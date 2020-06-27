Bị chê 'xấu như củ khoai môn' khi mới sinh, 3 tháng sau bé gái lột xác cực ngoạn mục

Thế giới 27/06/2020 10:23

Lúc mới sinh, bé gái có làn da tím tím đỏ đỏ lại sẫm màu khiến mọi người liên tưởng củ khoai môn. Chẳng những thế phần đầu của bé còn rất dài, không hề đáng yêu chút nào. Không ngờ 3 tháng sau, bé gái đã có màn lột xác cực ngoạn mục.

Cặp vợ chồng nào cũng muốn sinh ra những em bé xinh xắn, đáng yêu. Nhiều bà bầu còn dùng những mẹo như hàng ngày ngắm tranh ảnh các em bé dễ thương khác với hy vọng con mình sinh ra cũng có ngoại hình nổi trội như vậy. 

Bà mẹ người Trung Quốc trong câu chuyện dưới đây cũng có mong ước tương tự. Sau khi vượt cạn thành công, bà mẹ lần đầu nhìn thấy con gái đã kinh ngạc đến mức nghẹn ngào bật khóc.

lot xac ngoan muc 1
Bà mẹ thấy con giống củ khoai môn vì làn da tím tái - Ảnh: Sina

Con gái cô có làn da tím tím đỏ đỏ lại sẫm màu khiến mọi người liên tưởng củ khoai môn. Chẳng những thế phần đầu của bé còn rất dài, không hề đáng yêu chút nào. Cô lo lắng hỏi bác sĩ thì nhận được câu trả lời bé gái hoàn toàn khỏe mạnh bình thường.

Phần đầu của bé không được bình thường do khi em bé đi qua đường sinh bị đè ép, màu da tím đỏ cũng không phải biểu hiện của bệnh nào, khi bé lớn lên chút nữa những biểu hiện này sẽ biến mất.

Khoảng 3 tháng sau, ngoại hình của bé gái quả thật lột xác ngoạn mục khiến người mẹ cười như nở hoa. Bé gái gần như thay da đổi thịt hoàn toàn, khuôn mặt tròn trịa với đôi má phúng phính, cặp mắt to tròn và cái miệng chúm chím đáng yêu. Nhất là làn da của bé, chẳng còn tím tím như trước mà chuyển màu trắng hồng hào khiến mọi người mừng rỡ vô cùng.

lot xac ngoan muc 2
Em bé lột xác ngoạn mục khi được 3 tháng tuổi - Ảnh: Sina

Câu chuyện gây sốt mạng và nhận được nhiều bình luận, chia sẻ: "Xấu hay đẹp không quan trọng, chỉ mong con được khỏe mạnh, hạnh phúc thôi"; "Con mình lúc sơ sinh cũng mắt một mí nhỏ xíu, bây giờ mắt hai mí to rõ luôn. Ngoại hình của trẻ con sẽ thay đổi theo thời gian mà"...

Từ khóa:   Trung Quốc hình ảnh gây bão mạng câu chuyện gây bão mạng

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích