Tuyển thủ Italia khiến CĐV 'đỏ mặt', không nhịn được cười khi chứng kiến pha ăn mừng 'chạy tụt quần' có 1-0-2

Giành thắng lợi 3-2 trên chấm luân lưu 11m, Italia vượt qua đội tuyển Anh để đăng quang tại Euro đầy thuyết phục. Thế nhưng khoảnh khắc ăn mừng của các tuyển thủ lại khiến người hâm mộ 'ngượng chín mặt'.

Tối qua, trận chung kết siêu kinh điển giữa đội tuyển Anh và Italia khiến người hâm mộ bùng nổ vì nghẹt thở thờ những phút thi đấu đầu tiên. Kết thúc những phút thi đấu chính thức, hai đội hòa nhau với tỷ số 1-1 và bước vào loạt đá luân lưu căng thẳng.

Trên chấm 11m, cho dù thủ thành người Anh - Pickford xuất sắc cản phá các cú sút của Belotti và Jorginho, nhưng tuyển Anh vẫn "ôm hận" thua 2-3 vì Rashford, Sancho và Saka liên tiếp đá hỏng 3 lượt sút cuối.

Giành chiến thắng 3-2 trong những phút đá luân lưu, sau cú sút cuối cùng, "chốt sổ" chiến thắng đầy thuyết phục, giúp Italia lên "ngôi vương" châu Âu, các cầu thủ đã vui mừng chạy về phía khán đài để ăn mừng với cổ động viên. Trong giây phút quá hưng phấn, một cầu thủ mải chạy theo đồng đội khiến chiếc quần đùi bỗng dưng bị tuột xuống khiến dân mạng được phen cười nghiêng ngả.

Tuyển Italia vui mừng cùng CĐV - Ảnh: Internet

Sự cố bất ngờ khiến nhiều người 'đỏ mặt' - Ảnh: Internet

Sự cố bất ngờ khiến chân sút người Italia hoảng hồn, hốt hoảng vội kéo quần lên để chống ngượng. Mặc dù chỉ xảy ra trong vài giây nhưng hình ảnh này đã nhanh chóng lan truyền trên MXH khiến nhiều người không nhịn được cười.

Sau những giờ phút thi đấu căng thẳng, đây là khoảnh khắc giải trí và thư giãn nhất của trận đấu. Kết thúc mùa giải EURO, Italia chính thức giành ngôi vương và chạm tay vào cúp vô dịch trong niềm hân hoan của CĐV nước nhà. Bên cạnh đó, thủ môn Gianluigi Donnarumma của Ý đã được vinh danh là Cầu thủ xuất sắc nhất Euro. Chân sút Ronaldo của tuyển Bồ Đào Nha cũng mang về cho mình danh hiệu Vua phá lưới với 5 bàn thắng và 1 pha kiến tạo ghi bàn.

Danh hiệu Vua phá lưới EURO gọi tên Ronaldo, là bước đệm để CR7 lập kỳ tích chưa từng có trong lịch sử bóng đá thế giới EURO 2020 đã khép lại với chức vô địch của Italia sau loạt sút luân lưu nghẹt thở trước Anh. Loạt danh hiệu danh giá cũng lần lượt gọi tên các gương mặt xuất sắc của mùa giải.

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