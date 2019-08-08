Bị bố ruột bạo hành dã man, trước khi chết bé gái 6 tuổi vẫn cố thều thào: ‘Bố ơi, con không thể dậy nổi được nữa rồi’

Thế giới 08/08/2019 14:37

Nhiều người không khỏi xót xa khi chứng kiến cảnh bé gái bị bạo hành bởi chính bố ruột trước khi chết vẫn cố gắng nói câu cuối cùng với bố.

Từ trước đến nay, những vụ việc bạo hành trẻ em luôn nhận được sự quan tâm của dư luận. Mới đây, vụ bé gái bị bạo hành đến tử vong bởi chính bố ruột của mình khiến cộng đồng mạng vô cùng bức xúc.

Theo đó, bé gái 6 tuổi được bố vội vã đưa vào bệnh viện trong tình trạng thương tích đầy người. Cơ thể em vô cùng gầy gò, trên người đầy những vết bầm từ đầu đến chân. Khi nhập viện, hơi thở em đã vô cùng yếu ớt, đầu buông thõng xuống nặng nề và đôi mắt nhắm nghiền. Mặc dù các bác sĩ đã cố gắng sơ cứu nhưng em vẫn không qua khỏi. Trước khi qua đời, nạn nhân vẫn gắng gượng nói chuyện với bố: “Bố ơi, con không thể dậy nổi nữa rồi”. Câu nói của cô bé khiến những người chứng kiến không khỏi đau lòng.

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Bé gái bị bạo hành suốt một giờ đồng hồ dẫn đến tử vong - Ảnh: Internet

Khi được hỏi nguyên nhân dẫn đến vụ việc, ông bố nói rằng trước đó đã tát bé 2 cái. Nhưng các bác sĩ điều trị cho cô bé không hề tin lời giải thích này. Sau đó, người này đã thừa nhận rằng anh ta đã dùng chổi, móc áo… để đánh con trong gần một giờ đồng hồ.

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Ngay sau khi nhận được tin báo, cơ quan chức năng đã tiến hành bắt giam người đàn ông họ Tưởng - Ảnh: Internet

Ngay sau đó cảnh sát địa phương đã nhanh chóng bắt giữ người đàn ông này để điều tra, làm rõ vụ việc. Được biết người đàn ông này họ Tưởng, 29 tuổi, sinh sống tại tỉnh Hải Nam (Trung Quốc). Trước đó, vào năm 2012 người này bị kết án 5 năm tù giam vì tội cướp tài sản và vừa được thả tự do vào tháng 10/2018. Từ đầu năm nay, anh ta đi làm ăn xa và chỉ mới về nhà được hai ngày thì xảy ra vụ việc đau lòng. Trong thời gian ở nhà, vì con gái nghịch ngợm không nghe lời nên người này đã đánh đập con gái suốt một giờ đồng hồ.

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Người bố tàn nhẫn vẫn thản nhiên nhịp chân khi kể lại việc bạo hành con gái - Ảnh: Internet

Khi nhìn thấy con gái nằm trên sàn, cho rằng bé đang giả vờ nên Tưởng bỏ đi tắm. Đến khi nhìn thấy con gái có dấu hiệu bất thường, anh ta mới đưa nạn nhân đến bệnh viện. Vụ việc khiến dư luận nước này vô cùng phẫn nộ. 

Lời kể của mẹ bé trai 11 tuổi nghi bị thầy tu xâm hại, đánh đập: "Nó đi học khóa tu để cầu sức khỏe cho tôi, vậy mà..."

Lời kể của mẹ bé trai 11 tuổi nghi bị thầy tu xâm hại, đánh đập: "Nó đi học khóa tu để cầu sức khỏe cho tôi, vậy mà..."

Chị Hương cho biết bé K. vừa trải qua một cú sốc tinh thần rất lớn cũng như phải chịu nhưng tổn thương về thể xác không hề nhẹ. Thế nhưng, người đã giới thiệu khóa tu hè này cho bé K. lại có những biểu hiện bất thường, trốn tránh trách nhiệm.

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Từ khóa:   bạo hành trẻ em

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