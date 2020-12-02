Một thầy giáo dạy tiếng Anh được phát hiện tử vong trong tình trạng lõa thể, “phần dưới” bị nhiều vết thương lạ.

Theo CTWant, người dân sống tại quận Trung Sơn, thành phố Đài Bắc, Đài Loan phát hiện một nam giáo viên tử vong trong tình trạng lõa thể vào ngày 12/10.

Theo thông tin ban đầu, nạn nhân là một người đàn ông có quốc tịch Anh, khoảng 50 tuổi đến Đài Loan dạy tiếng Anh. Khi được phát hiện, nạn nhân nằm khỏa thân trên giường, màn hình máy tính vẫn hiện trang web khiêu dâm, bộ phận sinh dục bị chảy máu. Ngay sau khi nhận được thông tin, cảnh sát và bác sĩ pháp y đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để tiến hành khám nghiệm.

Khi đồng nghiệp đến nơi thì phát hiện thầy giáo tử vong trong tình trạng lõa thể - Ảnh: CTWant

Kết quả điều tra ban đầu xác định nạn nhân thủ dâm trong lúc xem “phim đen”, vì quá hưng phấn dẫn đến bệnh tim mạch tái phát gây tử vong. Về nguyên nhân bộ phận sinh dục của nạn nhân bị thương, ban đầu các công tố viên cho rằng nạn nhân dùng lực quá mạnh. Thế nhưng, kết quả khám nghiệm cho thấy các vết sẹo này không phải do người chết gây ra. Cuối cùng, cảnh sát phát hiện nạn nhân có các triệu chứng bệnh tiểu đường.

Cơ quan chức năng kết luận rằng khi nạn nhân tử vong, chất lỏng từ trong cơ thể tiết ra ngoài. Vì chất lỏng này có vị ngọt nên phần dưới bị kiến cắn, dẫn đến những vết thương lạ.

Được biết, nạn nhân đã kết hôn, vợ ông hiện đang ở Philippines. Nam giáo viên đến Đài Loan dạy học một mình. Nạn nhân có mối quan hệ khá tốt với đồng nghiệp. Vào ngày xảy ra sự việc, các đồng nghiệp không thấy nạn nhân đến lớp nên đã đến nhà để thăm hỏi và phát hiện vụ việc. Cơ quan cảnh sát Đài Loan đã thông báo cho gia đình nạn nhân để lo hậu sự.

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