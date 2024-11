Nhiều người dân bàng hoàng trước thông tin ột bé gái 9 tuổi bị cưỡng hiếp ngay tại nhà.

Theo thông tin từ The Time Of India, một bé gái 9 tuổi bị anh họ cưỡng hiếp ngay tại nhà. Cụ thể, bố mẹ của bé gái 9 tuổi đi mua sắm, do đó cháu bé ở nhà với anh họ 19 tuổi. Những người hàng xóm biết bố mẹ cô bé đã ra ngoài nên nhận thấy những đôi giày không rõ nguồn gốc bên ngoài nhà cô gái.

Sau đó, hàng xóm đã gõ cửa và hỏi anh họ 19 tuổi về bé gái. Khi thấy nam thiếu niên có vẻ không thoải mái, những người hàng xóm cố gắng nhìn qua cửa sổ đang mở thì phát hiện bé gái 9 tuổi đang nằm khóc ở góc nhà.

Ngay sau đó, những người hàng xóm ngay lập tức gọi cho bố mẹ cháu bé và phát hiện cháu bé đã bị xâm hại tình dục. Nghi phạm sau đó đã thú nhận tất cả sự việc tại đồn cảnh sát Chowk Bazar sau khi bị bắt giữ.

Ảnh minh họa

Cảnh sát cho biết, nghi phạm 19 tuổi này đang làm việc trong một tiệm cắt và đánh bóng kim cương. Đồng thời, nghi phạm cũng đang làm cùng nơi làm việc với bố của bé gái 9 tuổi, hiện là nghệ nhân.

Thanh tra cảnh sát Chowk Bazar cho biết: "Xét đến mức độ nghiêm trọng của tội phạm, chúng tôi đã thu thập đoạn phim CCTV và các bằng chứng liên quan khác để bắt giữ nghi phạm". Hiện vụ việc tiếp tục đươnc điều tra và xử lý theo pháp luật.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/be-gai-9-tuoi-bi-cuong-hiep-ngay-tai-nha-danh-tinh-va-loi-khai-lanh-nguoi-cua-nghi-pham-704241.html