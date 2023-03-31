Hí hửng dọn dẹp cho vợ sắp cưới, tấm ảnh rớt ra khỏi túi áo của bạn gái khiến tôi run rẩy lập tức gọi điện thoại huỷ hôn

Tâm sự gia đình 31/03/2023 22:40

Chúng tôi dọn về sống chung với nhau vì chuẩn bị kết hôn, một hôm tôi xếp hành lý dùm bạn gái thì vô tình nhìn thấy một bức ảnh siêu âm khiến tôi sốc tận óc.

Mới đây, trên một trang mạng xã hội đã xuất hiện một câu chuyện về một người đàn ông phát hiện ra bạn gái sắp cưới của mình đã từng phá thai trong quá khứ.

Hí hửng dọn dẹp cho vợ sắp cưới, tấm ảnh rớt ra khỏi túi áo của bạn gái khiến tôi run rẩy lập tức gọi điện thoại huỷ hôn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Anh A là một nhân viên văn phòng tiêu chuẩn. Anh đã cầu hôn bạn gái hiện tại và cả hai đang chuẩn bị cho một hôn lễ hoành tráng. Và họ cũng đã dọn về sống chung với nhau. Một hôm, Anh A muốn giúp đỡ cho bạn gái nên đã dọn dẹp nhà phụ cô, nhưng không ngờ chính buổi dọn dẹp hôm đấy đã khiến anh A  ám ảnh đến tận bây giờ. Khi đang dọn dẹp anh vô tình thấy tấm hình siêu âm của bạn gái.

Anh A đương nhiên biết rõ bạn gái mình đang không có thai, đã cực kỳ sốc khi thấy tấm ảnh. Anh A bày tỏ "Đáng lẽ tôi không nên đi dọn dẹp nhà cửa làm gì. Nếu muốn giấu đi việc này, thì tại sao bạn gái của tôi vẫn giữ tấm hình này cơ chứ?"

Sau đó, anh A đã đưa tấm hình siêu âm mà anh tìm được cho bạn gái anh và hỏi: "Đây là cái gì đây?". Thấy tấm ảnh mà anh A đưa ra, bạn gái trở nên lắp ba lắp bắp và giải thích rằng mình đã từng đi phá thai trong quá khứ.

Hí hửng dọn dẹp cho vợ sắp cưới, tấm ảnh rớt ra khỏi túi áo của bạn gái khiến tôi run rẩy lập tức gọi điện thoại huỷ hôn - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Khi biết được bí mật của cô, anh A trở nên sốc cực độ. Anh đang cân nhắc có nên chia tay bạn gái hay không và nói: "Tôi thấy thật là bẩn thỉu".

Một số cư dân mạng sau khi đọc xong bài viết đều đồng tình rằng anh A hãy 'chia tay':

Hí hửng dọn dẹp cho vợ sắp cưới, tấm ảnh rớt ra khỏi túi áo của bạn gái khiến tôi run rẩy lập tức gọi điện thoại huỷ hôn - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

"Nếu là tôi thì tôi không nghĩ mình có thể tiến xa hơn trong mối quan hệ này khi biết được sự thật được"

"Nếu đã muốn quên quá khứ thì nên vứt những bức ảnh đó đi, tại sao cô ta không vứt đi nhỉ?"

"Nếu là tôi, tôi sẽ không thể kết hôn với cô ấy được"

"Ngay cả khi kết hôn, thì tôi nghĩ sau này hai bạn cũng sẽ ly hôn thôi"

Theo Insight

Tái hôn với chồng mới khi đã có con gái, bà mẹ tá hoả khi biết "chuyện tày đình" giữa 2 người

Tái hôn với chồng mới khi đã có con gái, bà mẹ tá hoả khi biết "chuyện tày đình" giữa 2 người

Câu chuyện người phụ nữ đau đớn trong chính căn nhà của mình, không thể bỏ chồng dù biết chồng và con gái mình ngoại tình đã được 1 năm.

Xem thêm
Từ khóa:   Tâm sự gia đình tâm sự eva tâm sự tình yêu

TIN MỚI NHẤT

Thần Tài trao vận may hiếm có sau ngày 26/9/2026, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Thần Tài trao vận may hiếm có sau ngày 26/9/2026, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Tâm linh - Tử vi 46 phút trước
Chúc mừng 3 con giáp ĐỎ cả tình lẫn tiền sau ngày 18/8 âm lịch, tiền vào như nước, tài khí ngút tận trời xanh, niềm vui nối tiếp

Chúc mừng 3 con giáp ĐỎ cả tình lẫn tiền sau ngày 18/8 âm lịch, tiền vào như nước, tài khí ngút tận trời xanh, niềm vui nối tiếp

Tâm linh - Tử vi 47 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài chiếu mệnh, 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài chiếu mệnh, 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Tâm linh - Tử vi 54 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (27/9-28/9), Thần Tài chiếu mệnh, 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (27/9-28/9), Thần Tài chiếu mệnh, 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Tâm linh - Tử vi 58 phút trước
Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Hậu trường 1 giờ 25 phút trước
Trong 5 ngày cuối cùng của tháng 9/2026, 3 con giáp giàu sang bất chấp, cuộc sống thăng hoa vượt bậc, kiếm chục tỷ dễ dàng không tốn sức

Trong 5 ngày cuối cùng của tháng 9/2026, 3 con giáp giàu sang bất chấp, cuộc sống thăng hoa vượt bậc, kiếm chục tỷ dễ dàng không tốn sức

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 47 phút trước
Tỉnh Bách Nhiên sánh đôi với bạn gái Lưu Văn, phong cách đồng điệu 'gây sốt'

Tỉnh Bách Nhiên sánh đôi với bạn gái Lưu Văn, phong cách đồng điệu 'gây sốt'

Sao quốc tế 1 giờ 54 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (27/9/2026), Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (27/9/2026), Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 12 phút trước
Danh tính người phụ nữ bị sét đánh nguy kịch khi đang lái xe máy

Danh tính người phụ nữ bị sét đánh nguy kịch khi đang lái xe máy

Đời sống 2 giờ 37 phút trước
Trúng số độc đắc trong 2 tuần tới, 3 con giáp đạp trúng hố vàng, hào quang chiếu rọi, vận khí tốt tươi, cuộc đời êm ấm

Trúng số độc đắc trong 2 tuần tới, 3 con giáp đạp trúng hố vàng, hào quang chiếu rọi, vận khí tốt tươi, cuộc đời êm ấm

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 47 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nỗi băn khoăn của người vợ khi quà mừng cưới là căn nhà nhưng không được đứng tên sổ đỏ

Nỗi băn khoăn của người vợ khi quà mừng cưới là căn nhà nhưng không được đứng tên sổ đỏ

Sự thật đằng sau quyết định đuổi chồng ra khỏi nhà giữa đêm của người vợ chịu nhiều ức hiếp

Sự thật đằng sau quyết định đuổi chồng ra khỏi nhà giữa đêm của người vợ chịu nhiều ức hiếp

Sự thật về quá khứ của vợ bị lộ đêm tân hôn và phản ứng không ai ngờ của mẹ tôi

Sự thật về quá khứ của vợ bị lộ đêm tân hôn và phản ứng không ai ngờ của mẹ tôi

Nỗi lòng người vợ khi biết nguồn gốc thực sự của chiếc giường cưới bị sập giữa đêm

Nỗi lòng người vợ khi biết nguồn gốc thực sự của chiếc giường cưới bị sập giữa đêm

Sự thật sau buổi kiểm tra máu tương thích cho con khiến cả gia đình bàng hoàng

Sự thật sau buổi kiểm tra máu tương thích cho con khiến cả gia đình bàng hoàng

Nỗi lòng người vợ làm trụ cột gia đình và những bài học rút ra từ cuộc hôn nhân không như ý

Nỗi lòng người vợ làm trụ cột gia đình và những bài học rút ra từ cuộc hôn nhân không như ý