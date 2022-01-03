Thế giới đang chứng kiến sự kiện tuyệt chủng hàng loạt lớn nhất, đẩy hàng triệu loài đến bờ vực tuyệt chủng trong vòng một thập kỷ tới

Thế giới 03/01/2022 05:30

Tổ chức quốc tế về bảo tồn thiên nhiên WWF tuyên bố đánh thép rằng thế giới đang hướng tới sự kiện tuyệt chủng hàng loạt lớn nhất kể từ thời kỳ khủng long trong vòng một thập kỷ tới, điều này sẽ đẩy hàng triệu loài động thực vật đến nguy cơ tuyệt chủng!

Theo tổ chức quốc tế về bảo tồn thiên nhiên báo cáo động vật chiếm ưu thế và động vật bị đe dọa năm 2021, voi, gấu Bắc Cực, cá mập, ếch và cá đều đang bị đe dọa.

Họ cho biết: 'Khoảng một triệu loài có thể tuyệt chủng trong vòng một thập kỷ tới — đây sẽ là sự kiện tuyệt chủng hàng loạt lớn nhất kể từ khi kết thúc thời kỳ khủng long. "

Thế giới đang chứng kiến sự kiện tuyệt chủng hàng loạt lớn nhất, đẩy hàng triệu loài đến bờ vực tuyệt chủng trong vòng một thập kỷ tới - Ảnh 1

Voi rừng châu Phi là một trong những loài động vật có nguy cơ tuyệt chủng cao nhất sau khi số lượng của chúng giảm 86% trong 31 năm qua

Hiện có 142.500 loài nằm trong Danh sách Đỏ của Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN) và 40.000 loài trong số chúng đang bị 'đe dọa tuyệt chủng'.

Đây là con số lớn nhất kể từ khi danh sách được tạo lập vào năm 1964.

WWF cảnh báo về 'sự leo thang thảm khốc tuyệt chủng toàn cầu của các loài' và kêu gọi một hiệp ước bảo tồn toàn cầu mới. 

Voi rừng châu Phi là một trong những loài động vật có nguy cơ tuyệt chủng cao nhất sau khi số lượng của chúng giảm 86% trong 31 năm.

Theo WWF, gấu Bắc Cực cũng đang bị đe dọa do băng ở Bắc Băng Dương tan nhanh.

Thế giới đang chứng kiến sự kiện tuyệt chủng hàng loạt lớn nhất, đẩy hàng triệu loài đến bờ vực tuyệt chủng trong vòng một thập kỷ tới - Ảnh 2

Đánh bắt quá mức, mất môi trường sống và cuộc khủng hoảng khí hậu đã dẫn đến việc giảm 30% số lượng cá mập và cá đuối

Họ ước tính Bắc Cực có thể hoàn toàn không có băng vào mùa hè năm 2035.

Tổ chức động vật cho biết, đánh bắt quá mức, mất môi trường sống và khủng hoảng khí hậu đã dẫn đến việc giảm 30% số lượng cá mập và cá đuối. 

Người ta lo ngại rằng ếch và cóc ở Đức sẽ không thể sống sót sau sự kiện tuyệt chủng hàng loạt, với một nửa số loài lưỡng cư bản địa của nước này hiện được xếp vào danh sách nguy cấp do môi trường sống.

Loài trai vỏ bút quý hiếm -  loài ngao lớn nhất ở biển Địa Trung Hải cũng có tên trong danh sách.

Thế giới đang chứng kiến sự kiện tuyệt chủng hàng loạt lớn nhất, đẩy hàng triệu loài đến bờ vực tuyệt chủng trong vòng một thập kỷ tới - Ảnh 3

Mặc dù có  những cảnh báo rõ ràng, WWF cho biết vẫn có 'những tia hy vọng' sau một số câu chuyện thành công về bảo tồn động vật trong năm nay.

Thế giới đang chứng kiến sự kiện tuyệt chủng hàng loạt lớn nhất, đẩy hàng triệu loài đến bờ vực tuyệt chủng trong vòng một thập kỷ tới - Ảnh 4

Gấu Bắc Cực cũng đang bị đe dọa do băng tan nhanh chóng ở Bắc Băng Dương, theo WWF

 

Số lượng tê giác Ấn Độ đã tăng lên ở Nepal nhờ nỗ lực bảo tồn tích cực.Với sự hợp tác của chính phủ, các biện pháp bảo vệ đã được đưa ra khiến số lượng của chúng tăng 16% kể từ năm 2015.

Loài linh miêu Iberia cũng đã tăng gấp 10 lần trong vòng 18 năm qua với 1.111 con hiện nay ở Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha sau khi nó được thông báo đứng trên bờ vực tuyệt chủng.

Một chương trình tái định cư đã dẫn đến sự gia tăng số lượng kền kền râu ở dãy Alps, với 300 con bay qua khu vực. 

Theo dailymail

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Từ khóa:   bảo vệ động vật động vật hoang dã bị tiệt chủng giết hại động vật

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