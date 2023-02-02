Lo sợ làm gì vì tình yêu chân thành sẽ sớm tìm đến bạn thôi!

Từ những câu chuyện công chúa, hoàng tử mà chúng ta đọc thuở bé khiến cô gái nào cũng mơ mộng sẽ gặp được hoàng tử cưới bạch mã của cuộc đời mình. Nhưng khi lớn lên khi những chuyện ly hôn ồn ào trong chốn showbiz hay qua những bài báo về ngoại tình khiến chúng ta lo sợ. Sợ rằng sẽ không có một tình yêu đẹp, tình yêu chung thủy dành cho mình.

Sự thật rằng tình yêu chân thành vẫn còn đó chỉ là bạn đã sẵn lòng đón nhận nó hay chưa mà thôi. Nhiều khi chúng ta kỳ vọng quá nhiều vào tình yêu nên thường có cảm giác thất vọng khi mọi thứ không đẹp như mong đợi mà không để ý rằng mình đang có rất nhiều.

Tình yêu chân thành vẫn còn đó

Tình yêu đẹp vẫn tồn tại, chỉ là ở trong hình hài khác mà ít người nhận ra. Vì khi bạn mải mộng mơ về anh chàng đẹp trai có những hành động “soái ca” nên không biết rằng mình đang may mắn có được tình yêu đến thế nào. Nhiều khi họ hiện diện trong người đàn ông khô khan, không tặng quà cho bạn mỗi ngày lễ nhưng sẵn sàng giặt đồ cho con và giúp bạn trông bé mỗi tối. Có lúc nó tồn tại trong người đàn ông bận rộn nhưng rảnh là sẽ ngồi massage chân cho vợ. Hay thậm chí họ không được việc gì ngoài việc gồng gánh việc gia đình nhà ngoại giúp bạn…

Tình yêu đơn giản chỉ là 1 bước trong tiến trình phát triển của con người. Người yêu hay bỏ ta tất cả đều là cái duyên, nó tuân theo lẽ vô thường trong thế giới này. Đừng nghĩ rằng tờ giấy hôn thú có thể bó buộc được ai khi mà trong tâm trí họ vẫn hướng về người khác. Khi đã hết tình cảm hãy cho nhau 1 lối thoát để khi sau này có gặp lại chúng ta cũng mỉm cười chứ không phải là ánh nhìn đầy thù hận.

Nếu đã từng hết lòng cho một tình yêu nhưng cuối cùng người ấy bỏ bạn đi liệu bạn có còn đủ lòng tin vào tình yêu? Phản ứng tất nhiên của bạn sẽ là: "Ai cũng giả dối như nhau cả thôi", và tin rằng tình yêu chân thành không tồn tại. Không phải chỉ người thất tình mà cả những người chưa có mảnh tình vắt vai cũng tiếp tục ca bài ca: “Tình yêu là thứ xa xỉ phẩm tôi không bao giờ với tới”. Vậy đấy, chính trong tâm trí của họ cũng mâu thuẫn, vốn họ mong muốn và đam mê cháy bỏng có người yêu thương mình chân thành nhưng lại chính mình phủ nhận tình yêu đó không tồn tại.

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Đừng tuyệt đối hóa tình yêu

Tình yêu không đơn giản là sự hi sinh hoàn toàn cho người mình yêu là bạn sẽ có được tất cả. Mà đâu phải tình yêu, dù việc gì cũng vậy bạn nên chỉ giữ ở mức độ vừa phải. Như những hạt cát khi bạn nắm càng chặt cát sẽ rơi hết ra khỏi tay bạn. Ngoài yêu bạn vẫn còn nhiều mối quan tâm khác phải thực hiện như công việc, chăm con, báo hiếu cha mẹ… Tất cả những điều đó đều quan trọng như nhau sao cứ phải đặt nặng chuyện tình yêu đôi lứa lên tất cả?

Nếu đối với bạn tình yêu quan trọng sao không xem đó là vấn đề chúng ta cần học? Không phải là điều gì chúng ta không biết đều cần phải học? Vậy tại sao mình thất bại trong tình yêu mà không dám nghĩ rằng là mình không đủ kiến thức, trải nghiệm về vấn đề này? Học những gì từ sách vở, những kinh nghiệm của những người xung quanh nhưng nên nhớ rằng tất cả chỉ để tham khảo, cuối cùng mình vẫn phải rút ra được điều gì đó cho riêng mình.

Hãy thôi mơ mộng ngồi mà mong chờ rằng tình yêu đích thức rồi sẽ tới mà hãy tự trang bị cho mình những gì tối thiểu nhất để có được một mối quan hệ lâu dài. Có được tình yêu đã khó nhưng giữ được nó còn khó hơn. Vậy thử nghĩ xem nếu có người yêu mình sẽ làm những gì để tình yêu này càng thăng hoa? Cứ hành động như bạn đã có người ấy rồi thì 1 nửa đích thực của bạn sẽ sớm xuất hiện thôi vì một khi hình ảnh người ấy đã hoàn thiện trong tâm trí rồi bạn sẽ biết tìm họ ở đâu.

Tình yêu chân thành luôn hiện diện và nó xuất hiện khi bạn thực sự xứng đáng với điều đó.