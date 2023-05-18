4 trẻ em sống sót thần kỳ trong rừng sau 17 ngày tai nạn rơi máy bay

Thế giới 18/05/2023 10:58

Lực lượng cứu hộ tìm đã thấy 4 em nhỏ sau 17 ngày mất tích trong vụ nạn máy bay hạng nhẹ bị rơi giữa rừng nhiệt đới Amazon.

Ngày 17/5 (giờ địa phương) rằng lực lượng cứu hộ đã tìm thấy 4 em nhỏ mất tích trong vụ nạn máy bay hạng nhẹ bị rơi giữa rừng nhiệt đới Amazon.

Tổng thống Colombia, ông Gustavo Petro, hôm đó đăng trên Twitter cho biết: "Đơn vị quân đội đã được cử đến và sau nỗ lực tìm kiếm không ngừng nghỉ, 4 đứa trẻ mất tích đã được giải cứu".

Theo chính quyền địa phương đưa tin, ngày 1/5, một chiếc máy bay hạng nhẹ xuất phát từ Araracuara đến San Jose del Guaviare với tổng cộng 7 người, bao gồm cả phi công thì gặp nạn, đâm xuống khu vực rừng Amazon ở Colombia.

Người phụ nữ được giải cứu sau 5 ngày trong rừng: "Tôi đã sống sót với một chai rượu và một cây kẹo mút"

Người phụ nữ được giải cứu sau 5 ngày trong rừng: "Tôi đã sống sót với một chai rượu và một cây kẹo mút"

Một phụ nữ Úc ở độ tuổi 40 đi du lịch trong ngày và bị lạc trong một khu rừng. Cô cho biết mình đã sống sót được 5 ngày trong lúc chờ giải cứu nhờ một chai rượu và một cây kẹo mút.

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