Chồng quỳ gối xoa bóp chân cho vợ trước phòng sinh khiến hội chị em xuýt xoa ghen tị

Hình ảnh chồng đưa vợ bầu đi đẻ gây sốt mạng và khiến hàng ngàn chị em xuýt xoa ghen tị. Bên cạnh đó, không ít chị em đã "tag" chồng, bạn trai vào bài đăng để các anh học tập anh chồng quốc dân này.

Đau đẻ là một trong những cơn đau kinh khủng nhất. Trong khi sinh con, dạ con của phụ nữ co bóp mạnh để đẩy em bé ra ngoài. Các cơn co thắt có thể gây đau ở bụng, lưng, xương chậu. Lúc này, thai phụ rất cần sự yêu chiều, chăm sóc của chồng.

Mới đây, mạng xã hội Trung Quốc chia sẻ hình ảnh chồng đưa vợ bầu đi đẻ khiến dân tình xuýt xoa khen ngợi. Hình ảnh cho thấy cô vợ đang ngồi trên ghế chờ vào phòng sinh. Bụng của cô rất lớn, chân tay cũng sưng lên nhiều so với bình thường. Anh chồng quỳ xuống sàn, đặt chân vợ lên đùi mình rồi dùng tay xoa bóp chân cho cô, mong có thể giàm được một chút đau đớn.

Hình ảnh chồng đưa vợ bầu đi đẻ gây sốt mạng - Ảnh: Sohu

Chỉ sau vài giờ đăng tải, hình ảnh gây sốt mạng và nhận được ngàn bình luận từ cư dân mạng. Hầu hết mọi người đều cảm kích hành động yêu thương, chăm sóc, vỗ về vợ từng chút một của anh chồng trẻ tuổi. Vì "vượt cạn" chính là một trong những thời khắc khó khăn nhất cuộc đời người phụ nữ.

"Những ai từng đi đẻ rồi mới hiểu được cảm giác đau đớn, sợ hãi khi vượt cạn. Lúc này chính là lúc người phụ nữ cô đơn, mong manh và yếu đuối nhất. Từng cú đạp đòi ra của đứa trẻ trong bụng khiến mẹ bầu như khuỵu xuống, đau đớn vô cùng. Hy vọng các anh chồng chuẩn bị làm cha hãy luôn bên cạnh động viên, truyền thêm sức mạnh cho vợ để cùng chào đón thiên thần nhỏ chào đời", tài khoản H.M. bình luận.

"Thỉnh thoảng mình thấy câu nói 'phụ nữ hơn nhau ở tấm chồng' đúng ghê. Lấy được chồng yêu thương, bảo bọc thì sướng cả một đời. Còn không thì đúng là khóc cạn nước mắt vì tủi thân", tài khoản T.Y. cho biết.

"Mình từng sinh con nên hiểu, lúc chuyển dạ chính là lúc đau đớn nhất. Anh chồng này chẳng những yêu vợ mà còn thấu hiểu được nỗi vất vả của vợ. Các anh khi xem xong clip này hãy yêu thương và bù đắp cho vợ nhiều hơn nữa nhé", tài khoản P.L. viết.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/chong-quy-goi-xoa-bop-chan-cho-vo-truoc-phong-sinh-khien-hoi-chi-em-xuyt-xoa-ghen-ti-366286.html