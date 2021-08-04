'Đội lốt' công ty công nghệ sinh sản là một đường dây mua bán trẻ sơ sinh với giá lên đến hàng tỉ đồng

Một công ty công nghệ sinh sản đang bị cảnh sát nhập cuộc điều tra vì tình nghi điều hành một đường dây mang thai hộ bất hợp pháp và buôn bán trẻ em.

Mới đây, một công ty công nghệ sinh sản ở Duy Phường (Sơn Đông, Trung Quốc) bị cảnh sát điều tra vì tình nghi liên quan đến đường dây mang thai hộ bất hợp pháp và buôn bán trẻ em. Người đứng đầu công ty này trên giấy tờ là người phụ nữ họ Zhu. Đồng thời, cô cũng là bị cáo giám sát đường dây mang thai hộ bất hợp pháp và buôn bán trẻ sơ sinh. Đường dây của cô Zhu bị vạch trần do The Paper với sự giúp sức của Shangguan Zhengyi - nhà vận động chống buôn người của Trung Quốc. Được biết, băng nhóm của cô Zhu chuyên buôn bán trẻ sơ sinh có hoàn cảnh đặc biệt như bị cha mẹ ruột bỏ rơi, bắt cóc,... với giá bán từ hàng chục nghìn đến hàng trăm nghìn nhân dân tệ.

Một công ty công nghệ sinh sản ở Duy Phường (Trung Quốc) bị cảnh sát điều tra vì tình nghi liên quan đến đường dây mang thai hộ bất hợp pháp và buôn bán trẻ em Khi nhập cuộc điều tra, khoảng 1 năm trước, ông Shangguan đóng giả làm một phụ nữ hiếm muộn mong con để lân la làm quen với nhóm buôn bán trẻ sơ sinh trên WeChat. Khi thấy có mối "ngon", Zhu đã liên hệ với Shangguan và chủ động làm trung gian môi giới để giúp "người phụ nữ hiếm muộn" mua con. Đến tháng 6, ông Shangguan nhận được thông báo bên phía cô Zhu là anh sắp được đón một bé gái sơ sinh. Thông thường, những đối tượng trung gian như Zhu sẽ giúp người mua chuẩn bị các giấy chứng nhận cần thiết để trở thành cha mẹ hợp pháp của những bé sơ sinh.

Theo Shangguan cho biết, nhóm buôn bán trẻ sơ sinh khoảng 100 thành viên ở một số tỉnh. Thành viên mới tham gia nhóm chat phải xác định rõ nhu cầu của mình và tuân thủ các quy định của nhóm. Đồng thời, đường dây của Zhu thường khai thác những phụ nữ trẻ mang thai ngoài ý muốn và ngay sau khi đứa trẻ được sinh ra thì sẽ lập tức được giao cho người mua. Sau thời gian điều tra và thu thập chứng cứ, Zhu đã bị cảnh sát địa phương bắt. Tại cơ quan chức năng, Zhu khai nhận, một số bác sĩ và y tá từ bệnh viện hạng ba bao gồm Bệnh viện Sức khỏe Bà mẹ và Trẻ em W.F., bệnh viện Y học Cổ truyền Duy Phường cũng tham gia vào đường dây mang thai hộ, buôn bán trẻ em. Ngoài ra, Zhu còn cho biết, một số sinh viên nữ đã từng bán con với giá 950.000 nhân dân tệ (tương đương 3,3 tỉ đồng). Trước khi trở thành người môi giới mua bán con, Zhu từng là một giáo viên và tự nhận do mình bị vô sinh và nên mới vào "ngành công nghiệp mang thai hộ". Theo luật hình sự của Trung Quốc, hành vi bắt cóc, mua-bán, vận chuyển hoặc chuyển giao phụ nữ/trẻ em với mục đích mua-bán sẽ cấu thành tội bắt cóc phụ nữ hoặc trẻ em. Các nghi phạm bị buộc tội bắt cóc phụ nữ/trẻ em có thể bị kết án từ năm năm tù đến tử hình.

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