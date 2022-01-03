5 người được cứu, 3 người chết và một số người nghi ngờ bị mắc kẹt sau trận lở đất ở thành phố Bhiwani

Thế giới 03/01/2022 19:51

Cảnh sát bang Haryana đã xác nhận rằng vụ lở đất xảy ra do nứt một phần lớn trên núi.

Ít nhất ba người đã chết trong khi một số người khác lo sợ đang bị mắc kẹt sau vụ lở đất tại một mỏ khai thác ở Bhiwani của bang Haryana hôm thứ bảy. Các hoạt động tìm kiếm và cứu hộ đang được tiến hành tại hiện trường vụ tai nạn.

5 người được cứu, 3 người chết và một số người nghi ngờ bị mắc kẹt sau trận lở đất ở thành phố Bhiwani - Ảnh 1

Cảnh sát bang Haryana xác nhận, vụ lở đất xảy ra do nứt một phần lớn núi ở khu vực khai thác Dadam ở khối đá Tosham. 

Bộ trưởng Haryana Anil Vij xác nhận rằng một hạm đội dự bị quốc phòng NDRF từ Ghaziabad, đội ứng phó thảm họa Nhà nước SDRF từ Madhuban và một đơn vị Quân đội đã được triệu tập để hỗ trợ các hoạt động cứu hộ.

Trong khi đó, Bộ trưởng Nông nghiệp Haryana JP Dalal đã đến địa điểm xảy ra vụ lở đất để nắm bắt tình hình.

Trong khi phát biểu trước truyền thông, ông nói: "Một số người đã chết. Tôi không thể cung cấp số liệu chính xác ở thời điểm hiện tại. Một đội bác sĩ đã đến. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức cứu càng nhiều người càng tốt."

Bộ trưởng bang Haryana, ông Manohar Lal Khattar cho biết ông thường xuyên liên lạc với các nhà chức trách và đảm bảo các hoạt động cứu hộ nhanh chóng tại hiện trường.

"Tôi rất đau buồn vì tai nạn lở đất đáng tiếc xảy ra tại khu khai thác Dadam ở Bhiwani. Tôi thường xuyên liên lạc với chính quyền địa phương để đảm bảo các hoạt động cứu hộ nhanh chóng và hỗ trợ ngay lập tức cho những người bị thương", ông ấy viết trên Twitter.

Bộ trưởng nội vụ Ấn - ông Amit Shah cũng đã trao đổi  với bộ trưởng Haryana và đảm bảo mọi sự hỗ trợ có thể từ Trung tâm nhà nước.

Chia sẻ trên Twitter chính thức của mình, Amit Shah đã đăng tải bằng tiếng Hindi, "Tai nạn do sạt lở đất tại địa điểm khai thác thuộc quận Bhiwani của Haryana rất đáng buồn, tôi đã nói chuyện với thủ hiến ML Khattar ji. Chính quyền địa phương đang tham gia vào công tác cứu hộ, ưu tiên của chúng tôi là cứu càng nhiều sinh mạng càng tốt. Tôi mong rằng những người bị thương sẽ sớm hồi phục nhanh chóng. "

Theo timesnownews

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