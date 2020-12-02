'Cặp đôi mẹ con' chồng 38 vợ 65 bỗng dưng lên tiếng xin lỗi dân mạng, hé lộ bí mật động trời cả hai cùng giấu giếm

"Cặp đôi mẹ con" chồng 38 vợ 65 mới đây đã lên tiếng xin lỗi cộng đồng mạng. Mặc dù nhận về những bình luận không hay nhưng cả hai vẫn thường chia sẻ những clip về cuộc sống thường ngày.

Thời gian gần đây, câu chuyện về các cặp đôi đũa lệch luôn nhận được sự quan tâm của đông đảo cư dân mạng. Bên cạnh những lời khen, không ít người nghi ngờ tình cảm của các cặp đôi này. Điển hình như “cặp đôi mẹ con” người Hàn Quốc dưới đây. Theo lời cặp vợ chồng này chia sẻ trước đó, người chồng 38 tuổi còn vợ đã 65.

Cặp đôi cùng nhau mở kênh Youtube vào tháng 8, thu hút 60.000 người đăng ký với tổng cộng 9,86 triệu lượt xem.

'Cặp đôi mẹ con' thoải mái đăng những clip thân mật lên mạng xã hội - Ảnh: CTWant

Trên kênh Youtube, hai vợ chồng thường chia sẻ về cuộc sống thường nhật. Mặc dù cách nhau nhiều tuổi nhưng cả hai không ngần ngại có những cử chỉ rất thân mật như hôn, ôm ấp.

Mới đây, cặp đôi bất ngờ lên tiếng xin lỗi mọi người vì đã nói dối. Theo nội dung clip vào ngày 29/11, người vợ cho biết bà đã 73 tuổi, chồng 38, chênh lệch nhau 35 tuổi. Người phụ nữ này cũng tiết lộ gia đình 2 bên đã phản đối mối quan hệ của họ. Anh chồng trẻ cũng giải thích chuyện giấu tuổi của vợ với gia đình vì bố mẹ phản đối.

Hai vợ chồng lên tiếng xin lỗi vì nói dối tuổi thật của người vợ - Ảnh: CTWant

Mặc dù thường xuyên bị dân mạng nghi ngờ thêu dệt câu chuyện để câu view, thế nhưng cả hai khẳng định họ đã ở bên nhau 8 năm. Trước đó, cặp đôi cũng dự định làm đám cưới nhưng bị 2 chị bên vợ phản đối. Mãi đến gần đây, khi 2 người này qua đời thì cặp đôi mới quyết định làm đám cưới. Hiện tại, hai vợ chồng đang làm nghề nông. Dù đã 73 tuổi nhưng bà cho biết mình vẫn rất khỏe mạnh, có thể phụ giúp chồng trong công việc đồng áng.

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