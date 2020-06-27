Lúc mới sinh, bé gái có làn da tím tím đỏ đỏ lại sẫm màu khiến mọi người liên tưởng củ khoai môn. Chẳng những thế phần đầu của bé còn rất dài, không hề đáng yêu chút nào. Không ngờ 3 tháng sau, bé gái đã có màn lột xác cực ngoạn mục.

Cặp vợ chồng nào cũng muốn sinh ra những em bé xinh xắn, đáng yêu. Nhiều bà bầu còn dùng những mẹo như hàng ngày ngắm tranh ảnh các em bé dễ thương khác với hy vọng con mình sinh ra cũng có ngoại hình nổi trội như vậy.

Bà mẹ người Trung Quốc trong câu chuyện dưới đây cũng có mong ước tương tự. Sau khi vượt cạn thành công, bà mẹ lần đầu nhìn thấy con gái đã kinh ngạc đến mức nghẹn ngào bật khóc.

Bà mẹ thấy con giống củ khoai môn vì làn da tím tái - Ảnh: Sina

Con gái cô có làn da tím tím đỏ đỏ lại sẫm màu khiến mọi người liên tưởng củ khoai môn. Chẳng những thế phần đầu của bé còn rất dài, không hề đáng yêu chút nào. Cô lo lắng hỏi bác sĩ thì nhận được câu trả lời bé gái hoàn toàn khỏe mạnh bình thường.

Phần đầu của bé không được bình thường do khi em bé đi qua đường sinh bị đè ép, màu da tím đỏ cũng không phải biểu hiện của bệnh nào, khi bé lớn lên chút nữa những biểu hiện này sẽ biến mất.

Khoảng 3 tháng sau, ngoại hình của bé gái quả thật lột xác ngoạn mục khiến người mẹ cười như nở hoa. Bé gái gần như thay da đổi thịt hoàn toàn, khuôn mặt tròn trịa với đôi má phúng phính, cặp mắt to tròn và cái miệng chúm chím đáng yêu. Nhất là làn da của bé, chẳng còn tím tím như trước mà chuyển màu trắng hồng hào khiến mọi người mừng rỡ vô cùng.

Em bé lột xác ngoạn mục khi được 3 tháng tuổi - Ảnh: Sina

Câu chuyện gây sốt mạng và nhận được nhiều bình luận, chia sẻ: "Xấu hay đẹp không quan trọng, chỉ mong con được khỏe mạnh, hạnh phúc thôi"; "Con mình lúc sơ sinh cũng mắt một mí nhỏ xíu, bây giờ mắt hai mí to rõ luôn. Ngoại hình của trẻ con sẽ thay đổi theo thời gian mà"...

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/bi-che-xau-nhu-cu-khoai-mon-khi-moi-sinh-3-thang-sau-be-gai-lot-xac-cuc-ngoan-muc-364732.html