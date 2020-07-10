Thường xuyên thấy cha mẹ bất hòa sẽ khiến trẻ khiếm khuyết về mặt tính cách; nguy cơ mắc bệnh trầm cảm; tính cách thiếu tự tin; dễ trở nên hung hăng, bạo lực; hình thành những quan điểm tiêu cực về mối quan hệ trong gia đình, ảnh hưởng đến quan điểm chọn bạn đời khi kết hôn...

Mối quan hệ của bố mẹ có ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe tâm sinh lý của con cái. Cha mẹ cãi nhau, đánh nhau sẽ để lại cho trẻ những sang chấn tâm lý tiêu cực ảnh hưởng đến sức khỏe thể chất và tinh thần.

Theo Sohu, không biết vì nguyên nhân gì mà người chồng đánh chửi vợ ngay trên đường. Thậm chí anh ta còn xé áo của vợ rồi tiếp tục đấm đá không tiếc tay. Người đàn ông không thèm để ý cô con gái 9 tuổi đang khóc lóc, van xin: "Bố đừng đánh mẹ nữa, mẹ nôn ra máu rồi".

Chồng đánh vợ trước mặt con nhỏ - Ảnh: Sohu

Người vợ bị hành hung, sỉ nhục - Ảnh: Sohu

Đứa trẻ liên tục van xin bố tha cho mẹ - Ảnh: Sohu

Người phụ nữ qua đường an ủi, trấn an bé gái - Ảnh: Sohu

Vụ việc thu hút sự chú ý của người đi đường. Người chồng sau khi đánh vợ định bỏ đi nhưng đã bị các nhân chứng giữ lại báo cảnh sát. Cô vợ bị chồng hành hung, sỉ nhục giữa đường nên vô cùng xấu hổ, nằm co quắp trên đất vừa che mặt vừa khóc.

Tuy chưa rõ nguyên nhân sự việc nhưng hầu hết mọi người đều cho rằng chồng đánh vợ trước mặt con là không thể chấp nhận được.

"Không hiểu hận thù giữa hai vợ chồng họ sâu sắc thế nào mà phải tuyệt tình đến thế. Ngày hôm đó sẽ in đậm trong tâm trí đứa trẻ, đến tận ngày nó trưởng thành, nó vẫn sẽ nhớ lúc đó nó sợ hãi và tuyệt vọng thế nào"; "Tội đứa bé quá, con có lỗi gì đâu mà phải chịu tổn thương như vậy"; "Chứng kiến cha đánh đập, sỉ nhục mẹ. Còn nỗi đau nào bằng chứ!"; "Anh ta đáng bị trừng phạt": "Loại người này chẳng xứng đáng làm chồng, làm cha"..., dân mạng bình luận.