Thấy con trai bế cháu cho con dâu, mẹ chồng liền nổi trận 'lôi đình' và câu nói của anh chồng khiến vợ bật khóc

Tâm sự Eva 06/06/2023 16:20

Mẹ chồng bước vào phòng thấy cảnh tượng trước mắt giận tím mặt, bà càng ghét con dâu của mình hơn.

Em không hiểu tại sao mẹ chồng luôn hằn học với mình. Từ khi em về làm dâu, bà chưa bao giờ đối xử với em một cách công bằng. Với chồng em, bà yêu thương, chiều chuộng bao nhiêu thì với em, bà ghét bỏ bấy nhiêu.

Có lẽ do em không khéo ăn nói, lúc về nhà chồng thì có bầu trước nên mẹ chồng mới mất thiện cảm. Dù đã có con dâu, bà vẫn thường hay nhắc đến người yêu cũ của chồng em. Em nhớ vào ngày sinh nhật của mình, mẹ chồng em mời rất nhiều người đến, trong đó có người yêu cũ của chồng em.

Trong bữa cơm, chị ấy tặng mẹ chồng em một cái váy rất đẹp, còn bảo khi mẹ chồng em mặc lên sẽ trẻ thêm vài tuổi. Còn em tặng bà một cái khăn hàng hiệu. Chỉ có điều em nói không khéo. Em bảo: “Hà Nội giờ trở lạnh rồi, mẹ có tuổi nên quàng khăn vào cho ấm ạ”.

Thấy con trai bế cháu cho con dâu, mẹ chồng liền nổi trận 'lôi đình' và câu nói của anh chồng khiến vợ bật khóc - Ảnh 1
Ngay từ lúc về làm làm dâu mẹ chồng đã không thích Ảnh minh họa: Internet

Vậy là mẹ chồng em tái mặt, cho rằng em chê bà già yếu. Sau hôm ấy, bà cứ khen cô con dâu hụt là khôn khéo lại biết chọn quà. Còn chiếc khăn của em, bà thẳng thừng mang trả và nói nếu em thích thì mang về cho mẹ đẻ của em dùng.

Con em sinh ra giống hệt bà nội, nhờ đó mà mẹ chồng em có vẻ dễ tính với cháu. Nhưng với con dâu, bà vẫn luôn xét nét từng li từng tí. Em mới sinh được một tuần, mẹ chồng đã nói ý xuống nhà rửa bát. Cũng may chồng em xót vợ, cứ tranh rửa rồi bảo em lên phòng bế con.

Chuyện hôm nay cũng vậy. Con khóc, em định bế thì chồng dặn cứ ngủ tiếp. Vì em đã ở nhà trông con cả ngày rồi. Đúng lúc ấy thì mẹ chồng em lên. Thấy con trai đang bế con cho con dâu ngủ, mẹ chồng em nổi trận lôi đình. Bà bảo chồng em chỉ biết chiều hư vợ, không để cho em học làm mẹ.

Chồng em đã nhường nhịn quá nhiều lần. Thành ra lần này, anh lên tiếng: “Mẹ ạ, mẹ cũng từng làm mẹ. Mẹ phải hiểu nỗi vất vả của con dâu hơn một thằng đàn ông như con chứ? Con là con chung, sao phải phân biệt người nào chăm với người nào không chăm. Nếu mẹ còn thế này, con và vợ sẽ ra riêng cho thoải mái”.

Thấy con trai bế cháu cho con dâu, mẹ chồng liền nổi trận 'lôi đình' và câu nói của anh chồng khiến vợ bật khóc - Ảnh 2
Chồng thương vợ đã ở nhà bế con cả ngày Ảnh minh họa: Internet

Thấy con trai phản đối quá mạnh mẽ, mẹ chồng em lặng lẽ đi xuống phòng. Nhưng có lẽ sau hôm nay, bà sẽ càng ghét em hơn vì nghĩ rằng em là người 'giật dây' để chồng nói ra những lời khiến bà tổn thương.

Nghĩ kỹ, em thấy chuyện này cũng không đến nỗi xấu. Chồng em đã tuyên bố như thế, nếu mẹ chồng em còn gây khó dễ, chắc chắn bọn em sẽ tính đến chuyện ra riêng. Bản thân em không sợ ra riêng vất vả, chỉ sợ nhất là mẹ chồng và chồng mâu thuẫn, lúc ấy gia đình sẽ thiếu tiếng cười thôi. Em làm vậy có sai không mọi người?

Từ khóa:   tâm sự eva chuyện mẹ chồng nàng dâu chuyện làm dâu

TIN MỚI NHẤT

Tưởng chồng gặp chuyện nguy hiểm, tôi lao theo định vị và bàng hoàng trước nơi anh đang đứng

Tưởng chồng gặp chuyện nguy hiểm, tôi lao theo định vị và bàng hoàng trước nơi anh đang đứng

Tâm sự 44 phút trước
Tờ giấy đặc biệt người vợ gửi cho nhân tình của chồng khi cô ta mang thai đến đòi tiền

Tờ giấy đặc biệt người vợ gửi cho nhân tình của chồng khi cô ta mang thai đến đòi tiền

Tâm sự 46 phút trước
Giữa tháng 8 âm lịch trở đi, 3 con giáp ĐƯỢC NƯỚC ĐẨY THUYỀN, cầu gì được nấy, hỷ sự ngập tràn, giàu sang trong tầm tay

Giữa tháng 8 âm lịch trở đi, 3 con giáp ĐƯỢC NƯỚC ĐẨY THUYỀN, cầu gì được nấy, hỷ sự ngập tràn, giàu sang trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 46 phút trước
Sự thật đằng sau số tiền 10 triệu người chồng đều đặn đưa cho vợ sau mỗi lần bên nhau

Sự thật đằng sau số tiền 10 triệu người chồng đều đặn đưa cho vợ sau mỗi lần bên nhau

Tâm sự gia đình 1 giờ 1 phút trước
Quang Hải từ giã đội tuyển Việt Nam?

Quang Hải từ giã đội tuyển Việt Nam?

Tin tức giải trí 1 giờ 6 phút trước
Một chiếc trực thăng chở ca sĩ nổi tiếng, cả 5 người đều được xác nhận thiệt mạng

Một chiếc trực thăng chở ca sĩ nổi tiếng, cả 5 người đều được xác nhận thiệt mạng

Video 1 giờ 16 phút trước
Tờ kết quả xét nghiệm máu cho con và câu nói nghẹn ngào của người chồng tại bệnh viện

Tờ kết quả xét nghiệm máu cho con và câu nói nghẹn ngào của người chồng tại bệnh viện

Tâm sự 1 giờ 31 phút trước
2 ngày cuối tuần (26 - 27/9), 3 con giáp được Quý Nhân che chở, phước đức sâu như biển cả, công danh xán lạn, cuộc đời giàu sang

2 ngày cuối tuần (26 - 27/9), 3 con giáp được Quý Nhân che chở, phước đức sâu như biển cả, công danh xán lạn, cuộc đời giàu sang

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 46 phút trước
Lẻn vào khách sạn, người phụ nữ lấy trộm túi xách của nhân viên đang ngủ gật

Lẻn vào khách sạn, người phụ nữ lấy trộm túi xách của nhân viên đang ngủ gật

Video 2 giờ 16 phút trước
Chỉ vì con không chịu ngủ, tôi ôm con ra ban công và phát hiện bí mật chồng che giấu

Chỉ vì con không chịu ngủ, tôi ôm con ra ban công và phát hiện bí mật chồng che giấu

Tâm sự 2 giờ 43 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

4 bí mật người phụ nữ khôn khéo luôn giữ cho riêng mình để bảo vệ bản thân và gia đình

4 bí mật người phụ nữ khôn khéo luôn giữ cho riêng mình để bảo vệ bản thân và gia đình

Lý do khiến cả hội trường quay sang ủng hộ hành động bộc phát của cô gái tại đám cưới

Lý do khiến cả hội trường quay sang ủng hộ hành động bộc phát của cô gái tại đám cưới

Cuộc gặp gỡ định mệnh khiến cô gái giãy nảy đòi hủy xem mắt đột ngột đổi ý

Cuộc gặp gỡ định mệnh khiến cô gái giãy nảy đòi hủy xem mắt đột ngột đổi ý

Phát hiện bí mật quá khứ của vợ trong đêm tân hôn và câu nói bất ngờ của mẹ tôi

Phát hiện bí mật quá khứ của vợ trong đêm tân hôn và câu nói bất ngờ của mẹ tôi

Món quà cưới bất ngờ và sự thật về chiếc giường sập ngay trong đêm tân hôn

Món quà cưới bất ngờ và sự thật về chiếc giường sập ngay trong đêm tân hôn

Sự thật giấu kín đằng sau những tin nhắn bị ẩn trong danh sách chặn Zalo

Sự thật giấu kín đằng sau những tin nhắn bị ẩn trong danh sách chặn Zalo