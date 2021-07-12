Tuyển thủ Italia khiến CĐV 'đỏ mặt', không nhịn được cười khi chứng kiến pha ăn mừng 'chạy tụt quần' có 1-0-2

Tin tức giải trí 12/07/2021 10:09

Giành thắng lợi 3-2 trên chấm luân lưu 11m, Italia vượt qua đội tuyển Anh để đăng quang tại Euro đầy thuyết phục. Thế nhưng khoảnh khắc ăn mừng của các tuyển thủ lại khiến người hâm mộ 'ngượng chín mặt'.

Tối qua, trận chung kết siêu kinh điển giữa đội tuyển Anh và Italia khiến người hâm mộ bùng nổ vì nghẹt thở thờ những phút thi đấu đầu tiên. Kết thúc những phút thi đấu chính thức, hai đội hòa nhau với tỷ số 1-1 và bước vào loạt đá luân lưu căng thẳng.

 

Trên chấm 11m, cho dù thủ thành người Anh - Pickford xuất sắc cản phá các cú sút của Belotti và Jorginho, nhưng tuyển Anh vẫn "ôm hận" thua 2-3 vì Rashford, Sancho và Saka liên tiếp đá hỏng 3 lượt sút cuối.

 

Giành chiến thắng 3-2 trong những phút đá luân lưu, sau cú sút cuối cùng, "chốt sổ" chiến thắng đầy thuyết phục, giúp Italia lên "ngôi vương" châu Âu, các cầu thủ đã vui mừng chạy về phía khán đài để ăn mừng với cổ động viên. Trong giây phút quá hưng phấn, một cầu thủ mải chạy theo đồng đội khiến chiếc quần đùi bỗng dưng bị tuột xuống khiến dân mạng được phen cười nghiêng ngả. 

 

Italia 2
Tuyển Italia vui mừng cùng CĐV - Ảnh: Internet

Italia 1
Sự cố bất ngờ khiến nhiều người 'đỏ mặt' - Ảnh: Internet

Sự cố bất ngờ khiến chân sút người Italia hoảng hồn, hốt hoảng vội kéo quần lên để chống ngượng. Mặc dù chỉ xảy ra trong vài giây nhưng hình ảnh này đã nhanh chóng lan truyền trên MXH khiến nhiều người không nhịn được cười. 

Sau những giờ phút thi đấu căng thẳng, đây là khoảnh khắc giải trí và thư giãn nhất của trận đấu. Kết thúc mùa giải EURO, Italia chính thức giành ngôi vương và chạm tay vào cúp vô dịch trong niềm hân hoan của CĐV nước nhà. Bên cạnh đó, thủ môn Gianluigi Donnarumma của Ý đã được vinh danh là Cầu thủ xuất sắc nhất Euro. Chân sút Ronaldo của tuyển Bồ Đào Nha cũng mang về cho mình danh hiệu Vua phá lưới với 5 bàn thắng và 1 pha kiến tạo ghi bàn. 

Danh hiệu Vua phá lưới EURO gọi tên Ronaldo, là bước đệm để CR7 lập kỳ tích chưa từng có trong lịch sử bóng đá thế giới

Danh hiệu Vua phá lưới EURO gọi tên Ronaldo, là bước đệm để CR7 lập kỳ tích chưa từng có trong lịch sử bóng đá thế giới

EURO 2020 đã khép lại với chức vô địch của Italia sau loạt sút luân lưu nghẹt thở trước Anh. Loạt danh hiệu danh giá cũng lần lượt gọi tên các gương mặt xuất sắc của mùa giải.

Xem thêm
Từ khóa:   Italia EURO 2021 khoảnh khắc ăn mừng của Italia

TIN MỚI NHẤT

Nỗi lòng người vợ sau đêm mặn nồng đường đột trước thời điểm chấm dứt cuộc hôn nhân

Nỗi lòng người vợ sau đêm mặn nồng đường đột trước thời điểm chấm dứt cuộc hôn nhân

Tâm sự 30 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, Phật Tổ thương người hiền tài, 3 con giáp hồng phúc vây quanh, làm ăn hốt vàng hốt bạc, tiền tự rơi vào túi đầy ụ

Đúng ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, Phật Tổ thương người hiền tài, 3 con giáp hồng phúc vây quanh, làm ăn hốt vàng hốt bạc, tiền tự rơi vào túi đầy ụ

Tâm linh - Tử vi 42 phút trước
Tử vi thứ Bảy 10/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng khí tăng cao, phát tài phát lộc, Mão - Thân xui xẻo vây quanh, nợ nần chồng chất

Tử vi thứ Bảy 10/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng khí tăng cao, phát tài phát lộc, Mão - Thân xui xẻo vây quanh, nợ nần chồng chất

Tâm linh - Tử vi 43 phút trước
Nỗi lòng người vợ khi phát hiện toàn bộ tiền tiết kiệm rơi vào tay kẻ thứ ba

Nỗi lòng người vợ khi phát hiện toàn bộ tiền tiết kiệm rơi vào tay kẻ thứ ba

Tâm sự gia đình 1 giờ 0 phút trước
Nỗi lòng người vợ khi đối mặt với nhân tình mang thai đòi tiền và cách xử lý bất ngờ

Nỗi lòng người vợ khi đối mặt với nhân tình mang thai đòi tiền và cách xử lý bất ngờ

Tâm sự gia đình 1 giờ 30 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người vợ và mẹ chồng trước phản ứng bất ngờ từ người con trai

Nỗi bàng hoàng của người vợ và mẹ chồng trước phản ứng bất ngờ từ người con trai

Tâm sự gia đình 2 giờ 0 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người con dâu góa chồng khi nhận món quà mừng sinh nhật từ ông bà

Nỗi bàng hoàng của người con dâu góa chồng khi nhận món quà mừng sinh nhật từ ông bà

Tâm sự gia đình 2 giờ 30 phút trước
Những kỳ vọng dở dang và góc nhìn xương máu khi phải làm trụ cột gia đình thay chồng

Những kỳ vọng dở dang và góc nhìn xương máu khi phải làm trụ cột gia đình thay chồng

Tâm sự Eva 3 giờ 0 phút trước
Nỗi niềm nghẹn ngào phía sau cuộc sống hôn nhân khiến bao người ngưỡng mộ

Nỗi niềm nghẹn ngào phía sau cuộc sống hôn nhân khiến bao người ngưỡng mộ

Tâm sự gia đình 3 giờ 30 phút trước
Những nguyên tắc ngầm trong cuộc sống giúp người phụ nữ hiện đại giữ vững bản lĩnh và hạnh phúc

Những nguyên tắc ngầm trong cuộc sống giúp người phụ nữ hiện đại giữ vững bản lĩnh và hạnh phúc

Tâm sự 4 giờ 0 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trịnh Mỹ Anh bị ban tổ chức Hoa hậu Trái đất tước danh hiệu sau khi đoạt á hậu Miss Universe Vietnam

Trịnh Mỹ Anh bị ban tổ chức Hoa hậu Trái đất tước danh hiệu sau khi đoạt á hậu Miss Universe Vietnam

Người mẫu Quỳnh Anh đăng quang Miss Universe Vietnam 2026, rapper Pháo là Á hậu

Người mẫu Quỳnh Anh đăng quang Miss Universe Vietnam 2026, rapper Pháo là Á hậu

Quang Hải từ giã đội tuyển Việt Nam?

Quang Hải từ giã đội tuyển Việt Nam?

NSND, đạo diễn Xuân Đàm qua đời ở tuổi 96

NSND, đạo diễn Xuân Đàm qua đời ở tuổi 96

Cựu HLV đội tuyển Việt Nam Phan Thanh Hùng qua đời ở tuổi 66, sau thời gian bạo bệnh

Cựu HLV đội tuyển Việt Nam Phan Thanh Hùng qua đời ở tuổi 66, sau thời gian bạo bệnh

Cựu cầu thủ, BLV tài năng Trịnh Quốc Hưng qua đời ở tuổi 43

Cựu cầu thủ, BLV tài năng Trịnh Quốc Hưng qua đời ở tuổi 43