20 thiên đường du lịch đi hoài không chán, Đông Nam Á chiếm 2 địa điểm (Phần 1)

Cho dù một nơi sở hữu cảnh quan hùng vĩ, một lịch sử phong phú, ẩm thực tuyệt vời, người dân địa phương chào đón hoặc có tất cả những điều trên thì có nhiều lý do tại sao những địa điểm đó có thể thu hút khách ghé thăm lại. Và một loạt các địa phương có thể phù hợp với thực tế.

Những người yêu du lịch thường cố gắng đến thăm nhiều nơi khác nhau trên thế giới nhiều nhất có thể. Nhưng có một số điểm đến đặc biệt đến nỗi ngay cả những du khách phiêu lưu nhất dù không nhận được giúp đỡ cũng vẫn quay trở lại nhiều lần.

Hãy tìm hiểu 20 quốc gia, thành phố, hòn đảo và các điểm đến khác dưới đây để truyền cảm hứng lựa chọn điểm đến cho kỳ nghỉ tiếp theo của bạn nhé.

“Nơi tôi trở lại nhiều lần là Colombia. Có điều gì đó cứ kéo tôi lại”, Claire Summers, một blogger du lịch, chủ nhân của trang blog Claire’s Itchy Feet, cho biết.

Cô tin rằng đây là đất nước đẹp nhất thế giới, một phần nhờ vào sự đa dạng sinh học phong phú của nó.

Claire Summers giải thích: “Vì vậy, bất kể tôi dành bao nhiêu thời gian ở đó, mỗi địa điểm mới mà tôi ghé thăm đều giống như một đất nước mới hoàn toàn. “Từ những thành phố sôi động như Medellin và Cali đến những con đường đầy âm nhạc ở bờ biển Caribe. Bạn có thể đi bộ đường dài trên núi một lúc rồi lênh đênh trên sông hay xuống biển”.

Cuộc sống về đêm là một điểm thu hút khác, với nhiều cơ hội để nhảy salsa (một hình thức spot dance).

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2. Romania

“Đối với tôi, Romania không chỉ là một điểm đến du lịch, nó giống như ngôi nhà thứ hai. Romania duy trì bản sắc Romania sâu sắc, từ chối nhiều hình thức du lịch đại chúng đang gây hại cho các điểm đến khác”, Erick Prince, một blogger du lịch và là người sáng lập trang Minority Nomad, cho biết.

Mặc dù bạn sẽ tìm thấy khách du lịch quốc tế ở những nơi như Bucharest và một phần của Transylvania, nhưng Prince nói rằng phần lớn đất nước hiếm có khách du lịch, đặc biệt là ở phía bắc.

“Điều này cho phép khách du lịch có trải nghiệm đích thực có thể mang tính giáo dục thực sự. Trải nghiệm Romania theo cách tốt nhất có thể cần có sự trợ giúp của người dân địa phương, vì vậy bạn hãy cởi mở. Có thể tham gia thêm các lớp học tiếng tại đây. Khi người Romania thích bạn, họ sẽ có xu hướng chấp nhận bạn”, Prince nói.

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3. Bali, Indonesia

Là một blogger du lịch, Isabel Leong tin rằng Bali là một điểm đến lý tưởng nhờ nền văn hóa du mục kỹ thuật số đang bùng nổ và lượng khách du lịch đa dạng đến từ khắp nơi trên thế giới.

“Tôi đã trở lại vào năm 2023, 2022, 2017 và 2012. Nó từng là một điểm đến bãi biển bùng nổ nhiều năm trước, khiến đây trở thành một chuyến đi dễ dàng cho khách du lịch gia đình, điều mà tôi đã làm. Tiếp đó, những cảnh quán cà phê ở Bali bắt đầu mọc lên do ảnh hưởng của những người Úc đến Bali, điều này tạo ra một lý do chính đáng khác để ghé thăm và đi “cà phê hopping” (việc bạn sẽ dành ra 1 ngày để khám phá thật nhiều quán cà phê).

“Bali có vẻ như là một câu trả lời khuôn mẫu, nhưng tôi không thể phủ nhận rằng tôi yêu nó", Alyssa Ramos, blogger của My Life’s A Travel Movie, cũng là một fan hâm mộ của hòn đảo Indonesia chia sẻ.

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4. Costa Rica

“Tôi chưa bao giờ thấy thiên nhiên và động vật hoang dã phong phú như ở Costa Rica. Costa Rica có 27 công viên quốc gia riêng biệt, 58 nơi trú ẩn cho động vật hoang dã, 32 khu bảo tồn và 19 khu rừng hoặc khu bảo tồn sinh học, mặc dù họ không phải là một quốc gia rộng lớn”, Leong nói.

Mặc dù Leong đã đến thăm hai lần và thậm chí đã thực hiện một chuyến đi kéo dài bảy ngày quanh bờ biển Thái Bình Dương của Costa Rica, nhưng vẫn còn nhiều vùng đất để cô khám phá, bao gồm nhiều loài động vật trên cạn và dưới nước.

“Tôi đã dành phần lớn thời gian của mình ở Tamarindo và ngày càng yêu thích bầu không khí thoải mái, thảnh thơi của thị trấn bãi biển này”, Leong nói thêm.

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5. Edinburgh, Scotland

Giám đốc điều hành Travelmax Simone Collins, người đã kết hôn và trải qua một phần tuần trăng mật của mình ở thủ đô Scotland, cho biết: “Hết lần này đến lần khác, chúng tôi trở lại Edinburgh, một thành phố tràn ngập lịch sử, sự lãng mạn, vẻ đẹp, nguồn cảm hứng và những món ăn tuyệt vời”.

Cô giới thiệu về lịch sử nghệ thuật phong phú của thành phố, từ Adam Smith đến loạt phim "Harry Potter", mang lại nhiều cảm hứng cho những du khách đang tìm kiếm một nơi làm việc từ xa trong một thời gian ngắn.

Cô cũng khuyên nên dành thời gian để đi dạo ngắm cảnh quanh cung điện Holyrood, Làng Dean và thị trấn mới (New Town). Đừng quên thử món dồi haggis.

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6. Vermont, tiểu bang nằm ở miền Đông Bắc của Hoa Kỳ

Judy Gauthier, phó chủ tịch cấp cao về điểm đến và phát triển quan hệ đối tác tại Go City cho biết: “Vermont, quê hương của Green Mountains, là một trong những bang vô danh với vẻ đẹp tự nhiên và các hoạt động quanh năm. Điểm thu hút chính là những ngọn núi và công viên quốc gia mang đến những tán lá tuyệt đẹp, những con đường mòn đi bộ dài vô tận và một số dốc trượt tuyết của vùng Đông Bắc.”

Cô cũng chỉ ra những hồ nước tuyệt đẹp để chèo thuyền kayak và tận hưởng thời gian yên tĩnh trên mặt nước cũng như khu cắm trại riêng yêu thích của với những cabin “glamping” (mô hình cắm trại cao cấp, đầy đủ tiện nghi trong lều) thân thiện với gia đình.

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7. Nam Phi

Nhà báo du lịch Travis Levius cho biết: “Có cả những phẩm chất hữu hình và vô hình về Nam Phi tiếp tục cuốn hút tôi. Đối với tôi, sức hấp dẫn của Nam Phi bắt nguồn từ cả những thứ hữu hình và vô hình”.

Anh ấy chỉ ra những món ăn ngon (đặc biệt dành cho những người yêu thích thịt), rượu vang địa phương, nền âm nhạc amapiano và deephouse, vẻ đẹp tự nhiên tuyệt đẹp và giá cả tuyệt vời.

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8. Thái Lan

Annette Richmond, tác giả của trang Fat Girls Travelling, cho biết: “Tôi chưa đi du lịch khắp Thái Lan, nhưng tôi vẫn chưa tìm được nơi nào ở đó mà tôi không thích. Tôi đã dành vài năm rong ruổi khắp Đông Nam Á khi mới bắt đầu làm việc từ xa. Thái Lan luôn là nơi tôi trở về, cảm giác như ở nhà vậy”.

Có lẽ điểm thu hút lớn nhất đối với Richmond là nền văn hóa ẩm thực đặc biệt của đất nước Thái Lan.

“Ở Bangkok, bạn có thể tìm thấy một nhà hàng cao cấp vẫn mở cửa kinh doanh lúc 2 giờ sáng. Ở đây bạn cũng sẽ tìm thấy một người bán thức ăn đường phố, Jay Fai, món trứng tráng cua đã giúp cô ấy trở thành một trong hai quán ăn đường phố được trao 2 sao Michelin duy nhất trên thế giới”, cô nói.

Ảnh: Internet

9. Mexico

Gabby Beckford, một chuyên gia du lịch và người sáng lập Packs Light, cho biết: “Mỗi lần tôi đến thăm một thành phố mới ở Mexico, tôi có cảm giác như đó là một đất nước hoàn toàn mới. Những bãi biển ở Quintana Roo, những ngọn núi tuyệt đẹp ở Oaxaca, những thác nước ở Hidalgo. Đây là quốc gia lớn thứ 13 trên thế giới nhưng lại có phong cảnh đa dạng nhất mà tôi từng thấy ở bất kỳ quốc gia nào”.

Ngoài sự đa dạng tuyệt đẹp về cảnh quan, ẩm thực, con người và văn hóa của Mexico đã thu hút Beckford trở lại ít nhất 10 lần trong hai năm qua.

“Riviera Maya ở Mexico, cụ thể là Playa del Carmen và Tulum, là những điểm đến mà tôi thường lui tới trong nhiều năm. Sự gần gũi của họ với Hoa Kỳ, bầu không khí và con người tràn đầy năng lượng, ý thức về văn hóa mạnh mẽ, và tất nhiên, thiên nhiên tươi đẹp, giá cả phải chăng, thức ăn ngon, tất cả khiến nơi đây trở thành thiên đường đối với tôi đến mức tôi đã mua một căn hộ ở đó”, Ramos nói.

Ảnh: Internet

10. Tarifa, Tây Ban Nha

Giám đốc thương mại của Go City, Laurence Miall d'Août, là một người hâm mộ điểm đến thể thao dưới nước nổi tiếng Tarifa ở miền nam Tây Ban Nha.

“Vẻ đẹp tự nhiên, trải nghiệm phong phú, thức ăn và rượu vang tuyệt vời đã khiến tôi quay trở lại. Chưa kể đến sự ấm áp và tốt bụng của người dân địa phương. Tôi yêu Tarifa đến từng chút một. Tôi đã ở đó hơn 10 lần trong 20 năm qua và tôi chưa bao giờ thất vọng. Đó là một điểm đến mà bạn có thể tận hưởng ở mọi lứa tuổi và tôi thích rằng các con tôi lớn lên cũng yêu thích nó nhiều như tôi vậy. Chừng nào bạn còn yêu gió, thì đây chính là thiên đường”, anh nói.

Ảnh: Internet

Còn tiếp...

Theo HuffPost