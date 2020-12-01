Bà mẹ thường bị hiểu lầm là người yêu con trai, sự thật đằng sau khuôn mặt 'phù thủy' khiến ai cũng ngỡ ngàng

Người phụ nữ 53 tuổi thường xuyên bị hiểu lầm là người yêu của con trai. Nguyên nhân xuất phát từ khuôn mặt trẻ mãi không già của bà mẹ này.

Là phụ nữ, ai cũng mong được trẻ mãi không già nhưng khuôn mặt quá trẻ cũng mang đến nhiều hiểu lầm tai hại như người phụ nữ trong câu chuyện dưới đây.

Người phụ nữ sở hữu khuôn mặt trẻ mãi không già gây bão mạng xã hội - Ảnh: CTWant

Theo đó, người phụ nữ tên Puspa Dewi (53 tuổi), sống ở Jakarta, Indonesia sở hữu khuôn mặt trẻ trung như gái đôi mươi. Bà sở hữu làn da căng mọng, mịn màng và vóc dáng cân đối dù đã sinh 2 con. Con trai lớn của Puspa Dewi năm nay đã 24 tuổi. Dù vậy mỗi khi ra ngoài cùng nhau, cả hai thường bị hiểu lầm là người yêu của nhau. Mọi người cho rằng hai mẹ con khi đi cùng nhau vô cùng đẹp đôi, không hề nhìn ra sự chênh lệch tuổi tác. Được biết, bí quyết trẻ lâu của bà là tập thể dục thường xuyên.

Ảnh chụp chung của bà Puspa Dewi với chồng vào năm 1993 và 2020 cho thấy nhan sắc của bà gần như không thay đổi sau 27 năm - Ảnh: CTWant

Sau khi được chia sẻ, câu chuyện về bà mẹ 53 tuổi thu hút sự chú ý của dân mạng. Hầu hết mọi người đều ngưỡng mộ vẻ ngoài trẻ trung, xinh đẹp của Puspa Dewi, đặc biệt là hội chị em phụ nữ.

“Nói chị này 25 tuổi, chắc chắn ai cũng tin. Ai ngờ khuôn mặt trẻ trung này vậy mà đã 53 tuổi, nhìn lại mình mà thấy ngại ngùng”, L.K bình luận.

“Dường như thời gian đã bỏ quên người phụ nữ này rồi. Nhan sắc này, các cô gái trẻ cũng khó mà bì kịp. Phụ nữ nên biết cách chăm sóc bản thân để luôn xinh đẹp, trẻ trung như thế này nhé”, R.M bày tỏ sự ngưỡng mộ.

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https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ba-me-thuong-bi-hieu-lam-la-nguoi-yeu-con-trai-su-that-dang-sau-khuon-mat-phu-thuy-khien-ai-cung-ngo-ngang-388718.html