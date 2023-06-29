Vợ đến ngày đèn đỏ nhất quyết không cho 'đụng vào', nào ngờ đến đêm khi đang ngủ cô ấy đột nhiên bật dậy trút áo tôi ra và yêu cầu làm một việc khiến tôi xanh mặt

Tâm sự gia đình 29/06/2023 07:25

Đêm đó anh với vợ đã có 1 đêm vô cùng ngọt ngào. Sáng hôm sau, anh tỉnh giấc, giật bắn khi thứ đó dính đầy chân mình thì hét toáng.

Anh với chị mới kết hôn được có hai tuần nay thôi. Đó cũng chính là lý do khiến cho anh lúc nào cũng muốn được gần gũi với vợ mình. Anh ham hố lắm chứ, chuyện với vợ ai mà không ham cho được huống gì anh mới với vợ mới về chung 1 nhà.

Chuyện hài hước cũng từ đấy mà ra. Hôm đó khi mà anh đang thiu thiu ngủ thì nhận ra rằng mình vô cùng thèm vợ, đã 3 ngày hôm nay rồi anh không được vợ cho gần gũi rồi. Cũng vì thế nên khi mà anh nhìn vợ ngủ say anh càng ham hơn bao giờ hết.

Vợ đến ngày đèn đỏ nhất quyết không cho 'đụng vào', nào ngờ đến đêm khi đang ngủ cô ấy đột nhiên bật dậy trút áo tôi ra và yêu cầu làm một việc khiến tôi xanh mặt - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Đêm đó anh chỉ biết khóc ròng khi hay tin vợ mình vẫn vào ngày đèn đỏ. Nhưng rồi khi vừa mới thiu thiu ngủ thì anh bị tỉnh giấc khi có cái gì đó khiến chỗ ấy của anh man mát. Anh giật mình tỉnh dậy thì tá hỏa thấy vợ cởi quần mình ra. Anh nhìn vợ chăm chú:

- Em làm gì đấy, sao còn không ngủ đi?

- Em muốn sờ 1 chút ý mà. – anh tròn mắt từ chối:

- Không được đâu, em làm thế sao mà anh ngủ được?

- Kệ anh chứ, em ngủ được là được rồi.

- Anh nói không là không mà, không được đâu.

- Nhưng mà em thích như thế, anh không thương em nữa chứ gì?

- Không phải như vậy, lại nghĩ linh ta linh tinh rồi đấy nhé. Em đừng có như thế nữa.

- Thế có cho em sờ của anh không?

- Có – anh mếu máo đồng ý chứ giờ biết làm sao.

Vợ đến ngày đèn đỏ nhất quyết không cho 'đụng vào', nào ngờ đến đêm khi đang ngủ cô ấy đột nhiên bật dậy trút áo tôi ra và yêu cầu làm một việc khiến tôi xanh mặt - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Ngặt một nỗi vợ anh không chỉ sờ bình thường mà còn có ý định nghịch ngợm hơn. Trong cái lúc vợ cứ khiến anh không thể nào chịu đựng nổi thì vợ lại cười nắc nẻ như bắt được vàng. Điên người lắm anh đè lên vợ rồi tuyên bố luôn:

- Đấy nhé, tại vợ anh bị mất ngủ. Giờ thì mặc kệ đèn đỏ anh vẫn cứ đòi.

- Em có bảo em còn đèn đỏ đâu?

- Thế sao, sao hôm qua lại bảo có.

- Vợ để xem chồng chịu được bao lâu thôi. Ai ngờ mới được 3 ngày đã không chịu nổi rồi.

- Tại vợ của chồng quá hấp dẫn thôi.

- Nịnh nọt.

- Không tin chồng à, chồng nói thật mà. Điện nước đầy đủ như vợ ai mà không ham cho được chứ.

- Thôi đi, có mà...

- Chồng không thôi đấy, đêm nay vợ chết với chồng chồng sẽ hành vợ tới bến luôn.

- Được mấy hiệp mà chồng mạnh bạo thế?

- Vợ muốn mấy hiệp chồng chiều bằng đó.

Vợ đến ngày đèn đỏ nhất quyết không cho 'đụng vào', nào ngờ đến đêm khi đang ngủ cô ấy đột nhiên bật dậy trút áo tôi ra và yêu cầu làm một việc khiến tôi xanh mặt - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Đêm đó anh tiến tới và có với vợ 1 đêm vô cùng ngọt ngào. Sáng hôm sau, anh tỉnh giấc, giật bắn khi thứ đó dính đầy chân mình thì hét toáng. Vợ anh cũng hoảng hốt hóa ra đêm qua mới chính thức ngày vợ đèn đỏ thật.

Thôi sáng tỉnh dậy hai vợ chồng nhìn nhau đi vào phòng tắm rồi ra dọn ga giường và chăn đi giặt nhanh chứ không mẹ chồng mà qua nhìn thấy chắc ngại chết mất...

Từ khóa:   Tâm sự gia đình tâm sự eva tâm sự

TIN MỚI NHẤT

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp trở thành 'cao thủ kiếm tiền', cải thiện vận mệnh, mang sự giàu có về cho bản thân

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp trở thành 'cao thủ kiếm tiền', cải thiện vận mệnh, mang sự giàu có về cho bản thân

Tâm linh - Tử vi 52 phút trước
Lý do đằng sau quyết định chưa tái hôn của chồng cũ sau nhiều năm xa cách

Lý do đằng sau quyết định chưa tái hôn của chồng cũ sau nhiều năm xa cách

Tâm sự 52 phút trước
Ngày ra tòa ly hôn, tôi đeo bộ trang sức 2 tỷ khiến chồng cũ sững sờ

Ngày ra tòa ly hôn, tôi đeo bộ trang sức 2 tỷ khiến chồng cũ sững sờ

Tâm sự 1 giờ 10 phút trước
Nửa đêm con khóc ngằn ngặt, tôi ôm ra ban công dỗ và chết lặng khi nghe cuộc trò chuyện của chồng

Nửa đêm con khóc ngằn ngặt, tôi ôm ra ban công dỗ và chết lặng khi nghe cuộc trò chuyện của chồng

Tâm sự 1 giờ 17 phút trước
Sự thật đằng sau những tin nhắn bị khóa trong Zalo khiến cô gái ngã ngửa

Sự thật đằng sau những tin nhắn bị khóa trong Zalo khiến cô gái ngã ngửa

Tâm sự gia đình 1 giờ 22 phút trước
Nghe tiếng chồng thở gấp qua điện thoại, tôi lập tức đến nơi và chết lặng khi thấy đó là nghĩa địa

Nghe tiếng chồng thở gấp qua điện thoại, tôi lập tức đến nơi và chết lặng khi thấy đó là nghĩa địa

Tâm sự 1 giờ 26 phút trước
Sau ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Sau ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 32 phút trước
Sự thật giấu kín đằng sau những tin nhắn bị ẩn trong danh sách chặn Zalo

Sự thật giấu kín đằng sau những tin nhắn bị ẩn trong danh sách chặn Zalo

Tâm sự Eva 2 giờ 22 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 23/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài nâng đỡ, quý nhân chở che, trúng số độc đắc, tiền về đầy tay

Trúng số độc đắc đúng ngày 23/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài nâng đỡ, quý nhân chở che, trúng số độc đắc, tiền về đầy tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 37 phút trước
Lọ dung dịch bí mật trong áo của chồng và nỗi nghẹn ngào khi tìm ra lời giải thích

Lọ dung dịch bí mật trong áo của chồng và nỗi nghẹn ngào khi tìm ra lời giải thích

Tâm sự gia đình 2 giờ 52 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sự thật đằng sau những tin nhắn bị khóa trong Zalo khiến cô gái ngã ngửa

Sự thật đằng sau những tin nhắn bị khóa trong Zalo khiến cô gái ngã ngửa

Lọ dung dịch bí mật trong áo của chồng và nỗi nghẹn ngào khi tìm ra lời giải thích

Lọ dung dịch bí mật trong áo của chồng và nỗi nghẹn ngào khi tìm ra lời giải thích

Sự thật đằng sau hành động của người bố chồng khi thấy con dâu nằm trên sofa

Sự thật đằng sau hành động của người bố chồng khi thấy con dâu nằm trên sofa

Món quà sinh nhật bất ngờ từ bố mẹ chồng sau 10 năm góa phụ tận tụy chăm sóc

Món quà sinh nhật bất ngờ từ bố mẹ chồng sau 10 năm góa phụ tận tụy chăm sóc

Món quà 20 cây vàng ngày cưới và hành động kéo con dâu vào phòng đòi lại của mẹ chồng

Món quà 20 cây vàng ngày cưới và hành động kéo con dâu vào phòng đòi lại của mẹ chồng

Căn hộ gần 4 tỷ bất ngờ đứng tên sau hơn một tháng chồng mất và sự thật đằng sau

Căn hộ gần 4 tỷ bất ngờ đứng tên sau hơn một tháng chồng mất và sự thật đằng sau