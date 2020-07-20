Cô gái 19 tuổi và bố dượng vốn không thân thiết. Hôm đó sau khi ăn canh hoành thánh mà ông ta đưa cho, cô gái bất tỉnh lúc nào chẳng hay.

Mới đây, người đàn ông họ Huo (sống tại thành phố Đào Viên, Đài Loan) đã phải hầu tòa với các tội danh: mua và sử dụng chất kích thích trái phép, quấy rối và xâm hại tình dục. Nạn nhân chính là con gái riêng của vợ Hou.

Theo Sohu, cách đây 2 năm, Hou tái hôn với một người phụ nữ cũng từng có một đời chồng. Người này có một cô con gái riêng 19 tuổi tên là Xiao Lin. Trong quá trình sống chung, Hou và con riêng của vợ không được hòa hợp. Cả hai chỉ chào hỏi xã giao và rất ít chuyện trò cùng nhau.

Vào ngày 22/11/2018, người mẹ trước khi đi làm đã nấu một nồi hoành thánh để ở nhà cho chồng và con gái ăn trưa. Ông Hou múc một bát hoành thánh mang vào phòng cho Xiao Lin ăn. Thấy bố dượng tận tình, cô gái không tiện từ chối nên đã ăn hết chén canh mà chẳng hề nghi ngờ.

Sau khi ăn bát canh hoành thánh do bố dượng đưa, cô gái trẻ bị xâm hại - Ảnh minh họa: Internet

Sau khi ăn xong, Xiao Lin cảm thấy chóng mặt và buồn nôn rồi dần mất đi ý thức. Trong cơn mơ màng, cô vẫn cảm nhận được có người cởi quần áo và đụng chạm mình. Chỉ đến khi tỉnh lại, Xiao Lin mới nhận ra bản thân đã bị xâm hại. Cô lập tức gọi cho mẹ để cầu cứu.

Người mẹ báo cảnh sát và đưa con gái đến bệnh viện điều trị. Kết quả xét nghiệm cho thấy trong máu Xiao Lin có nồng độ thuốc kích dục cao. Bên cạnh đó, cảnh sát cũng phát hiện tinh dịch trong quần lót của nạn nhân. Tiến hành giám định ADN, cảnh sát xác định chính gã cha dượng thú tính đã bỏ thuốc và xâm hại Xiao Lin.

Người đàn ông họ Hou bị bắt giữ khẩn cấp để điều tra. Hắn khai nhận, do thấy con gái riêng của vợ trẻ trung xinh đẹp nên đã nổi thú tính. Hou bỏ thuốc vào chén canh của Xiao Lin rồi thực hiện hành vi đê tiện. TAND thành phố Đào Viên đã tuyên phạt bị cáo Hou 7 năm tù giam.

Hãm hiếp con gái ruột rồi bị mẹ phát hiện, gã đàn ông nhẫn tâm ra tay sát hại mẹ rồi phân xác phi tang Trong cơn giận dữ sau khi bị mẹ đe dọa sẽ báo cảnh sát, gã đàn ông xuống tay giết người phụ nữ đã sinh ra mình rồi chặt xác phi tang.

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