại không có khả năng chăm sóc cho các bé. Vì vậy, bà gửi Hà - đứa trẻ bị suy dinh dưỡng nặng cho vợ chồng em gái nuôi dưỡng và Isabella thì được đưa tới trại trẻ mồ côi. Sau đó 4 năm, một cặp vợ chồng từ Chicago, Hoa Kỳ đã đến và nhận nuôi Isabella.

Nhiều năm sau, mẹ nuôi của Isabella đã nảy ra ý định tìm người chị em thất lạc cho con gái mình sau khi đọc các nghiên cứu về tâm lý của các cặp song sinh. Nghĩ là làm, bà mang hồ sơ nhận nuôi của Isabella về Việt Nam rồi tiến hành quá trình tìm kiếm cô gái còn lại bằng những manh mối ít ỏi.

Chia sẻ với tác giả nổi tiếng Erika Hayasaki - người viết lại câu chuyện này thành tiểu thuyết - mẹ nuôi của Isabella cho biết bà cảm thấy việc khiến hai cô con gái đoàn tụ là trách nhiệm của mình, đồng thời mong muốn Hà sẽ là đứa con thứ 7 của mình.

Sau thời gian miệt mài tìm kiếm, mẹ nuôi của Isabella dưới sự giúp đỡ của một người phụ nữ Việt Nam cuối cùng đã tìm thấy Hà. Tới tháng 7/2008, bà đến thăm gia đình mà Hà đang sống nhưng không có Isabella đi cùng. Sau khi được người này cho xem những hình ảnh và video về Isabella, Hà mong muốn được gặp mặt người chị em song sinh của mình.

Đến năm 2011, Isabella và mẹ nuôi mới có cơ hội trở lại Việt Nam và gặp lại Hà. Tuy nhiên, hai cô gái lại khá ngại ngùng và không giao tiếp được do rào cản ngôn ngữ nên phải nhờ đến người phiên dịch, cũng vì vậy mà cặp đôi nhận ra cả hai có nhiều điểm tương đồng với nhau. Isabella chia sẻ: "Chúng tôi có những vết bớt giống nhau. Cả những nốt ruồi nhỏ khác nữa trên cơ thể chúng tôi".

Sau cuộc gặp gỡ này, mẹ nuôi của Isabella đã giúp cho Hà đi học tại một trường tư thục, đồng thời mua cho cô những thiết bị điện tử như điện thoại di động, máy tính xách tay để hai chị em có thể giữ liên lạc với nhau. Đến năm 2016, Hà được mẹ nuôi đón sang Mỹ và chính thức ở chung một nhà với chị em song sinh của mình.

Hà Nguyễn và Isabella Solimene hạnh phúc vì tìm được nhau - Ảnh: PR Newswire

Sau 6 năm đoàn tụ và học tập chung, Hà Nguyễn và Isabella Solimene hiện đã vô cùng thân thiết. Cặp đôi cho biết họ rất biết ơn mẹ nuôi của Isabella vì đã tìm kiếm Hà và đưa cô sang Mỹ để sinh sống.