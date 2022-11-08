Rất nhiều người đều biết giai thoại rằng khi Tào Tháo chết rồi, Tào Phi đã đem hết thảy thê thiếp của Tào Tháo đều nạp vào cung của mình, thu nạp hết vào phòng của mình. Trong các tài liệu lịch sử xác thực cũng ghi chép như thế. Sau khi Tào Tháo chết đi, Tào Phi đã đem hết thảy phi tần của cha mình triệu kiến đến cung của mình đến chơi đùa. Trong một lần Tào Phi bị bệnh, Biện Thái Hậu đã đến thăm ông mới phát hiện ra chuyện động trời này.

Bà bước vào cung vừa nhấc rèm cửa liền nhìn thấy những nữ tử ngồi bên cạnh giường Tào Phi đều là phi tử tri kỷ từng hầu hạ Tào Tháo. Bà ngạc nhiên hỏi: "Những người này khi nào đã được triệu tới đây?". Tào Phi trả lời: "Phụ thân vừa mới mất, ta liền triệu kiến họ đến đây". Lúc nói chuyện này trên mặt Tào Phi không hề có vẻ gì là xấu hổ. Biện Thái Hậu thấy vậy càng tức giận nói: "Ngươi làm như vậy chết rồi chó cũng không thèm ăn thịt ngươi".

Câu chuyện trên đến nay vẫn chưa biết độ tin cậy nhiều bao nhiêu vì không cách nào khảo chứng. Có nhiều người nói đây là sự thật bởi bọn họ cho rằng Tào Phi đối với cha mình là Tào Tháo luôn có một sự bất phục trong lòng. Bởi vì Tài Tháo lúc trước thật sự coi trọng Tăng Thị nhưng đã bị Tào Phi nhanh chân đến trước. Tuy rằng Chân Thị bị con trai cướp mất nhưng người làm cha kia vẫn nhớ mãi không quên, Tào Tháo cùng Chân Thị quan hệ thật sự có một chút mờ ám.

Tuy nhiên cũng có người cho rằng chuyện này không thể xảy ra. Tào Phi tuy hùng tài sách lược không bằng Tào Tháo nhưng vẫn có công nhất thống thiên hạ, lưu danh sử sách. Tào Phi vốn dĩ đã có cả thiên hạ thì hà tất gì phải dùng lại nữ nhân của cha mình, với địa vị của ông thì mỹ nữ trong thiên hạ có ai mà qua được quyền lực của ông. Cho dù có đam mê nhan sắc đến đâu thì cũng khó mà bỏ qua luân lý mà đem nữ nhân của cha mình làm người của mình. Với xã hội phong kiến lắm lễ nghi như thời đại ấy thì một hoàng đế như Tào Phi khó mà làm nên chuyện đại bất kính như thế với cha mình. Từ thái độ chấp chính của Tào Phi sau khi lên ngôi cũng có thể minh chứng rằng ông không phải hôn quân.