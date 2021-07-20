Sốc: Nam cầu thủ nổi tiếng bị bắt vì nghi phạm tội tình dục với trẻ em, cảnh sát phát hiện nhiều vật phẩm tố cáo tội ác rúng động

Thế giới 20/07/2021 14:49

Mới đây, thông tin một nam cầu thủ nổi tiếng bị bắt vì bị nghi có hành vi phạm tội tình dục trẻ em khiến người hâm mộ môn thể thao vua bất ngờ và phẫn nộ.

Một bài viết trên trang The Sun đăng tải thông tin về một cầu thủ Ngoại hạng Anh đã bị bắt vì nghi ngờ phạm tội tình dục trẻ em.

Cụ thể, cảnh sát đã đột nhập vào nhà của cầu thủ 31 tuổi trong tháng này, nghi phạm cũng bị câu lạc bộ chủ quản đình chỉ vô thời hạn trong khi chờ điều tra thêm. Tuy nhiên, danh tính của cầu thủ này được giấu kín. Phía cảnh sát Greater Manchester cho hay: "Các nhân viên cảnh sát đã bắt giữ một người đàn ông vào thứ Sáu ngày 16/7/2021 vì tình nghi phạm tội tình dục trẻ em. Anh ta đang được cho tại ngoại chờ các cuộc điều tra thêm".

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Cầu thủ thi đấu trong CLB Everton bị nghi là đối tượng liên quan đến nghi vấn phạm tội tình dục trẻ em - Ảnh minh họa: Internet

Liên quan đến vụ việc, tờ The Mirror thông tin thêm, cùng thời điểm, CLB Everton đã chính thức lên tiếng một cách trùng hợp: "Everton có thể xác nhận đã đình chỉ một cầu thủ đội một trong khi chờ điều tra của cảnh sát. CLB sẽ tiếp tục hỗ trợ các cơ quan chức năng và đáp ứng các yêu cầu của họ. Chúng tôi sẽ không đưa ra bất kỳ tuyên bố nào thêm vào thời điểm này". Điều này càng khiến người hâm mộ của môn thể thao vua khẳng định nam cầu thủ vướng nghi án về hành vi phạm tội tình dục với trẻ em đang thi đấu cho CLB này

Ngoài ra, nhiều thông tin cho hay, tại nhà của cầu thủ này, cảnh sát thu giữ được một số vật phẩm, tố cáo tội ác rúng động. Cảnh sát cũng bật mí một số chi tiết về người bị bắt với giới truyền thông, bao gồm việc anh là một triệu phú chơi cho một CLB ở Premier League và cũng thường xuyên khoác áo đội tuyển quốc gia.

Vụ việc này sẽ gây ra những làn sóng chấn động khắp Premier League trước thềm mùa giải mới. Vụ việc này đã gây ra một cú sốc lớn trong làng bóng đá thế giới. Bất kỳ cáo buộc phạm tội nào liên quan đến trẻ em đều không thể chấp nhận.

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