Cháy lớn tại nhà kho chứa sơn ở Kolkata

Một đám cháy lớn đã bùng phát tại một kho chứa sơn ở Kolkata vào thứ Bảy. Tuy nhiên không có thương tích nào trong vụ việc.
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Một quan chức cho biết một đám cháy lớn đã bùng phát vào sáng thứ Bảy tại một nhà kho ở đây, nơi mà sơn, chất pha loãng và các vật dụng liên quan khác được lưu trữ.
Ông nói: năm đội lính cứu hỏa đã được điều động để dập tắt ngọn lửa. Cho đến nay không có thương tích nào được báo cáo, các quan chức cho biết.
Người dân địa phương nhìn thấy khói dày đặc bốc lên từ nhà kho ở khu vực Kaikhali, gần sân bay Kolkata vào khoảng 11 giờ sáng, sau đó đội cứu hỏa đã được điều động, ông ấy nói.
Quan chức này cho biết sẽ có thêm nhiều lính cứu hỏa đến hiện trường để kiểm soát ngọn lửa, đồng thời cho nói thêm rằng Cục trưởng Cục phòng cháy chữa cháy ông Sujit Bose đang theo dõi tình hình.
Theo indiatoday