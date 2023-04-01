Vợ ung thư giai đoạn cuối chồng đi ngoại tình, tôi cố nén đau đi trả thù đôi gian phu dâm phụ khiến họ SỢ đến già

Tâm sự gia đình 01/04/2023 06:21

Tôi phát hiện chồng tôi lừa dối tôi ở tuần thứ 3 sau khi phát hiện căn bệnh ung thư.

Mới đây, trên một trang mạng xã hội đã xuất hiện một bài viết có tiêu đều là 'Tôi là bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối. Tôi đã vạch trần sự thật đáng ghê tởm của người phụ nữ ngoại tình với chồng tôi'

Cô A, tác giả của bài viết đã tự giới thiệu mình là một bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối, cô cho biết: "Tôi là một người mẹ đang nuôi một đứa con xinh xắn. Năm nay, tôi phát hiện bị ung thư (giai đoạn cuối) và khi đang điều trị thì phát hiện ra chồng ngoại tình".

Vợ ung thư giai đoạn cuối chồng đi ngoại tình, tôi cố nén đau đi trả thù đôi gian phu dâm phụ khiến họ SỢ đến già - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Cô A kể rằng: “Người phụ nữ ngoại tình với chồng cô là một phụ nữ ở độ tuổi 30, có một đời chồng và có một cô con gái. Nghe nói cô ta ly hôn là do ý kiến của chồng nhưng giờ tôi phát hiện ra là do cô ta ngoại tình. Cô ta biết rất rõ chồng tôi là một người đàn ông đã có vợ con và vợ của anh ấy đang chiến đấu với căn bệnh ung thư. Tôi đoán là cô ta sau khi biết tôi có bệnh đã quyết đánh nhanh thắng nhanh tiến tới với chồng tôi.”

Theo nội dung bài viết được đăng tải, cô A biết đến chuyện ngoại tình sau khi phát hiện tin nhắn của tiểu tam liên tục thổ lộ tình cảm với chồng mình.

Vợ ung thư giai đoạn cuối chồng đi ngoại tình, tôi cố nén đau đi trả thù đôi gian phu dâm phụ khiến họ SỢ đến già - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Cô A cũng đi nghe lại đoạn ghi âm của hai người trong hộp đen của xe hơi: "Giọng của tiểu tam khi nói chuyện với chồng tôi rất là ngọt ngào nói cô ấy sẽ nấu cơm cho chồng tôi ăn xong rồi cùng nhau nghỉ ngơ. Tôi cũng phát hiện đoạn video quay cảnh hai người họ bên nhau. Tôi thấy mình thật thảm hại, thân thể đang mang bệnh mà tôi còn phải tận mắt chứng kiến tất cả những bằng chứng này”.

Cô A vừa chống chọi với bệnh tật vừa nuôi con nhỏ, mới đây lại phát hiện chồng ngoại tình chỉ 3 tuần sau khi căn bệnh ung thư phát tác.

Vợ ung thư giai đoạn cuối chồng đi ngoại tình, tôi cố nén đau đi trả thù đôi gian phu dâm phụ khiến họ SỢ đến già - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Cô A tâm sự: "Bầu trời sụp đổ trước mắt tôi tận hai lần. Rốt cuộc cô gái ngoại tình với chồng tôi giao phó con gái của cô ta ở đâu nhỉ? Cô ta lo ngoại tình đến mức mà không có thời gian chăm sóc cho đứa con gái chưa đến tuổi đi học của cô ta. Với tư cách là một người mẹ của một đứa trẻ tầm lứa tuổi đó, tôi hoàn toàn không thể hiểu được".

Cô A kể tiếp: "Có lẽ người phụ nữ ngoại tình đã đưa ra lời khuyên cho chồng tôi về ly hôn với tôi. Tôi không biết mình đã làm gì sai. Tiểu tam yêu chồng tôi bởi vì cô ta phải lòng với hình ảnh một người đàn ông có trách nhiệm với gia đình. Nhưng cô ta lại không hiểu, cô ta đã khiến gia đình người khác tan nát và không hề cảm thấy có lỗi”

Vợ ung thư giai đoạn cuối chồng đi ngoại tình, tôi cố nén đau đi trả thù đôi gian phu dâm phụ khiến họ SỢ đến già - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Cô A tiếp tục nói: "Những bằng chứng mà tôi thu thập được và những cuộc đối thoại tâm sự mùi mẫn bị tôi bắt quả tang, tôi muốn tiết lộ toàn bộ danh tính của hai người này. Nhưng vì luật pháp nên tôi không thể đề cập đến bất kỳ thông tin nào cụ nên chỉ có thể viết đến đây."

Cuối cùng, anh A kết luận bài viết rằng: "Tôi sẽ trừng phạt con tiểu tam đó trước. Và tất nhiên, tôi cũng đang làm thủ tục ly hôn với người chồng ghê tởm của mình."

Theo Insight

Từ khóa:   Tâm sự gia đình tâm sự eva tâm sự tình yêu

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