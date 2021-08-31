Chồng dọn dẹp đồ đạc sau khi vợ qua đời, sững người phát hiện bí mật kinh hoàng ẩn giấu bên trong chiếc tủ bị khoá

Thế giới 31/08/2021 11:36

Sau khi cảnh sát có mặt tại hiện trường, họ tìm ra được thêm những bí mật khác có vẻ đã được giấu ở đó từ rất lâu.

Theo tờ The Sun đưa tin, một vụ việc khủng khiếp xảy ra tại một ngôi nhà thuộc khu vực Mezeray, tỉnh Sarthe, vùng Pays-de-la-Loire, phía Tây Bắc nước Pháp. Theo đó, người vợ sống trong căn nhà này vừa qua đời cách đây không lâu vì bị ung thư.

Sau khi hoàn tất việc chôn cất và tang lễ cho vợ, người chồng liền quay về nhà, dọn dẹp lại đồ đạc. Tuy nhiên, lúc này, khi mở cánh cửa tủ được khóa cẩn thận bên trong nhà để xe, ông tá hoả khi phát hiện thi thể trẻ em nên lập tức cầu cứu cảnh sát.

Khi cảnh sát có mặt tại hiện trường và tiến hành điều tra, họ tiếp tục phát hiện thêm 2 bộ hài cốt trẻ em bên trong một chiếc tủ khác nhưng lần này là trong một nhà kho cách nhà họ không xa. Cả hai đều được bọc bên trong túi bóng và đặt bên cạnh dao làm bếp.

thi the
Ngôi nhà nơi xảy ra sự việc kinh hoàng

Được biết, 3 đứa trẻ được tìm thấy dường như không cùng độ tuổi. Cảnh sát đang tích cực điều tra để xác nhận xem những bộ hài cốt trẻ em là bé sơ sinh hay là những bào thai. Tuy nhiên, vì đã cất giữ quá lâu, tình trạng phân huỷ nặng khiến cuộc điều tra gặp nhiều khó khăn. Nguyên nhân dẫn đến cái chết của những nạn nhân này cũng sẽ được báo cáo sau khi hoàn thành quá trình khám nghiệm pháp y.

Kết quả khám nghiệm cũng sẽ giúp họ xác định được danh tính bố mẹ của những đứa trẻ. Người vợ trong ngôi nhà qua đời ở tuổi 44 sau thời gian chữa trị bệnh ung thư. Vợ chồng họ không có con chung, tuy nhiên, người vợ đã có 2 con riêng từ cuộc hôn nhân trước đó. 

Thi thể người phụ nữ bị phân nhiều mảnh, hé mở danh tính hung thủ và nhiều chi tiết giết người rùng rợn

Thi thể người phụ nữ bị phân nhiều mảnh, hé mở danh tính hung thủ và nhiều chi tiết giết người rùng rợn

Hai ngày sau khi mất tích, nạn nhân được người dân tìm thấy trong tình trạng bị phân thành nhiều mảnh và bị vứt ở dưới gầm cầu, trong trạm đốt rác.

Xem thêm
Từ khóa:   thi thể trẻ sơ sinh trong nhà thi thể em bé trong tủ thi thể trong tủ

TIN MỚI NHẤT

Từ nay đến hết tháng 10, 3 con giáp VẦNG HÀO SOI SÁNG, tài lộc cải thiện, công danh rộng mở, giàu nhanh chóng mặt

Từ nay đến hết tháng 10, 3 con giáp VẦNG HÀO SOI SÁNG, tài lộc cải thiện, công danh rộng mở, giàu nhanh chóng mặt

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 0 phút trước
Tam Hợp may mắn vào 3 ngày cuối tuần (9, 10, 11 tháng 10), 3 con giáp dư dả tiền bạc, làm đâu thắng đó, sự nghiệp thành công khiến ai cũng ngưỡng mộ

Tam Hợp may mắn vào 3 ngày cuối tuần (9, 10, 11 tháng 10), 3 con giáp dư dả tiền bạc, làm đâu thắng đó, sự nghiệp thành công khiến ai cũng ngưỡng mộ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 0 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 0 phút trước
Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 0 phút trước
Sự thật đằng sau bộ trang sức 2 tỷ người vợ mang trên người ngày chấm dứt hôn nhân

Sự thật đằng sau bộ trang sức 2 tỷ người vợ mang trên người ngày chấm dứt hôn nhân

Tâm sự gia đình 4 giờ 0 phút trước
Ăn nấm kim châm thường xuyên, cơ thể sẽ thây đổi như thế nào?

Ăn nấm kim châm thường xuyên, cơ thể sẽ thây đổi như thế nào?

Dinh dưỡng 5 giờ 0 phút trước
Sau ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Sau ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 15 phút trước
Những giọt nước mắt trong hôn nhân và khoảnh khắc khiến tôi hoàn toàn thay đổi suy nghĩ

Những giọt nước mắt trong hôn nhân và khoảnh khắc khiến tôi hoàn toàn thay đổi suy nghĩ

Tâm sự Eva 6 giờ 0 phút trước
Cuối ngày hôm nay (9/10/2026), 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Cuối ngày hôm nay (9/10/2026), 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 15 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 0 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Giá vàng hôm nay, ngày 8/10/2026: Vàng thế giới rơi thẳng đứng, SJC chịu thêm áp lực

Giá vàng hôm nay, ngày 8/10/2026: Vàng thế giới rơi thẳng đứng, SJC chịu thêm áp lực

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích