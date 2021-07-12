Danh hiệu Vua phá lưới EURO gọi tên Ronaldo, là bước đệm để CR7 lập kỳ tích chưa từng có trong lịch sử bóng đá thế giới

Tin tức giải trí 12/07/2021 08:50

EURO 2020 đã khép lại với chức vô địch của Italia sau loạt sút luân lưu nghẹt thở trước Anh. Loạt danh hiệu danh giá cũng lần lượt gọi tên các gương mặt xuất sắc của mùa giải.

Tối qua, trận chung kết EURO đã chính thức khép lại với chiến thắng sít sao của đội tuyển Ý. Sau những phút thi đấu chính thức, 2 đội hòa nhau với tỷ số 1-1. Bước vào loạt sút luân lưu đầy căng thẳng, các chân sút người Italia đã xuất sắc giành chiến thắng trước đội tuyển Anh với tỷ số đá pen 3-2.

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Nhà vô dịch gọi tên tuyển Ý - Ảnh: Internet

Sau chuỗi ngày bùng nổ cùng những trận đấu nảy lửa, người hâm mộ lại tiếp tục ngóng chờ kết quả của các danh hiệu tại sân chơi lớn nhất châu Âu này. 

Với phong độ ổn định suốt từ đầu giải, thủ môn Donnarumma ủa Italia đã đoạt danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất EURO 2020. Đáng chú ý, dù dừng chân đầy tiếc nuối nhưng Ronaldo vẫn thể hiện phong độ và đẳng cấp khi đạt được danh hiệu Vua phá lưới. Chàng tuyển thủ người Bồ Đào Nha đã chiến thắng 3 đối thủ trong hạng mục là Patrik Schick (5 bàn) Kane (4 bàn) và Sterling (3 bàn).

Trong đó, Ronaldo hơn Patrik Schick một pha kiến tạo. CR7 và Patrik Schick cùng ghi 5 bàn, nhưng ngôi sao người Bồ Đào Nha hơn chân sút của Cộng Hòa Séc 1 đường chuyền thành bàn. 

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CR7 xuất sắc giành danh hiệu Vua phá lưới dù không góp mặt ở chung kết - Ảnh: Internet

Theo tiêu chí lựa chọn của UEFA, trong trường hợp từ 2 cầu thủ trở lên có cùng số bàn thắng thì danh hiệu Vua phá lưới sẽ được trao cho người có nhiều pha kiến tạo hơn.   

Ronaldo bắt đầu Euro 2020 bằng cú đúp trong chiến thắng 3-0 trước Hungary. CR7 tiếp tục lập công trong trận thua Đức 2-4 rồi ghi cú đúp phạt đền ở trận hòa Pháp 2-2 tại lượt cuối vòng bảng.

Với danh hiệu cá nhân nói trên, Ronaldo đã đi vào lịch sử với tư cách là cầu thủ đầu tiên giành danh hiệu Vua phá lưới Champions League, Premier League, La Liga, Serie A và VCK EURO.

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Thất bại ở EURO, đường đua tới danh hiệu Quả bóng vàng của Ronaldo khó khăn hơn - Ảnh: Internet

Thành công về mặt cá nhân với danh hiệu Vua phá lưới nhưng Ronaldo thất bại trong nỗ lực giúp Bồ Đào Nha bảo vệ ngôi quán quân. Thất bại đầy đáng tiếc này đã khiến CR7 gặp khó khăn trong cuộc đua tranh danh hiệu quả bóng vàng 2021 khi mới đây, "đối thủ truyền kiếp" Messi vừa đưa đội tuyển Argentina chạm tay vào cúp vô địch sau trận chung kết thắng Brazil 1-0 trên sân Maracana tại mùa giải Copa America. 

Kết quả Chung kết Euro 2020: 'Tam sư' dẫn trước ở phút thứ 2 nhưng thua đau đớn trên chấm phạt đền

Kết quả Chung kết Euro 2020: 'Tam sư' dẫn trước ở phút thứ 2 nhưng thua đau đớn trên chấm phạt đền

Dù dẫn trước ở phút thứ 2 và cả trên chấm phạt đền tuy nhiên đội tuyển Anh đã để thua đáng tiếc trước Ý trên chấm phạt đền trong trận chung kết Euro 2020.

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