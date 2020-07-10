Chồng đánh chửi, lột đồ sỉ nhục vợ giữa đường, con gái nhỏ vừa khóc vừa van xin: 'Bố đừng đánh mẹ nữa, mẹ nôn ra máu rồi'

Thế giới 10/07/2020 10:29

Tuy chưa rõ nguyên nhân sự việc nhưng hầu hết dân mạng đều cho rằng người chồng đánh vợ trước mặt con nhỏ là không thể chấp nhận được, cần phải bị trừng phạt trước pháp luật.

Mối quan hệ của bố mẹ có ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe tâm sinh lý của con cái. Cha mẹ cãi nhau, đánh nhau sẽ để lại cho trẻ những sang chấn tâm lý tiêu cực ảnh hưởng đến sức khỏe thể chất và tinh thần.

Thường xuyên thấy cha mẹ bất hòa sẽ khiến trẻ khiếm khuyết về mặt tính cách; nguy cơ mắc bệnh trầm cảm; tính cách thiếu tự tin; dễ trở nên hung hăng, bạo lực; hình thành những quan điểm tiêu cực về mối quan hệ trong gia đình, ảnh hưởng đến quan điểm chọn bạn đời khi kết hôn... 

Mới đây, dân mạng Trung Quốc bàn tán xôn xao về trường hợp chồng đánh vợ trước mặt con nhỏ ở Cẩm Châu, Thạch Gia Trang, Hà Bắc, Trung Quốc.

Theo Sohu, không biết vì nguyên nhân gì mà người chồng đánh chửi vợ ngay trên đường. Thậm chí anh ta còn xé áo của vợ rồi tiếp tục đấm đá không tiếc tay. Người đàn ông không thèm để ý cô con gái 9 tuổi đang khóc lóc, van xin: "Bố đừng đánh mẹ nữa, mẹ nôn ra máu rồi".

Chồng đánh chửi, lột đồ sỉ nhục vợ giữa đường, con gái nhỏ vừa khóc vừa van xin: 'Bố đừng đánh mẹ nữa, mẹ nôn ra máu rồi' - Ảnh 1
Chồng đánh vợ trước mặt con nhỏ - Ảnh: Sohu
Chồng đánh chửi, lột đồ sỉ nhục vợ giữa đường, con gái nhỏ vừa khóc vừa van xin: 'Bố đừng đánh mẹ nữa, mẹ nôn ra máu rồi' - Ảnh 2
Người vợ bị hành hung, sỉ nhục - Ảnh: Sohu
Chồng đánh chửi, lột đồ sỉ nhục vợ giữa đường, con gái nhỏ vừa khóc vừa van xin: 'Bố đừng đánh mẹ nữa, mẹ nôn ra máu rồi' - Ảnh 3
Đứa trẻ liên tục van xin bố tha cho mẹ - Ảnh: Sohu
Chồng đánh chửi, lột đồ sỉ nhục vợ giữa đường, con gái nhỏ vừa khóc vừa van xin: 'Bố đừng đánh mẹ nữa, mẹ nôn ra máu rồi' - Ảnh 4
Người phụ nữ qua đường an ủi, trấn an bé gái - Ảnh: Sohu

Vụ việc thu hút sự chú ý của người đi đường. Người chồng sau khi đánh vợ định bỏ đi nhưng đã bị các nhân chứng giữ lại báo cảnh sát. Cô vợ bị chồng hành hung, sỉ nhục giữa đường nên vô cùng xấu hổ, nằm co quắp trên đất vừa che mặt vừa khóc.

Tuy chưa rõ nguyên nhân sự việc nhưng hầu hết mọi người đều cho rằng chồng đánh vợ trước mặt con là không thể chấp nhận được. 

"Không hiểu hận thù giữa hai vợ chồng họ sâu sắc thế nào mà phải tuyệt tình đến thế. Ngày hôm đó sẽ in đậm trong tâm trí đứa trẻ, đến tận ngày nó trưởng thành, nó vẫn sẽ nhớ lúc đó nó sợ hãi và tuyệt vọng thế nào"; "Tội đứa bé quá, con có lỗi gì đâu mà phải chịu tổn thương như vậy"; "Chứng kiến cha đánh đập, sỉ nhục mẹ. Còn nỗi đau nào bằng chứ!"; "Anh ta đáng bị trừng phạt": "Loại người này chẳng xứng đáng làm chồng, làm cha"..., dân mạng bình luận. 

Vợ đang ở cữ, chồng viện cớ đi vứt rác để lén lút làm một việc khiến vợ không thể tin vào mắt mình

Vợ đang ở cữ, chồng viện cớ đi vứt rác để lén lút làm một việc khiến vợ không thể tin vào mắt mình

Thấy chồng nói đi đổ rác nhưng khá lâu sau không thấy về, người vợ bèn nhìn qua cửa sổ và chứng kiến toàn bộ hành động lén lút của chồng mình.

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