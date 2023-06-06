Thấy con trai bế cháu cho con dâu, mẹ chồng liền nổi trận 'lôi đình' và câu nói của anh chồng khiến vợ bật khóc

Mẹ chồng bước vào phòng thấy cảnh tượng trước mắt giận tím mặt, bà càng ghét con dâu của mình hơn.

Em không hiểu tại sao mẹ chồng luôn hằn học với mình. Từ khi em về làm dâu, bà chưa bao giờ đối xử với em một cách công bằng. Với chồng em, bà yêu thương, chiều chuộng bao nhiêu thì với em, bà ghét bỏ bấy nhiêu. Có lẽ do em không khéo ăn nói, lúc về nhà chồng thì có bầu trước nên mẹ chồng mới mất thiện cảm. Dù đã có con dâu, bà vẫn thường hay nhắc đến người yêu cũ của chồng em. Em nhớ vào ngày sinh nhật của mình, mẹ chồng em mời rất nhiều người đến, trong đó có người yêu cũ của chồng em.

Trong bữa cơm, chị ấy tặng mẹ chồng em một cái váy rất đẹp, còn bảo khi mẹ chồng em mặc lên sẽ trẻ thêm vài tuổi. Còn em tặng bà một cái khăn hàng hiệu. Chỉ có điều em nói không khéo. Em bảo: “Hà Nội giờ trở lạnh rồi, mẹ có tuổi nên quàng khăn vào cho ấm ạ”. Ngay từ lúc về làm làm dâu mẹ chồng đã không thích Ảnh minh họa: Internet Vậy là mẹ chồng em tái mặt, cho rằng em chê bà già yếu. Sau hôm ấy, bà cứ khen cô con dâu hụt là khôn khéo lại biết chọn quà. Còn chiếc khăn của em, bà thẳng thừng mang trả và nói nếu em thích thì mang về cho mẹ đẻ của em dùng.

Con em sinh ra giống hệt bà nội, nhờ đó mà mẹ chồng em có vẻ dễ tính với cháu. Nhưng với con dâu, bà vẫn luôn xét nét từng li từng tí. Em mới sinh được một tuần, mẹ chồng đã nói ý xuống nhà rửa bát. Cũng may chồng em xót vợ, cứ tranh rửa rồi bảo em lên phòng bế con. Chuyện hôm nay cũng vậy. Con khóc, em định bế thì chồng dặn cứ ngủ tiếp. Vì em đã ở nhà trông con cả ngày rồi. Đúng lúc ấy thì mẹ chồng em lên. Thấy con trai đang bế con cho con dâu ngủ, mẹ chồng em nổi trận lôi đình. Bà bảo chồng em chỉ biết chiều hư vợ, không để cho em học làm mẹ. Chồng em đã nhường nhịn quá nhiều lần. Thành ra lần này, anh lên tiếng: “Mẹ ạ, mẹ cũng từng làm mẹ. Mẹ phải hiểu nỗi vất vả của con dâu hơn một thằng đàn ông như con chứ? Con là con chung, sao phải phân biệt người nào chăm với người nào không chăm. Nếu mẹ còn thế này, con và vợ sẽ ra riêng cho thoải mái”. Chồng thương vợ đã ở nhà bế con cả ngày Ảnh minh họa: Internet Thấy con trai phản đối quá mạnh mẽ, mẹ chồng em lặng lẽ đi xuống phòng. Nhưng có lẽ sau hôm nay, bà sẽ càng ghét em hơn vì nghĩ rằng em là người 'giật dây' để chồng nói ra những lời khiến bà tổn thương. Nghĩ kỹ, em thấy chuyện này cũng không đến nỗi xấu. Chồng em đã tuyên bố như thế, nếu mẹ chồng em còn gây khó dễ, chắc chắn bọn em sẽ tính đến chuyện ra riêng. Bản thân em không sợ ra riêng vất vả, chỉ sợ nhất là mẹ chồng và chồng mâu thuẫn, lúc ấy gia đình sẽ thiếu tiếng cười thôi. Em làm vậy có sai không mọi người?

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/thay-con-trai-be-chau-cho-con-dau-me-chong-lien-noi-tran-loi-dinh-va-cau-noi-cua-anh-chong-khien-vo-bat-khoc-589457.html