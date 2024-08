Sau khi xảy ra mâu thuẫn người đàn ông đã dùng dao gọt hoa quả đâm nhiều nhát vào vợ và bố vợ.

Theo Sohu, Chi cục Công an quận Yubei thuộc Công an thành phố Trùng Khánh đưa ra thông tin cảnh sát cho biết, vào khoảng 9h40 ngày 26/8, Fu Mou (nam, 39 tuổi) đang ở nhà cùng vợ là Zheng Mou (nữ, 38 tuổi) tại cộng đồng Konggang Paradise ở thị trấn Mur'er, quận Yubei thì xảy ra tranh chấp do mâu thuẫn gia đình.

Trong lucsd nóng giận Fu Mou đã dùng dao gọt hoa quả đâm vợ và bố vợ. Sau khi nhận được cuộc gọi, cảnh sát đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để giải quyết vụ việc. Hiện Fu Mou đã bị cơ quan công an bắt giữ hình sự theo quy định của pháp luật.

Hậu quả khiến bố vợ qua đời sau khi nỗ lực cứu hộ thất bại, vợ ông là Zheng được điều trị tại bệnh viện.

Vụ việc đang được điều tra thêm.

