Bị chỉ trích vì buộc con mới 1 tháng tuổi vào váy cưới, mẹ vẫn chống chế: ‘Chúng tôi muốn làm gì thì làm thôi’

Mặc dù đứa trẻ chỉ mới khoảng 1 tháng tuổi nhưng người mẹ lại buộc con vào váy cưới bước vào lễ đường khiến nhiều người bức xúc.

Mấy ngày nay, trên mạng xã hội xuất hiện hình ảnh cô dâu buộc con vào váy cưới gây xôn xao khắp các diễn đàn. Câu chuyện hy hữu này nhận được rất nhiều sự quan tâm của cư dân mạng.

Theo The Sun, cô dâu Shona Carter - Brooks (Mỹ) quyết định tổ chức hôn lễ sau khi sinh con được 1 tháng. Có lẽ vì muốn con nhỏ chứng kiến cảnh bố mẹ trao nhẫn cưới cho nhau nên cô dâu đã buộc đứa con chỉ mới 1 tháng tuổi vào tà sau của váy cưới, bước vào lễ đường.

Người mẹ buộc con vào váy cưới để bước vào lễ đường gây xôn xao - Ảnh: The Sun

Chứng kiến cảnh tượng trên, những vị khách có mặt trong đám cưới đều tỏ ra khó chịu. Ngay sau khi được chia sẻ, bức ảnh đã nhanh chóng trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội, bị dân mạng chỉ trích dữ dội. Được biết bức ảnh này được chụp tại một đám cưới ở Tennessee (Mỹ) vào năm 2014 nhưng mới được dân mạng “đào mộ”.

“Trời ơi, làm ơn hãy nói với tôi rằng đó không phải là em bé thật đi. Chuyện gì đang xảy ra vậy, sao không người khách nào trong lễ cưới tiến lên cứu đứa bé thế?”, một người dùng mạng xã hội trách móc.

Hành động của cô dâu bị dân mạng lên án dữ dội - Ảnh: Internet

“Mặc dù tôi không phải chuyên gia chăm sóc trẻ em nhưng tôi biết rằng không thể để một đứa trẻ sơ sinh bị kéo lê trên sàn như thế”, một người khác lên tiếng.

Trước làn sóng chỉ trích của dân mạng, người mẹ chẳng những không tỏ thái độ hối hận mà còn lên tiếng thách thức: "Câu trả lời của tôi là chúng tôi muốn làm gì thì làm thôi. Đứa con 1 tháng tuổi của tôi vẫn khỏe mạnh bình thường và quan trọng nhất, chúng tôi đã có những kỷ niệm vô cùng đáng nhớ”.

Những lời chống chế của người mẹ càng khiến dân mạng bức xúc hơn. Không ít người cảm thấy lo ngại về việc sẽ có người học theo cách làm trên.

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