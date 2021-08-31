Sau khi cảnh sát có mặt tại hiện trường, họ tìm ra được thêm những bí mật khác có vẻ đã được giấu ở đó từ rất lâu.

Theo tờ The Sun đưa tin, một vụ việc khủng khiếp xảy ra tại một ngôi nhà thuộc khu vực Mezeray, tỉnh Sarthe, vùng Pays-de-la-Loire, phía Tây Bắc nước Pháp. Theo đó, người vợ sống trong căn nhà này vừa qua đời cách đây không lâu vì bị ung thư.

Sau khi hoàn tất việc chôn cất và tang lễ cho vợ, người chồng liền quay về nhà, dọn dẹp lại đồ đạc. Tuy nhiên, lúc này, khi mở cánh cửa tủ được khóa cẩn thận bên trong nhà để xe, ông tá hoả khi phát hiện thi thể trẻ em nên lập tức cầu cứu cảnh sát.

Khi cảnh sát có mặt tại hiện trường và tiến hành điều tra, họ tiếp tục phát hiện thêm 2 bộ hài cốt trẻ em bên trong một chiếc tủ khác nhưng lần này là trong một nhà kho cách nhà họ không xa. Cả hai đều được bọc bên trong túi bóng và đặt bên cạnh dao làm bếp.

Ngôi nhà nơi xảy ra sự việc kinh hoàng

Được biết, 3 đứa trẻ được tìm thấy dường như không cùng độ tuổi. Cảnh sát đang tích cực điều tra để xác nhận xem những bộ hài cốt trẻ em là bé sơ sinh hay là những bào thai. Tuy nhiên, vì đã cất giữ quá lâu, tình trạng phân huỷ nặng khiến cuộc điều tra gặp nhiều khó khăn. Nguyên nhân dẫn đến cái chết của những nạn nhân này cũng sẽ được báo cáo sau khi hoàn thành quá trình khám nghiệm pháp y.

Kết quả khám nghiệm cũng sẽ giúp họ xác định được danh tính bố mẹ của những đứa trẻ. Người vợ trong ngôi nhà qua đời ở tuổi 44 sau thời gian chữa trị bệnh ung thư. Vợ chồng họ không có con chung, tuy nhiên, người vợ đã có 2 con riêng từ cuộc hôn nhân trước đó.

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