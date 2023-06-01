Cập nhật: Sự thật bức ảnh nữ tiếp viên hàng không dùng thân chắn cửa máy bay giữa không trung

Thế giới 01/06/2023 16:38

Hình ảnh nữ tiếp viên hàng không một mình che chắn trước cửa máy bay bị bật mở giữa không trung được chụp khi máy bay đã hạ cánh an toàn, không phải trong lúc di chuyển như các thông tin từng lan truyền.

Theo thông tin từ VTC News, ngày 26/5, hành khách trên chuyến bay của hãng hàng không Asiana Airlines tới Daegu, Hàn Quốc, đã có trải nghiệm sốc khi một người đàn ông bất ngờ mở cửa thoát hiểm.

Sau đó, một đoạn video và một bức ảnh được cho là về vụ việc đã nhanh chóng lan truyền. Trong video, có thể thấy hành khách đối mặt với khung cảnh hỗn loạn khi gió thổi qua máy bay. Trong khi bức ảnh được cho là chụp một tiếp viên hàng không Asiana Airlines mạo hiểm sự an toàn của bản thân khi lấy người chặn lối ra ngoài của máy bay.

Cập nhật: Sự thật bức ảnh nữ tiếp viên hàng không dùng thân chắn cửa máy bay giữa không trung - Ảnh 1
Bức ảnh gây bão mạng Hàn Quốc sau vụ việc máy bay bị mở cửa giữa không trung - Ảnh: News1/VTC News

Trang News1 khi đó đưa tin: "Một nữ tiếp viên đeo khẩu trang bám trên cabin, chặn lại chỗ cửa mà anh A (33 tuổi) đã dùng tay cạy mở. Có thông tin cho rằng tiếp viên hàng không này đang cố gắng hết sức để ngăn chặn thiệt hại trong khi máy bay tiếp tục cố gắng hạ cánh và dừng hẳn. Có thể thấy hàng chắn bảo vệ đã được giăng ra nhưng nữ tiếp viên vẫn loay hoay tự chặn ở lối thoát hiểm này". 

Bức ảnh thậm chí gây ra một cuộc tranh luận sôi nổi trên mạng, về việc nữ tiếp viên hàng không phải mạo hiểm mạng sống của mình khi mặc đồng phục bó sát, bao gồm váy và giày cao gót. Nhiều người cho rằng hãng bay nên sửa quy định đồng phục với các nữ nhân viên. 

Dẫn tin từ Zing News, nhiều bản tin ca ngợi nữ tiếp viên hàng không như một anh hùng, khi mạo hiểm dùng thân mình chặn lối cửa thoát hiểm đã bị mở ra. Tuy nhiên, theo bản tin ngày 30/5 của đài MBC, bức ảnh được chụp sau khi chuyến bay đã hạ cánh, tình hình được kiểm soát. Ban đầu, Asiana Airlines tuyên bố rằng bức ảnh được chụp khi máy bay vẫn đang di chuyển.

Cập nhật: Sự thật bức ảnh nữ tiếp viên hàng không dùng thân chắn cửa máy bay giữa không trung - Ảnh 2
Hình ảnh toàn cảnh nữ tiếp viên đứng chắn ở cửa thoát hiểm khi máy bay đã hạ cánh - Ảnh: MBC/Zing News

Cũng trong nguồn tin này, hôm 26/5, trên chuyến bay của Asiana Airlines đi từ đảo Jeju đến Daegu, một người đàn ông đã tự ý mở cửa máy bay giữa không trung, khi chuyến bay chở 194 hành khách còn cách mặt đất khoảng 213 m, gây tình trạng hoảng loạn. Chuyến bay này sau đó hạ cánh an toàn xuống sân bay Daegu vào khoảng 12h40 cùng ngày.

Không ai trong số các hành khách bị rơi ra ngoài hay bị thương sau vụ việc, song 12 người có triệu chứng khó thở và một số được đưa tới bệnh viện. Những người này đều xuất viện sau khoảng 2 tiếng.

Người đàn ông khai với cảnh sát rằng cảm thấy ngột ngạt và muốn nhanh chóng rời khỏi máy bay. Người này đi một mình, không say rượu, nói rằng đang căng thẳng do mất việc. Theo Đạo luật An ninh Hàng không của Hàn Quốc, nam hành khách có thể phải đối mặt án tù lên tới 10 năm vì hành động của mình.

Ngày 28/5, Asiana Airlines thông báo ngừng bán ghế 26A của 11 chiếc A321-200 loại có sức chứa 174 hành khách và ghế 31A của 3 chiếc A321-200 có sức chứa 195 hành khách do vụ việc.

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Một chuyến bay thương mại của hãng Asiana Airlines chở gần 200 người, trong đó có nhiều vận động viên tiểu học và trung học bất ngờ bật mở ở độ cao khoảng 213m trên không trung.

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