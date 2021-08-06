Cái chết của bé gái sơ sinh mang nhiều 'ẩn khuất', sự thật phanh phui sau khi khám nghiệm tử thi khiến gia đình căm phẫn và đau đớn gấp bội

Thế giới 06/08/2021 12:21

Sau khi cái chết đầy ẩn khuất của bé gái 4 tháng tuổi được giải đáp, gia đình đã vô cùng sốc và căm phẫn.

Mới đây, tòa án thành phố Preston (Anh Quốc) đã mở phiên tòa xét xử vụ án giết người mà nạn nhân là bé gái sơ sinh chỉ mới 4 tháng tuổi tên Willow Lee. Trước đó, ngày 3/12/2020, bé Willow được phát hiện tử vong khi ở nhà cùng với bố là ông Jordan Lee (21 tuổi).

Khi điều tra về vụ việc, người bố trẻ cho lời khai rằng anh đã để con nằm trên ghế sofa. Trong 1 phút bất cẩn không để ý, bé gái đã lăn xuống dưới đất, bị đập đầu dẫn đến tử vong. Sự việc thương tâm này được truyền thông chú ý và đưa tin để cảnh báo đến các bậc cha mẹ không nên lơ là trong việc trông chừng trẻ nhỏ.

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Bé gái sơ sinh tử vong thương tâm khi ở nhà cùng bố

Vài ngày sau khi vụ việc xảy ra, cơ quan điều tra cảm thấy có điểm bất thường trong lời khai của người bố trẻ. Vì vậy, đã quyết định thực hiện xét nghiệm tử thi của cháu bé. Kết quả cho thấy, bé Willow đúng là đã tử vong vì bị thương nặng vùng đầu. Tuy nhiên, các chuyên gia khẳng định vết thương nghiêm trọng này là do lực tác động rất lớn và trong thời gian dài gây ra chứ không phải do cú ngã từ ghế sofa cách mặt đất chỉ vài chục cm.

Thêm vào đó, em bé còn bị chảy máu não và có vết bầm tím khắp mặt trái, giống dấu hiệu của việc bị đấm hoặc cấu véo mạnh. Từ đó, các cảnh sát đã tiến hành điều tra lại và hỏi cung gay gắt hơn, cuối cùng bố của bé gái mới cúi đầu nhận tội và khai ra toàn bộ hành vi giết con khủng khiếp của mình.

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Người bố 'máu lạnh' đã giết đứa con ruột 4 tháng tuổi của mình

Cụ thể, vào hôm vụ việc xảy ra, mẹ của bé có việc bận nên nhờ chồng chăm con nhỏ nhưng Jordan vốn rất ghét công việc này. Khi gã ta ngồi chơi game trong phòng khách, con gái liên tục khóc to, làm hắn hỏng một ván game nên ông bố nổi cơn thịnh nộ. Hắn đã lắc mạnh đứa con liên tục trong thời gian dài và thậm chí còn đánh bạo lực cho đến khi Willow tắt thở.

Sau khi vụ việc sáng tỏ, mẹ của bé gái cảm thấy vô cùng căm phẫn trước hành động tàn nhẫn của chồng mình. Đồng thời, cô Jade cho biết sẽ không bao giờ tha thứ cho Jordan và quyết định làm thủ tục ly hôn với người chồng, người bố ác quỷ này. Trong phiên tòa, người mẹ nghẹn ngào nói: "Willow là một em bé vô cùng dễ thương, tôi nhớ con bé đến mức không có lời nào có thể diễn tả được. Tôi đã mất con khi Willow còn quá nhỏ, theo cái cách tàn nhẫn nhất. Tôi cảm thấy hoàn toàn sụp đổ và vết thương này sẽ vĩnh viễn không thể lành".

Ngày 30/7, Jordan Lee đã bị kết án tội giết người với hình phạt tù chung thân.

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