Bức ảnh 8 soái ca đứng vây quanh một bé gái gây sốt, biết lý do ai nấy đều cười bể bụng

Hội soái ca đứng thành vòng tròn vây quanh bé gái khiến dân tình thắc mắc. Sau khi biết lý do ai nấy đều không thể nhịn cười.

Mới đây, trên mạng xã hội chia sẻ hình ảnh 8 nam thanh niên đứng thành vòng tròn, vây quanh một bé gái nhỏ thu hút sự chú ý của nhiều người. Đi kèm bức ảnh là dòng trạng thái: "Cảm giác được nhiều soái ca yêu thương là thế nào?".

Hình ảnh hội soái ca vây quanh bé gái thu hút sự chú ý của dân mạng - Ảnh: Sina

Theo Sina, đôi vợ chồng người Trung Quốc nhân dịp nghỉ lễ đã đưa con gái về quê chơi. Cùng về quê còn có 8 người chú, đều là em ruột của bố bé gái. Những người chú này đều chưa lập gia đình, chính vì thế cả gia đình chỉ có một đứa cháu duy nhất là bé gái này. Bà nội của bé cũng sinh liền 9 người con trai, chưa từng nếm trải cảm giác có con gái. Chính vì thế khi con trai cả sinh con gái đầu lòng, bà vô cùng hạnh phúc, các chú của bé cũng rất cưng chiều cô cháu gái độc nhất này.

Bé gái phân vân không biết chơi cùng ai - Ảnh: Sina

Sau khi cả gia đình tụ họp đầy đủ ở quê, 8 người chú đã bày trò nghịch ngợm, đứng thành vòng tròn vây quanh cháu gái để xem cô bé muốn chơi cùng người nào. Cảnh tượng bé gái nhỏ xíu đứng ngơ ngác nhìn hội soái ca cao lớn trước mặt khiến dân tình không nhịn được cười.

Hình ảnh gây bão mạng và nhận được nhiều bình luận hài hước: "Haha đáng yêu ghê luôn á"; "Sau này con bé lớn lên rồi có bạn trai, chắc anh bạn trai cũng khó sống lắm đây"; "Mai mốt người yêu con bé chắc chẳng dám đắc tội luôn nhỉ, có tận 9 người đàn ông bảo kê cơ mà"...

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