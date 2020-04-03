Bị nhắc nhở vì tắm biển giữa mùa dịch Covid-19, người đàn ông đánh, nhổ nước bọt vào cảnh sát

Thế giới 03/04/2020 16:19

Khi bị nhắc nhở vì tắm biển giữa mùa dịch Covid-19, người đàn ông không chỉ tấn công mà còn nhổ nước bọt vào cảnh sát.

Giữa mùa dịch Covid-19, hầu hết những địa điểm vui chơi giải trí, bãi biển, nhà hàng tại các nước có dịch đều đã đóng cửa để ngăn chặn sự lây lan dịch bệnh. Tuy nhiên, dù được yêu cầu ở nhà nhưng có không ít người vẫn rủ nhau đi tắm biển.

Vào ngày 30/3, một người đàn ông 29 tuổi ở Sydney (Úc) cùng một cô gái 19 tuổi đến bãi biển Maroubra dù trước đó bãi biển này đã bị đóng cửa. Ngay sau đó, những người làm công tác cứu hộ tại bãi biển đã nhanh chóng có mặt, yêu cầu cặp đôi rời khỏi đó. Tuy nhiên, người đàn ông đã dùng lời lẽ nặng nề xúc phạm đội cứu hộ.

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Bị nhắc nhở vì tắm biển giữa mùa dịch Covid-19, người đàn ông hành hung cảnh sát - Ảnh minh họa: Internet

Vì không giải quyết được vấn đề, đội cứu hộ đã gọi cảnh sát đến giải quyết vụ việc. Thế nhưng, người đàn ông đã húc đầu, nhổ nước bọt vào một nữ cảnh sát. Hành động này khiến nữ cảnh sát bị thương ở đầu và mặt. Sau đó, nhiều cảnh sát đã có mặt để xử lý. Cuối cùng, cặp đôi bị đưa về sở cảnh sát. 

Người đàn ông bị buộc tội chống người thi hành công vụ, hành hung cảnh sát và không tuân thủ quy định của chính phủ. Trong khi đó, cô gái đi cùng cũng bị buộc tội hành hung và không tuân thủ quy định. 

Tính đến 10 giờ sáng nay (giờ địa phương), tại Úc đã có gần 5.300 ca mắc Covid-19, trong đó 28 trường hợp tử vong. Chính phủ nước này cũng đã phát đi cảnh báo cứng rắn đối với những công dân không tuân thủ quy định hạn chế xuất cảnh trong tuần vừa qua. Theo đó, đã có khoảng 16.000 người dân Úc xuất cảnh bất chấp khuyến cáo không đi du lịch quốc tế do chính phủ đưa ra.

44 sinh viên nhiễm Covid-19 sau khi tụ tập mở tiệc linh đình bất chấp lời khuyên của chính phủ

44 sinh viên nhiễm Covid-19 sau khi tụ tập mở tiệc linh đình bất chấp lời khuyên của chính phủ

Giữa lúc dịch Covid-19 bùng phát mạnh mẽ trên thế giới thì nhóm sinh viên này vẫn tụ tập tiệc tùng khiến 44 người nhiễm bệnh. 

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Từ khóa:   Covid-19 Úc phòng chống Covid-19

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