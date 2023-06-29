Đêm tân hôn chồng hắt hủi vợ vì hành động đáng khinh bỉ cứ ngỡ cưới phải 'gái hư', nào ngờ khi biết được sự thật này của vợ thì chồng nghiện đến quấn quýt trên giường mãi không rời

Tâm sự gia đình 29/06/2023 07:55

Lân quên hẳn đêm tân hôn đó, càng “nghiện” vợ hơn. Cứ tan giờ làm là anh muốn chạy ngay về với vợ. Lân cứ cảm giác gần vợ bao nhiêu cũng không đủ, anh cũng không hiểu vì sao mình lại thế.

Lân 30 tuổi, chẳng biết duyên phận thế nào lại quen Hoa, một cô nàng sinh viên mới tốt nghiệp. Không màng khoảng cách tuổi tác, cả hai lấy nhau sau một năm quen biết. Ai cũng bất ngờ với đám cưới này, nhưng người trong cuộc kiên định không thể sống xa nhau ngày nào nữa.

Cuối cùng, đêm tân hôn của Lân và Hoa cũng đến. Lân là tình đầu, cũng là người đàn ông đầu tiên trong đời Hoa. Bởi thế Hoa rất hồi hộp, thậm chí là lo lắng cuống cuồng.

Trước ngày đó, Hoa cũng đã hỏi qua bạn bè có kinh nghiệm, lên mạng tìm kiếm về lần đầu làm chuyện ấy. Nhưng trước giờ “động phòng”, cô tranh thủ mở điện thoại ra xem lại vài mấu chốt quan trọng. Cô không muốn phạm sai lầm nào nghiêm trọng ngay trong đêm đầu tiên của cả hai.

Đêm tân hôn chồng hắt hủi vợ vì hành động đáng khinh bỉ cứ ngỡ cưới phải 'gái hư', nào ngờ khi biết được sự thật này của vợ thì chồng nghiện đến quấn quýt trên giường mãi không rời - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Lân đi từ phòng tắm ra thì hỏi: “Em xem gì đó?”. Hoa thì đang chăm chăm xem những trang viết của về chuyện ấy, có những hành động khá nhạy cảm. Bất ngờ nghe Lân hỏi như thế thì cô giật mình đánh rơi cả điện thoại. Lân thấy thế thì đùng đùng nổi giận.

“Anh không ngờ em lại xem những cái này trong ngày hôm nay đấy. Em rõ ràng nói với anh em chưa yêu ai. Anh không quan trọng chuyện quá khứ, nhưng em phải thành thật với anh. Đằng này… em lừa anh à?”.

Hoa nghe thế thì hoảng thật sự, chỉ dám lí nhí đáp lại:

“Em…em chỉ.. học xem người ta làm thế nào…”.

Nhưng dù Hoa có nói thế nào thì Lân vẫn không tin, còn cho rằng vợ là kiểu phụ nữ phóng đãng. Vậy là ngay trong đêm tân hôn, Hoa đã phải một mình tức tưởi khóc vì không thể giải thích minh oan cho mình được. Vì những gì cô làm hoàn toàn trong sáng nhưng Lân lại chỉ thấy những hình nhạy cảm mà vội đánh giá vợ hư hỏng.

Những ngày sau đó Lân vẫn không nói chuyện, thậm chí là ra phòng khách ngủ. Dù Hoa có cố gắng giải thích thế nào chồng cũng một mực không nghe. Khoảng 2 tuần sau thì mẹ chồng cũng biết chuyện hai vợ chồng ngủ riêng. Lân bị mẹ la cho một trận, đến đêm thì miễn cưỡng vào phòng ngủ với vợ.

Hoa thấy cứ tiếp tục tình hình vợ cố nói mà chồng không nghe thế này cũng không tốt. Cô đành lao tới ôm lấy chồng, hết khóc lóc rồi lại kể lể chuyện hai người từng yêu nhau thắm thiết. Cuối cùng không thấy chồng nhúc nhích, cô đành nói:

“Giờ anh không tin em cũng được, cứ làm đi rồi sẽ biết ngày”.

Từ ngày cưới nhau về, Lân cũng buồn bực vì không thể gần gũi vợ. Đến lúc vợ chủ động thế này thì anh cũng đành khuất phục. Sau đêm đó, Lân mới biết vợ mình vô tội, vì đó là lần đầu tiên của cô ấy. Anh hổ hẹn vô cùng, cứ xin lỗi vợ không ngừng. Hoa cũng hiểu cho chồng, cả hai hiểu nhau là được rồi.

Từ khi hiểu vợ như thế, Lân càng “nghiện” vợ hơn. Cứ tan giờ làm là anh muốn chạy ngay về với vợ. Lân cứ cảm giác gần vợ bao nhiêu cũng không đủ, anh cũng không hiểu vì sao mình lại thế.

Đêm tân hôn chồng hắt hủi vợ vì hành động đáng khinh bỉ cứ ngỡ cưới phải 'gái hư', nào ngờ khi biết được sự thật này của vợ thì chồng nghiện đến quấn quýt trên giường mãi không rời - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Đến một lần Lân mới thỏ thẻ hỏi vợ: “Em… những cái này… có phải đều do em học từ trên mạng?”. Hoa chỉ ngại ngùng “dạ” một tiếng.

Dù từng là người đàn ông truyền thống, ác cảm với việc phụ nữ hay chia sẻ về việc làm chuyện ấy. Nhưng từ khi có người vợ như Hoa, anh dần không còn có cái nhìn khó chịu, chán ghét nữa. Vì rõ ràng chính điều đó mới giúp vợ chồng Lân và Hoa, những người lơ ngơ chẳng biết gì, giờ lại hòa hợp, thỏa mãn cùng nhau đến thế. Học hỏi có bao giờ là thừa?

Đêm tân hôn đang 'cao trào' thì giường rung lắc mạnh rồi đổ cái rầm, chưa hết xấu hổ thì mẹ chồng chạy vào và thở dài nói một câu khiến tôi điếng người vì sự thật được tiết lộ

Đêm tân hôn đang 'cao trào' thì giường rung lắc mạnh rồi đổ cái rầm, chưa hết xấu hổ thì mẹ chồng chạy vào và thở dài nói một câu khiến tôi điếng người vì sự thật được tiết lộ

Tôi cay đắng nhận ra sự thật chua chát này trong chính đêm tân hôn mà mình mong đợi. Tôi đòi ly hôn chồng nhưng bố mẹ tôi can ngăn.

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