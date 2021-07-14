Bà xã Lương Xuân Trường lộ dấu hiệu 'phát tướng' thấy rõ, nghi vấn sắp có tin vui?

Tin tức giải trí 14/07/2021 09:19

Sau lễ ăn hỏi giản dị, thân mật bên người thân và bạn bè, cặp đôi Lương Xuân Trường và Nhuệ Giang vẫn giữ kín thông tin về hôn lễ chính thức. Mới đây, khi đăng tải hình ảnh trên trang cá nhân, bà xã của chân sút người Tuyên Quang lộ diện với thân hình đầy đặn và vòng hai lùm xùm.

Đầu tháng 4/2021, CĐM được một phen bất ngờ khi thông tin Lương Xuân Trường chính thức trở thành "chồng người ta". Mặc dù đã có thời gian bên nhau tới 6 năm nhưng ai cũng nghĩ anh là trai độc thân. Giống như cặp Công Phượng - Viên Minh, ngày vui của Xuân Trường - Nhuệ Giang cũng được bảo mật và không tiết lộ thông tin ra ngoài. Buổi lễ ăn hỏi diễn ra thân mật và ấm cúng, không rùm beng hay câu kỳ kiểu cách.

Được biết, một nửa của Trường "híp" xuất thân trong một gia đình khá giả ở Hà Nội, cô nàng từng theo học tại RMIT và hiện đang đang công tác tại British University Vietnam.  

Với thân thế và học vấn cực khủng cộng với ngoại hình xinh đẹp nhưng Nhuệ Giang lại khá kín tiếng khi rất hiếm khi chia sẻ về cuộc sống đời thường. Mới đây, nàng WAGs bất ngờ đăng tải hình ảnh hội họp cùng gia đình trong bữa ăn thân mật. Nhan sắc cùng lối ăn mặc giản dị khiến cô nàng nhận về nhiều lời khen từ CĐM.

Tuy nhiên, một số cư dân mạng cũng tinh ý phát hiện ra một số điểm khác thường của bà xã Xuân Trường. Nhiều người đã để lại bình luận đồn đoán Nhuệ Giang đang có tin vui vì gương mặt tròn trĩnh cùng thân hình tương đối đầy đặn.

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Bình luận của CĐM - Ảnh chụp màn hình

Trước những đồn đoán và chúc mừng từ cư dân mạng, cặp đôi tuyệt nhiên vẫn không tiết lộ bất kỳ thông tin gì. 

Bên nhau 6 năm, Xuân Trường và Nhuệ Giang từng có khoảng thời gian bị đồn "đường ai nấy đi" sau ồn ào không tôn trọng fan. Cụ thể, sau khi đội tuyển Việt Nam liên tiếp ghi danh trên các giải đấu lớn trong khu vực, các tuyển thụ nhận được nhiều sự hâm mộ và yêu mến từ người hâm mộ. Thời điểm đó, nàng hot girl Hà Thành cũng nổi khắp MXH do có lời nói thiếu tôn trọng các món quà mà fan tặng Xuân Trường. Cô cũng nhận nhiều chỉ trích khi vô tư sử dụng từ ngữ không hay để nói về việc anh chàng được fan bóng đá hâm mộ như idol Hàn Quốc. 

Hiện tại, sau nhiều ồn ào, cặp đôi đã có cái kết viên mãn và nhận được nhiều sự ủng hộ từ CĐM. Mặc dù vẫn còn kín tiếng và ít khi công khai trên MXH nhưng người hâm mộ cũng hy vọng Xuân Trường sớm gia nhập vào hội "ông bố bỉm sữa" cùng những "người anh em" trong đội tuyển Việt Nam.

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