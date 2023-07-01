Vợ vô sinh 2 năm tôi liền đi coi bói, nào ngờ thầy phán em đã sinh 2 con, tôi điên tiết chạy về nhà hỏi cho ra lẽ thì thấy vợ đang làm hành động xấu hổ khiến tôi suýt ngất

Tâm sự gia đình 01/07/2023 08:03

Thì ra…cô là loại đàn bà lăng loàn như vậy, thế mà tôi đã nghĩ cô ngây thơ không biết gì.

Lần đó, Trung nói với vợ rằng anh đi công tác miền núi mấy ngày. Nhưng mới 1 hôm, công việc tương đối ít, lại nghe nói ở đây nhiều thầy bói xem chuẩn, Trung bèn đi xem thử 1 quẻ về đường con cái.

Thầy bói hỏi:

- Anh muốn xem xét gì đây?

Trung thật thà:

- Vợ con vô sinh 2 năm nay rồi, con muốn xem xem có phải mồ mả gia đình có vấn đề gì không? Nếu được con sẽ cúng giải hạn.

Thầy bói rút quẻ rồi bỗng nói:

- Anh có nhầm không? Theo như quẻ thì vợ anh sinh 2 đứa rồi còn gì.

Trung ngớ người:

- Thầy nói thế nào đấy chứ, vợ con còn chưa bao giờ có thai mà. Bác sĩ bảo cô ấy bị vô sinh. Hay là thầy nhầm.

Vợ vô sinh 2 năm tôi liền đi coi bói, nào ngờ thầy phán em đã sinh 2 con, tôi điên tiết chạy về nhà hỏi cho ra lẽ thì thấy vợ đang làm hành động xấu hổ khiến tôi suýt ngất - Ảnh 1
Theo như quẻ thì vợ anh sinh 2 đứa rồi còn gì - Ảnh: Internet

Nghe vậy ông thầy bói quát Trung:

- Tôi xem bói bao năm rồi, uy tín thế nào ai cũng biết, tôi nói sinh rồi là sinh rồi, không tin thì về hỏi vợ đi.

Trung thất thần đứng lên, suy nghĩ 1 hồi, anh quyết định bắt xe thẳng về nhà để hỏi cho ra lẽ chuyện này. Bởi người dân quanh vùng này đều chắc chắn ông thầy đó chưa bao giờ bói sai.

Ai ngờ, Trung vừa bước vào cổng thì nghe tiếng mẹ vợ, sau đó anh nhè nhẹ đi vào thì sốc ngất khi thấy vợ đang cho 1 đứa bé bú còn mẹ vợ đang bế 1 đứa lớn hơn.

Trung sốc nặng đạp cửa xông vào:

- Cái gì thế này? 2 đứa bé này là ai? Sao em lại cho bú.

Thấy chồng, Linh sợ run người vội đẩy con cho mẹ:

- Là…là…người quen gửi nhờ.

Vợ vô sinh 2 năm tôi liền đi coi bói, nào ngờ thầy phán em đã sinh 2 con, tôi điên tiết chạy về nhà hỏi cho ra lẽ thì thấy vợ đang làm hành động xấu hổ khiến tôi suýt ngất - Ảnh 2
Cái gì thế này? 2 đứa bé này là ai? Sao em lại cho bú - Ảnh Internet

- Tôi không tin, cô còn vừa gọi con ơi còn gì, không phải bỗng nhiên mà mẹ vợ lên đây đúng không? Nói đi.

Bây giờ mẹ vợ mới tiến đến khóc lóc:

- Con ơi, con tha cho nó, thật ra thì trước khi cưới con, nó đã có 1 đứa con với thằng Long hàng xóm, nhưng do nhà Long nghèo, mà khi ấy mẹ còn ốm nặng, cái Linh nó phải cưới con để kiếm tiền chữa bệnh cho mẹ. Nó cũng chỉ bất đắc dĩ thôi.

Trung trợn ngược mắt:

- Bà..nói cái gì? Khốn nạn, thế còn đứa thứ 2 kia thì sao? Bà giải thích xem có phải vì chữ hiếu không?

Lần này, Linh đứng lên cúi mặt nói:

- Thật ra tôi vẫn còn rất yêu Long, vậy nên mỗi lần về quê tôi đã không kìm chế được mà…có đứa thứ 2.

Long ngồi sụp xuống đất:

- Thì ra…cô là loại đàn bà lăng loàn như vậy, thế mà tôi đã nghĩ cô ngây thơ không biết gì. Tôi còn định xin con nuôi. Cô không muốn đẻ con cho tôi nên bịa ra chuyện vô sinh? Cô chờ lúc tôi đi vắng thì đem con của mình vào tận nhà tôi sao? Cút, cút hết đi cho tôi.

Trung vừa nói vừa đập phá đồ đạc, Linh và mẹ cô sợ run người còn 2 đứa bé thì khóc thét lên. Trung nói:

- Giờ cô đã thỏa mãn rồi đúng không? Tôi là 1 thằng ngu bị cắm sừng mấy năm trời mà không hề biết. Cút khỏi nhà này trước khi tôi giết chết cô.

Linh và mẹ vội ôm 2 đứa con bỏ chạy còn Trung ở lại đau đớn gào khóc, anh cảm thấy mất phương hướng, cũng như mất hoàn toàn niềm tin vào phụ nữ.

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