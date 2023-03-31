Hí hửng dọn dẹp cho vợ sắp cưới, tấm ảnh rớt ra khỏi túi áo của bạn gái khiến tôi run rẩy lập tức gọi điện thoại huỷ hôn

Chúng tôi dọn về sống chung với nhau vì chuẩn bị kết hôn, một hôm tôi xếp hành lý dùm bạn gái thì vô tình nhìn thấy một bức ảnh siêu âm khiến tôi sốc tận óc.

Mới đây, trên một trang mạng xã hội đã xuất hiện một câu chuyện về một người đàn ông phát hiện ra bạn gái sắp cưới của mình đã từng phá thai trong quá khứ. Ảnh minh họa: Internet Anh A là một nhân viên văn phòng tiêu chuẩn. Anh đã cầu hôn bạn gái hiện tại và cả hai đang chuẩn bị cho một hôn lễ hoành tráng. Và họ cũng đã dọn về sống chung với nhau. Một hôm, Anh A muốn giúp đỡ cho bạn gái nên đã dọn dẹp nhà phụ cô, nhưng không ngờ chính buổi dọn dẹp hôm đấy đã khiến anh A ám ảnh đến tận bây giờ. Khi đang dọn dẹp anh vô tình thấy tấm hình siêu âm của bạn gái.

Anh A đương nhiên biết rõ bạn gái mình đang không có thai, đã cực kỳ sốc khi thấy tấm ảnh. Anh A bày tỏ "Đáng lẽ tôi không nên đi dọn dẹp nhà cửa làm gì. Nếu muốn giấu đi việc này, thì tại sao bạn gái của tôi vẫn giữ tấm hình này cơ chứ?" Sau đó, anh A đã đưa tấm hình siêu âm mà anh tìm được cho bạn gái anh và hỏi: "Đây là cái gì đây?". Thấy tấm ảnh mà anh A đưa ra, bạn gái trở nên lắp ba lắp bắp và giải thích rằng mình đã từng đi phá thai trong quá khứ.

Ảnh minh họa: Internet Khi biết được bí mật của cô, anh A trở nên sốc cực độ. Anh đang cân nhắc có nên chia tay bạn gái hay không và nói: "Tôi thấy thật là bẩn thỉu". Một số cư dân mạng sau khi đọc xong bài viết đều đồng tình rằng anh A hãy 'chia tay': Ảnh minh họa: Internet "Nếu là tôi thì tôi không nghĩ mình có thể tiến xa hơn trong mối quan hệ này khi biết được sự thật được" "Nếu đã muốn quên quá khứ thì nên vứt những bức ảnh đó đi, tại sao cô ta không vứt đi nhỉ?" "Nếu là tôi, tôi sẽ không thể kết hôn với cô ấy được" "Ngay cả khi kết hôn, thì tôi nghĩ sau này hai bạn cũng sẽ ly hôn thôi" Theo Insight

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