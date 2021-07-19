Các 'chân sút vàng' đội tuyển Việt Nam ủng hộ 5 tấn gạo để hỗ trợ người dân TP.HCM

Mặc dù đang bận tập luyện chuẩn bị cho các giải thi đấu lớn nhưng các cầu thủ đội tuyển Việt Nam vẫn không quên ủng hộ người dân TP.HCM giữa đại dịch căng thẳng. Hành động của các chân sút nhận được nhiều lời khen từ dư luận.

Những tháng gần đây, nhiều tỉnh thành ở Việt Nam chịu nhiều ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19. Đến nay, đại dịch vẫn khiến nhiều địa phương "oằn" mình chống chọi. Trong đó, TP.HCM đang ở đỉnh dịch khi liên tục ghi nhận số ca mắc lớn. Giữa lúc người dân thành phố mang tên Bác đang gồng mình chống dịch, nhiều nhà hảo tâm, nghệ sĩ, đồng bào ở khắp mọi miền tổ quốc cũng chung tay ủng hộ tiền, thực phẩm để hỗ trợ giảm bớt khó khăn, thiếu thốn. Mới đây, các cầu thủ đội tuyển Việt Nam gồm Hà Đức Chinh, Bùi Tiến Dũng, Bùi Tiến Dụng, Nguyễn Quang Hải, Đoàn Văn Hậu cũng đã ủng hộ 5 tấn gạo để giúp đỡ người dân Sài Gòn.

5 chàng trai tài năng của đội tuyển Việt Nam - Ảnh: Internet Với mục đích không ai bị bỏ lại phía sau, nhiều sao Việt cùng những tấm lòng hảo tâm đã liên tục làm thiện nguyện bằng nhiều hoạt động thiết thực. Trong đó, siêu mẫu Xuân Lan, MC Đại Nghĩa thường xuyên kêu gọi và hỗ trợ các bếp ăn để gửi tới người dân khó khăn những bữa ăn. MC Đại Nghĩa còn tự tay đi phát quà, phần nước uống, bánh kẹo,... Trên trang cá nhân, Xuân Lan đã có thông báo về sự hỗ trợ của 5 chàng tuyển thủ. Cô xúc động viết: "Tin nóng: Các em cầu thủ yêu dấu của toàn dân: Nguyễn Quang Hải, Đoàn Văn Hậu, Hà Đức Chinh, Bùi Tiến Dũng và Bùi Tiến Dụng, cùng anh trai Nguyễn Đắc Văn đã tặng cho bếp Thương Sài Gòn 5 tấn gạo. Cảm ơn các em yêu". Bài đăng của siêu mẫu - Ảnh chụp màn hình Bên dưới bài đăng, nhiều người đã bày tỏ sự cảm ơn và không tiếc lời khen tặng hành động ý nghĩa của các cầu thủ. Đồng thời cũng có nhiều cư dân mạng mong muốn được tham gia vào hoạt động thiện nguyện của Xuân Lan để cùng nhau hỗ trợ người dân Sài Gòn vượt qua cơn khốn khó.

Bình luận của CĐM - Ảnh chụp màn hình Trước đó, báo Tuổi Trẻ đưa tin, vào ngày 8/6, đội tuyển Việt Nam đã ủng hộ 300 triệu đồng vào Quỹ vắc xin phòng, chống COVID-19 của Chính phủ, chung tay cùng cả nước đẩy lùi dịch bệnh. Số tiền này được trích từ 2 tỉ đồng mà đội tuyển mới được thưởng sau trận thắng Indonesia. Số tiền 300 triệu được trích từ tiền thưởng của đội tuyển - Ảnh: Tuổi Trẻ Đội trưởng Quế Ngọc Hải còn thay mặt các cầu thủ đội tuyển Việt Nam gửi lời chúc sức khỏe đến người hâm mộ cả nước. Chân sút gốc Nghệ An nói: "Trước khi sang UAE dự vòng loại World Cup 2022, đội tuyển có may mắn đã được tiêm vắc xin phòng COVID-19 theo chương trình ưu tiên của Chính phủ. Hơn ai hết, tôi và các đồng đội của mình đều hiểu được ý nghĩa của việc tiêm vắc xin phòng COVID-19. Tôi nghĩ rằng việc đóng góp một chút công sức vào cuộc chiến chống dịch COVID-19 là điều rất đáng để tự hào với mỗi thành viên của đội tuyển. Đội tuyển hứa sẽ tiếp tục nỗ lực cống hiến hết mình để đạt kết quả tốt ở vòng loại World Cup 2022. Hy vọng những chiến thắng của đội tuyển sẽ góp phần cổ vũ tinh thần cho cuộc chiến chống COVID-19 của cả nước". Hiện tại, thầy và trò HLV Park Hang-seo đang gấp rút tập luyện để chuẩn bị thật tốt cho vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á.

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