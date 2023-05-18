Lực lượng cứu hộ tìm đã thấy 4 em nhỏ sau 17 ngày mất tích trong vụ nạn máy bay hạng nhẹ bị rơi giữa rừng nhiệt đới Amazon.

Ngày 17/5 (giờ địa phương) rằng lực lượng cứu hộ đã tìm thấy 4 em nhỏ mất tích trong vụ nạn máy bay hạng nhẹ bị rơi giữa rừng nhiệt đới Amazon.

Tổng thống Colombia, ông Gustavo Petro, hôm đó đăng trên Twitter cho biết: "Đơn vị quân đội đã được cử đến và sau nỗ lực tìm kiếm không ngừng nghỉ, 4 đứa trẻ mất tích đã được giải cứu".

Theo chính quyền địa phương đưa tin, ngày 1/5, một chiếc máy bay hạng nhẹ xuất phát từ Araracuara đến San Jose del Guaviare với tổng cộng 7 người, bao gồm cả phi công thì gặp nạn, đâm xuống khu vực rừng Amazon ở Colombia.

Hầu như không có đường bộ và do địa hình hiểm trở vì là nơi hai nhánh của sông cano cristales hợp nhất nên lực lượng cứu hộ không thể di chuyển vào và chỉ có thể tiếp cận hiện trường bằng đường hàng không. Thi thể 3 người lớn, trong đó có phi công được tìm thấy tại hiện trường Tuy nhiên, lực lượng cứu hộ phát hiện 4 trẻ em lần lượt ở các độ tuổi 13 tuổi, 9 tuổi, 4 tuổi và 11 tháng tuổi có mặt trên máy bay đã biến mất không dấu vết. Trước đó, lực lượng xác nhận rằng phi công đã thông báo rằng có vấn đề với động cơ ngay trước khi máy bay biến mất khỏi màn hình radar. Quân đội đã điều động 3 máy bay trực thăng, khoảng 100 quân nhân và chó nghiệp vụ rà soát kỹ lưỡng khu rừng gần hiện trường vụ rơi máy bay nhưng chỉ tìm thấy bình sữa trẻ em và những mẩu trái cây còn sót lại nhưng các em nhỏ thì không rõ tung tích. Việc tìm kiếm bị cản trở bởi những cây khổng lồ cao tới 40 mét, thời tiết xấu kèm mưa lớn và động vật hoang dã đe dọa. Tuy nhiên, các nhà chức trách quân sự đã không từ bỏ hy vọng giải cứu bằng cách ghi âm giọng nói do bà của đứa trẻ hét lên "đừng di chuyển thêm trong rừng để chờ giải cứu" bằng ngôn ngữ bản địa và phát qua loa trực thăng. Đến sáng ngày 17/5, lực lượng cứu hộ đã phát hiện một nơi trú ẩn có các cành cây được đặt lỏng lẻo, được cho là do 4 đứa trẻ dựng tạm và họ đã có thể giải cứu tất cả các em nhỏ ở đây. 4 đứa trẻ được tìm thấy có sức khỏe ổn định, dù có số vết trầy xước sau 17 ngày lang thang trong rừng. Hiện các nhà chức trách đang điều tra nguyên nhân chính xác của vụ tai nạn.

Người phụ nữ được giải cứu sau 5 ngày trong rừng: "Tôi đã sống sót với một chai rượu và một cây kẹo mút" Một phụ nữ Úc ở độ tuổi 40 đi du lịch trong ngày và bị lạc trong một khu rừng. Cô cho biết mình đã sống sót được 5 ngày trong lúc chờ giải cứu nhờ một chai rượu và một cây kẹo mút.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/4-tre-em-song-sot-than-ky-trong-rung-sau-17-ngay-tai-nan-roi-may-bay-583291.html