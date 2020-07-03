Nghe vợ nói đùa 'con không phải của anh đâu', ông bố lén đi xét nghiệm ADN và cái kết khiến cả hai vợ chồng sững sờ

Thế giới 03/07/2020 16:23

Thấy con không giống mình, ông bố lén đi xét nghiệm ADN, kết quả khiến cả gia đình sững sờ.

Khi một em bé chào đời, ngoài vấn đề sức khỏe thì ngoại hình của bé chắc hẳn cũng rất được các bậc cha mẹ quan tâm. Em bé có vẻ ngoài giống ai, có xinh xắn, kháu khỉnh hay không là điều người lớn trong nhà thường nghĩ đến đầu tiên.

Anh Fang (sống tại Trung Quốc) 32 tuổi mới có con đầu lòng. Hai vợ chồng cũng lấy nhau nhiều năm mới có "quả ngọt" nên gia đình, bạn bè đều rất vui mừng.

Khỏi phải nói, anh Fang đi đến đâu cũng khoe con, hận không thể cho thế giới biết mình có đứa con đáng yêu nhường này. 

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Bố làm xét nghiệm ADN vì thấy con không giống mình - Ảnh minh họa: Sohu

Khi em bé khoảng vài tháng tuổi, hàng xóm bắt đầu có lời ra tiếng vào. Ai cũng nói anh Fang và con trai không giống nhau. Trong khi vợ chồng anh Fang đều sở hữu mắt hai mí và sống mũi cao thì đứa trẻ lại có mắt một mí, mũi cũng khá thấp. 

Bỏ ngoài tai những lời của bạn bè, anh Fang vẫn tin rằng ngoại hình của con sẽ thay đổi khi lớn lên. Tuy nhiên khi đứa bé được 2 tuổi thì vẫn chẳng có nét nào giống bố.

Mang chuyện này than thở với vợ, anh Fang không ngờ vợ lại nói: "Con trai không phải của anh đâu. Xin lỗi vì đã giấu anh quá lâu". 

Thấy vẻ mặt chết sững của chồng, cô vợ cười phá lên và giải thích mình chỉ đùa thôi. Sau lần đó, anh Fang bắt đầu nghi ngờ vợ và lén đến bệnh viện làm xét nghiệm ADN. Kết quả cho thấy anh và đứa con trai mình nuôi nấng suốt hai năm qua không có quan hệ huyết thống. 

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Ông bố sốc nặng khi biết bệnh viện trao nhầm con - Ảnh minh họa: Sohu

Quá tức giận, anh Fang cầm tờ kết quả về nhà chất vấn vợ. Chính cô vợ cũng cảm thấy không thể tin nổi nên đến bệnh viện làm xét nghiệm ADN. Kết quả cũng cho thấy cô và đứa trẻ không phải mẹ con.

Cặp đôi lập tức báo cảnh sát. Vào cuộc điều tra, cảnh sát xác định nữ y tá đỡ đẻ đã trao nhầm con. Không lâu sau, con ruột của anh Fang đã được tìm thấy và trao trả về cho gia đình. Không rõ bệnh viện và nữ y tá tắc trách có bị kiện hay không, tuy nhiên vợ chồng anh Fang cho biết sự nhầm lẫn đã gây ra tổn thất tinh thần rất lớn cho gia đình anh. 

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Từ khóa:   Trung Quốc câu chuyện gây sốc câu chuyện gây bão mạng

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